A Horvátországban zajló U17-es labdarúgó Európa-bajnokság pénteki negyeddöntőjében a magyar válogatott Törökország ellen lép pályára. A déli 12 órakor kezdődő összecsapásnak a tétje nem csak a négy közé jutás lesz, hanem az is, hogy a meccs győztese egészen biztosan ott lehet az októberi indiai korosztályos világbajnokságon. Ezen a tornán eddig egyszer, 1985-ben szerepelt a magyar válogatott. A 32 évvel ezelőtti eseményen a Bicskei Bertalan vezette együttes a csoportmérkőzések során a brazilokat is legyőzte.

A Népsport 1985. augusztus 3-i száma csak pár sorban számolt be arról, hogy mi történt Sanghajban.

Az 1985. augusztus 3-i Népsport csupán ennyit szentelt a brazilok legyőzésének Forrás: arcanum/Nemzeti Sport

Pedig labdarúgásban Brazília legyőzése minden korosztályban fantasztikus teljesítmény. Amint az a Népsport összefoglalójában olvasható, Ördög József (még a nevét sem írták helyesen) szerezte a meccs győztes gólját. Ördög ma a Gyirmót U14-es labdarúgócsapatának vezetőedzője. Amikor telefonon kerestük, meglepő mondattal kezdte a beszélgetést.

Nem én lőttem azon a meccsen a gólt, hanem Kanál Zoltán" - mondta Ördög, aki a FIFA honlapja szerint nem is játszott a brazilok elleni mérkőzésen. "Mivel a Népsport azt írta, hogy én szereztem a találatot, mindenki nekem gratulált, de aztán hamar kiderült az igazság."

André Cruz az 1998-as világbajnokságra is eljutott

Érdemes felidézni a két csapat összeállítását. A magyar válogatott a Tarlósi - Horváth Csaba, Jávorka, Palaczky, Udvardi, Kisistók, Marik (Molnár Zoltán), Limperger, Kecskés, Kanál (Harcsár), Huszák kezdő tizeneggyel állt fel. A brazil csapat: Assumpca - Resende (Claudio), Mauricio, André Cruz, Anderson, Ivan Rocha (Carlos), Moreira, Pereira, Bismarck, William, Rodrigues. Ebből a névsorból talán André Cruz neve lehet a legismerősebb.

André Cruz az 1998-as franciaországi világbajnokságon edzés közben Forrás: AFP/Thomas Coex

André Cruz megfordult többek között a Milan és a Napoli csapatában is, de ott volt az 1998-as franciaországi világbajnokságon, ahol végig a kispadon ült, egyetlen meccsen sem lépett pályára. Ettől persze még ugyanúgy világbajnoki ezüstérmes, mint például Ronaldo, vagy Rivaldo. Három évvel korábban, 1995-ben a Montevideóban megrendezett Copa America döntőjében is játszott, de akkor sem nyert aranyérmet, mert az 1-1-re végződött döntőben tizenegyesekkel a házigazda diadalmaskodott.

Enzo Francescoli és André Cruz az 1995-ös Copa America döntőjében Montevideóban Forrás: AFP/Alejandro Pagni

Magyarország meghívásos alapon utazhatott Kínába

Erre a világbajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott meghívásos alapon utazhatott ki - derült ki a torna egyik sajtófőnökének, Szepesi Györgynek a beszámolójából. Szepesi Sanghajban dolgozott, ott, ahol a magyar csapat is szerepelt. Külön érdekesség, hogy a FIFA 1983-ban még hallani nem akart arról, hogy ennek a korosztálynak világbajnokságot rendezzenek. Az UEFA végrehajtó bizottságának ülésén Szepesi azonban amellett érvelt, hogy szükség van erre a világbajnokságra. Az MLSZ akkori elnöke két olyan futballnagyhatalom támogatását is maga mögött tudhatta, mint Olaszország és az NSZK. Jacques Georges, az UEFA elnöke innentől kezdve a tagországok szövetségeire bízta a döntést. Nem sokkal később kiderült, hogy Magyarországot is meghívták az első világbajnokságra, amelyet akkor Világkupának neveztek.

Ideahaza persze rögtön feltették a kérdést, hogy mibe kerül mindez az MLSZ-nek? Szepesi a Képes Sport hasábjain írt cikkében igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy a magyar csapat utazását teljes egészében a vb egyik fő támogatója, a Kodak fizette ki, a szövetségnek csak a játékosok másfél dolláros (!) napidíját kellett kigazdálkodni.

Szepesi György sokat tett azért, hogy az U17-es labdarúgó vb létrejöjjön Forrás: Origo

A Bicskei Bertalan vezette csapat nagyszerűen szerepelt a csoportküzdelmekben. A Mexikó elleni 0-0-s döntetlent követte a brazilok 1-0-s legyőzése, majd a csoportmeccsek zárásaként Katart 3-0-ra verték a magyarok.

De hány évesek voltak a nigériaiak?

"Az egyenes kieséses szakaszban a nigériai válogatottal kerültünk szembe, amely csak azért lett második a csoportjában, mert egy góllal kevesebbet szerzett, mint a csoportgyőztes Szaúd-Arábia.

Jól emlékszem arra, hogy mi már fél órával a mérkőzés kezdete előtt melegítettünk, amikor az afrikaiak még sehol sem voltak. A kezdés előtt tíz perccel kocogtak ki, amikor rájuk néztünk, szinte biztosak voltunk abban, hogy ezek a futballisták nem 16 évesek" - mesélte Ördög József.

Érdemes ezt a videót is megnézni, amely a Nigéria-NSZK döntőt idézi fel. A képeken is jól látszik, hogy míg a németek szinte gyerekek, addig az afrikai játékosok jóval idősebbnek tűnnek.

Ezek után nem csoda, hogy a későbbi győztes Nigéria 3-1-re verte a magyarokat, akik számára így a torna befejeződött. Magyarország azóta sem vett részt U17-es labdarúgó-világbajnokságon. Ha a most zajló horvátországi Eb-n a legjobb ötben végeznek Szélesi Zoltán játékosai, októberben utazhatnak az indiai világbajnokságra.