Zidane: A Juventusban váltam férfivá, csodálatos döntő lesz

Az első mérkőzés után szinte minden eldőlt, de egy fantasztikus első félidőt azért kaptunk az Atlético Madrid-Real Madrid visszavágótól az idei Bajnokok Ligája-szezon utolsó elődöntőjében, amelyben eldőlt, hogy a Real lesz a Juventus ellenfele a 2017-es fináléban. Az Atlético játékosai és szurkolói a kiesés ellenére emelt fővel kísérték utolsó európai útjára a Vicente Calderónt, mi pedig örülhetünk, mert a szezon két legjobb csapata lesz ott a cardiffi döntőben június 3-án.

Adok-kapok a lelátón és pályán

Az Atlético Madrid szurkolói és játékosai is felvették a kesztyűt a Santiago Bernabéuban elszenvedett 3-0-s vereség után. Az első mérkőzésen a Real-drukkerek „Mondjátok, milyen érzés veszíteni?" feliratú élőképpel kedveskedtek a városi riválisnak, amelyre az európai kupáktól ezen az estén búcsúzó Vicente Calderón Stadion közönsége így válaszolt:

Büszkék vagyunk rá, hogy nem hasonlítunk rátok"

A feszült hangulat a pályára is átragadt, az első félidőben aljas szabálytalanságok és durvaságok mérgezték a futballt. Cakir játékvezető már 5 perc után felmutatott két sárga lapot, az első játékrészt öttel zárta.

Mondjuk ezért pont nem adott semmit Casemirónak:

És ezért sem Godínnak:

Mit művelt Benzema?

Szerencsére azért focit is láttunk. A semleges nézők köszönetet mondhattak az Atlético Madridnak, amely 15 perc alatt két gólt is ledolgozott tetemes hátrányából, így jogosan érezhettünk, itt bizony meccs van.

A Real Madrid 20-25 perc spéttel kezdett futballozni, aztán a szünet előtt egy villanás mindent eldöntött.

A szezonban sokat kritizált Karim Benzema úgy táncolt el három Atlético-védő mellett (majd készítette elő Isco gólját), ahogyan csak nagyon kevesen tették az elmúlt években. Mintha Iniestát láttuk volna Real-mezben vagy épp Zinedine Zidane-t néhány évvel ezelőtt.

Az idegenben szerzett gól szabálya miatt Isco lövése a párharc végét jelentette, hiszen az Atléticónak innentől legalább ötöt kellett volna rúgnia, erre pedig nem volt esélye.

A Real-gólról Isco találata volt a Real Madrid 499. gólja a BL-ben, így Ronaldóék pont a döntőben szerezhetik meg az 500.-at. Emellett a Real Madrid sorozatban 61. mérkőzésén talált be az ellenfelének, ezzel pedig beállította a Bayern München 2013-2014-es szezonban felállított rekordját.

Az izgalmak így elmaradtak a második félidőre, de felemelő pillanat azért maradt a meccs végére. Érdemes megnézni, hogyan éltették csapatukat a zuhogó esőben az Atlético Madrid-szurkolói közvetlenül a lefújás előtt, a biztos kiesés tudatában. Lenyűgöző és hátborzongató az a szenvedély és az a szeretet, ami szüntelenül és az eredménytől függetlenül táplálja őket.

„Ilyet csak ritkán láthatunk futballpályán, szurkolóink ismét bizonyították, ők a legjobbak a világon. Büszkék vagyunk rájuk. Ez volt tőlünk a minimum, hogy küzdünk és mindent beleadunk, elvárták tőlünk és mi megtettük. Büszke vagyok a csapatra is, mert nem adtuk fel és hittünk magunkban. Kiestünk, de erre az estére nyugodtan építhetünk a jövőben" – nyilatkozta a lefújás után Gabi, a hazaiak csapatkapitánya.

Zidane: A Juventusban váltam férfivá

A Real Madrid – a Juventusszal és a Milannal holtversenyben – 1992 óta hatodik BL-döntőjébe jutott be, ennél többször egyetlen csapatnak sem sikerült. Legutóbb 2009-ben a Manchester United tudott címvédőként a fináléba jutni, de a Real Madrid lehet az első klub, amely két egymást követő évben megnyeri a sorozatot.

A cardiffi BL-döntő egyik legkülönlegesebb figurája Zinedine Zidane lesz, aki játékosként öt évet húzott le a Juventusban, majd 2011-ben a Real Madridhoz igazolt, ahol azóta játékosként, másodedzőként és vezetőedzőként is BL-t nyert.

„A csapatomat nagyszerű futballisták alkotják, minden, amit elértünk, nekik köszönhető. Boldogok vagyunk, hogy ismét eljutottunk a Bajnokok Ligája fináléjáig" – így Zidane a lefújás után.

A Juventus egy fantasztikus klub, ott váltam férfivá és ott lett belőlem igazán jó futballista. Ezért is lesz különleges a finálé, hiszen még mindig a szívemben őrzöm a Juvét."

„Csodálatos döntő vár ránk, mindkét csapat hasonló úton és abszolút megérdemelten jutott el az utolsó mérkőzésig. Szó sincs arról, hogy favoritok lennénk, hihetetlenül nehéz gólt szerezni a Juventus ellen, ráadásul fantasztikus támadójátékosaik vannak. Lesz időnk felkészülni, vasárnap viszont már fontos bajnoki vár ránk."

Diego Simeone, az Atlético vezetőedzője csalódott volt a lefújás után, de büszke is egyben, mert csapata két gyors góllal képes volt ráijeszteni a Real Madridra.

„Mindenki láthatta, hogy nem csak üres beszéd volt, amikor azt mondogattuk, képesek lehetünk a fordításra. Hittünk magunkban és közel is álltunk a továbbjutáshoz, de a kapott gól nagyon sokat kivett belőlünk. A Real sokat köszönhet Keylor Navasnak, kulcsszerepe volt a párharcban" – nyilatkozta az argentin mester, aki szerint megmutatták, nem véletlenül jutottak el négy éven belül harmadszor a BL elődöntőjébe.

„A csapatom fantasztikus mérkőzést játszott, rengeteg kiváló teljesítményt láthattunk. Kár, hogy Godínt vagy Gabit nem lehet klónozni, ő ketten az életüket adják ezért a klubért" – tette hozzá.

Sacchi szerint a Juve nyeri a döntőt

Az olasz futball egyik legnagyobb szaktekintélye, a Milanal két BEK-et, az olasz válogatottal pedig világbajnoki ezüstérmet nyerő Arrigo Sacchi szerint a Juventus nyeri majd meg a Bajnokok Ligája 2017-es döntőjét, méghozzá azért, mert sokkal jobb a védelme, mint a Real Madridé.

„A Real Madrid védelme súlytalan és Sergio Ramoson kívül nincs igazán stabil pontja. Danilo egy közepes játékos és nem biztos, hogy Carvajal felépül a döntőig" – fejtette ki véleményét a madridi elődöntő után Sacchi.

„A Juventus erős, olyan, mint egy tank és minden egyes BL-mérkőzéssel csak nagyobb lett a játékosok önbizalma. Egy olasz csapattól különleges teljesítmény három éven belül kétszer BL-döntőbe jutni ezekben az években, a Juventus ezért is elismerést érdemel."

A cardiffi fináléban tehát megismétlődik az 1998-as BL-döntő, amelyet a Real Madrid nyert meg 1-0-ra a Juventus ellen, Zidane akkor még az olasz csapatban futballozott. A Juventus azóta két vesztes döntőt tud felmutatni (2003, 2015), a Real Madrid pedig négyszer jutott be a fináléba és mind a négyszer meg is nyerte (2000, 2002, 2014, 2016). Az egymás elleni párharcokban viszont az olaszok állnak jobban: a '98-as döntő óta a Juve három nekifutásból háromszor búcsúztatta a madridiakat a BL kieséses szakaszában, legutóbb a 2014-2015-ös elődöntőben, amit pont a most a Real-kispadon ülő Álvaro Morata gólja döntött el.

A Real Madrid szerdai vereségével immáron a Juventus a 2016-2017-es BL-szezon egyetlen veretlen csapata, a torinói klub a döntőig vezető úton 21 gólt szerzett és csupán hármat kapott. A Real Madrid 32 gólt szerzett, viszont 17-et kapott és összesen egy mérkőzést úszott meg egy középkezdéssel.