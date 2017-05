Hármat lőtt emberhátrányban a Samp

Hét meccsen négy piros lapot osztottak ki a Serie A-ban vasárnap délután. A Sampdoria emberhátrányban is lőtt hármat, igaz, kapott is hetet a Laziótól. Az Inter szintén emberhátrányba került a hajrára, ki is kapott az elmúlt hét fordulóban egy pontot gyűjtő Genoától - ehhez Candreva kihagyott büntetője is kellett. A Fiorentina egy 94. percben szerzett góllal egyenlített Sassuolóban.