Megint gálázott a Real fakó

A BL-ben elődöntős Real Madrid kezdőcsapatából a Granada elleni bajnokin is szinte mindenki pihent. Nem látszott meg: a harmadik perc elején a második nagy helyzetét már gólra is váltotta, majd sorban rúgta a többit. 4-0 után már nem padlógázzal ment előre a csapat, így is kihagyott számtalan helyzetet, de a Granada is szépíthetett volna. Maradt minden így, továbbra is a saját kezében a Real sorsa a bajnoki versenyfutásban.