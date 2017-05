MTK-veréssel dobogós helyre ugrott a Fradi

A címvédő Ferencváros 3-1-re nyert az MTK otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati örökrangadóján.

A két együttesnek ez volt a 212. egymás elleni mérkőzése a bajnokságban: 48 döntetlen mellett 86. alkalommal nyertek a zöld-fehérek, az MTK pedig 78 sikernél jár.

Az FTC ezt megelőzően 2015 augusztusában győzte le az MTK-t, amelynek vendégeként legutóbb 2011 áprilisában tudott nyerni bajnoki találkozón. Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője a jelenlegi NB I-es csapatok közül eddig csak az MTK otthonában nem vezette még győzelemre csapatát, de most ez a sorozat is megszakadt.

A mérkőzés hivatalos nézőszáma - 4368 fő - rekordnak számít a kék-fehérek új létesítményében.

A meccs első jelentős helyzete a Ferencváros előtt adódott, és a német Janek Sternberg pontos beadását a remekül érkező Varga Rolandnak sikerült is gólra váltania a tizedik percben. A folytatásban is jóval többet támadott a vendégcsapat, de az MTK szórványos ellenakciói is veszélyesek voltak.

A 31. percben Lovrencsics Gergő megszerezte első bajnoki gólját az FTC színeiben, ami nemcsak ezért marad emlékezetes, hanem azért is, mert nagyjából 22 méterről, kapásból lőtte a labdát - amely kissé irányt változtatott - a hálóba. A szélső tétmeccsen legutóbb 2015 októberében, a görög-magyar (4-3) Európa-bajnoki selejtezőn volt eredményes.

A félidő lefújása előtt, Danijel Petkovic kapus bizonytalankodását kihasználva, a nigeri Amadou Moutari háromgólosra növelte a vendégek előnyét, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a rangadót.

A második felvonásban is a címvédő futballozott mezőnyfölényben, de ekkor már csak kisebb lehetőségeket alakított ki. Ezt kihasználva a hajrában az MTK a brazil Myke Bouard Ramos révén szépített, de a vendégek sikere nem forgott veszélyben.