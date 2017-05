A Sevilla védője, Nicolás Pareja 2016. november 22-én gólt lőtt a Juventusnak. Hogy ennek a találatnak miért van különleges jelentősége? Azért, mert a torinói klub azóta egyetlen gólt sem kapott a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Kedden este pedig arra is esélye van, hogy besétáljon az idei, cardiffi döntőbe.

Még Barack Obama volt az Egyesült Államok elnöke, amikor legutóbb gólt kapott a BL-ben a Juventus. Az azóta lejátszott egy csoportmeccsen (a Dinamo Zágráb ellen), valamint öt egyenes kieséses találkozón (a Porto, a Barcelona és a Monaco ellen) egyetlen egyszer sem kellett maga mögé nyúlnia az olasz csapat kapusának, Buffonnak.

Ez szinte hihetetlen teljesítmény.

Apropo, Buffon. Bármennyire is hihetetlen, a kiváló kapuvédőnek a BL-trófea még hiányzik a gyűjteményéből. "Az egész csapat érte játszik kedden este - nyilatkozta a Juve francia játékosa, David Trezeguet. - Buffon nagyon szeretne BL-t nyerni, az ő fantasztikus karrierjének megkoronázása lenne az idei BL-győzelem." Trezeguet nem véletlenül beszélt erről, hiszen Buffon két BL-döntőben már védett a Juventusban, ám az olaszok mindkétszer elvesztették a finálét. A 2002/03-as idényben a Milan elleni 0-0-s döntő utáni tizenegyespárbajban a Milan nyert, míg 2015-ben az a Bacelona győzte le a Juventust, amelyet most a negyeddöntőben ütött ki a torinói egylet. Amikor a Juventus legutóbb, 1996-ban megnyerte a trófeát az Ajax ellen, akkor még nem Buffon, hanem Peruzzi állt a kapuban. (Buffon ekkor a Parma kapusa volt.)

Claudio Ranieri, aki korábban a Juventus és az AS Monaco kispadján is megfordult, úgy vélekedett, hogy a Juventus fél lábbal már a döntőben van. Az edző ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Monaco az idei Bajnokok Ligája sorozatban és a francia bajnokságban is roppant gólerős csapatként játszott, éppen ezért az olaszoknak nem szabad lebecsülni a nagyhercegség együttesét.

A Juventus-AS Monaco BL-elődöntő kedden este 20.45-kor kezdődik. A mérkőzést az Origo Livescore alkalmazásával is élőben nyomon követheti.