U17: felhúztuk a franciákat, 7 góllal lemosták Feröert

Franciaország hét góllal gázolt át Feröer válogatottján az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, ez a leggnagyobb arányú győzelem a torna történetében. A B csoport másik mérkőzésén Magyarország Skócia ellen lép pályára 16 órától, a találkozót az Origo Sport élőben közvetíti.

A csoportkör első fordulójában Szélesi Zoltán együttese meglepetésre 3-2-re legyőzte a végső győzelemre is esélyesnek tartott francia csapatot, így jó helyzetbe került a továbbjutást illetően. A skót válogatott ellen is rendkívül nehéz dolga lesz a magyar csapatnak, szombati ellenfelünket beharangozó cikkünkben mutattuk be.

A skótok még a franciáknál is veszélyesebb ellenfelek lehetnek A magyar U17-es válogatott a bravúros rajt után szombaton folytatja szereplését az Európa-bajnokságon. Mielőtt azt hinnék, hogy a skótokkal könnyebb dolgunk lesz, mindenkit megnyugtatunk - nem lesz. Szélesi Zoltán csapat kiváló taktikával, illetve azt remekül megvalósítva győzte le a horvátországi torna első fordulójában az Eb egyik legnagyobb esélyesének tartott Franciaországot.

A Feröer elleni mérkőzésen már a 10. percben három góllal vezettek a franciák, a szünetben 5-0 volt az állás. A magyarok ellen duplázó Amine Gouiri 33 perc alatt mesterhármas ért el, így két mérkőzésen már öt gólnál tart a tornán.

AZ Eb küzdelmei négy darab négyfős csoportban kezdőtek meg, az első két helyezett jut tovább a kieséses szakszba. Pontazonosság esetén előbb az egymás elleni eredmény, majd a csoportkörben szerzett gólok száma dönt.