Pénteken délben a Szélesi Zoltán vezette magyar csapat a törökökkel néz farkasszemet Nagygoricán az U17-es Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

A török U17-es válogatott visszatérő Eb-résztvevőnek számít, a csapat hetedik alkalommal szerepel a tornán. Utoljára 2014-ben harcolta ki a kvalifikációt, akkor Hollandia és Anglia mögött a csoport harmadik helyét szerezte meg. Az ország legsikeresebb szereplése 2005-höz köthető, ekkor Nuri Sahin vezetésével Eb-győzelmet ünnepelhettek a törökök. A 2017-es Eb-kvalifikáció során öt győzelem mellett egy vereséget könyvelhetett el a csapat. A selejtezőben Norvégiát (2-0), Ukrajnát (1-0) és Litvániát (1-0) győzte le a török válogatott, amely gólt sem kapott. Az elitkörben Finnország (4-1) és Örményország (6-0) ellen sikerült a győzelem, míg a németektől vereséget szenvedett a csapat (1-3). A kvalifikáció során Atalay Babacan, a Galatasaray támadója volt a csapat legeredményesebb játékosa 5 góllal.

Brusztos mérkőzésre számítanak a mieink a törökök ellen. Forrás: uefa.com

Ami az Eb-csoportkört illeti, Törökország a spanyolokkal játszotta első meccsét, és alig 11 perc alatt kétgólos előnyre tett szert, ám a spanyolok még az első félidőben egyenlítettek, és a hajrában meg is fordították a meccset (2-3). A második mérkőzésen a törökök lelépték a házigazda horvátokat (4-1), az utolsó körben pedig a már említett Babacan hajrában szerzett találatával legyőzték, egyben a tornáról is búcsúztatták az olasz csapatot (2-1), és az A csoport második helyén zártak.

Ismerjük a török csapatot, tudjuk, milyen stílusban futballoznak, hiszen az Eb-felkészülés utolsó állomásaként éppen ellenük vívtunk felkészülési meccset. Az az összecsapás nem hozott gólt, de ebből messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le, hiszen mindkét válogatott tesztjelleggel kezelte a mérkőzést – nyilatkozta a Szélesi Zoltán segítőjeként dolgozó Belvon Attila az MLSZ honlapjának.

Az U17-es magyar válogatott a vb-szereplésért is játszik. Forrás: uefa.com

Az U17-es Európa-bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen a magyar válogatott a következő összeállításban lépett pályára Törökország ellen:

1. félidő: Ásványi – Kovács K., Arday, Opavszky, Majnovics – Csonka A., Szoboszlai – Szerető, Schön, Timári – Torvund.

2. félidő: Oroszi – Kovács K., Mocsi, Horgosi, Majnovics – Lipóth (Molnár A., 56.), Szoboszlai – Szerető, Daróczi, Kiss T. – Szendrei.

Valószínűtlen, hogy Szélesi Zoltán ugyanebben a hadrendben küldené pályára csapatát, ugyanis az április végén rendezett összecsapáson többen sérüléssel bajlódtak, és voltak, akik meg sem érkeztek még a válogatotthoz.

Csonka András, a magyar válogatott játékosa kezdőként lépett pályára azon a mérkőzésen. A középpályás kiemelte, hogy „kemény, brusztos, de a földön is játszani tudó" csapat lesz az ellenfelünk pénteken.

A törökök az Eb-n is bizonyították, hogy a legjobb európai csapatokkal szemben is versenyképesek. Kellemetlen stílusban futballoznak, fizikálisan erősek, keresik is az összecsapásokat. Kemény, brusztos ellenfél vár ránk pénteken, de emellett a földön is jól tudnak játszani. Telkiben két ellentétes félidőt játszottunk ellenük, az első félidőben inkább mi uraltuk a játékot, a másodikban inkább ők, de ennek nem tulajdonítok most jelentőséget – mondta Csonka András.

A törökök elleni negyeddöntőre 12 órától a Radnik Stadionban kerül sor – a válogatott itt győzte le Franciaországot.

Szélesi Zoltán tudja, hogy mire számíthatunk a törököktől. Forrás: uefa.com

Ha a magyar csapat sikerrel veszi az akadályt, akkor az elődöntőbe kerülésen túl kvalifikálja magát az U17-es világbajnokságra is, amelyet október 6-28. között rendeznek Indiában.

Ha esetleg ez a bravúr nem sikerülne, akkor az UEFA a torna korábbi eredményei alapján állapítja meg, hogy a negyeddöntő vesztes csapatai közül mely két válogatott játszhat egymás ellen a torna ötödik helyéért, ami szintén vb-kvalifikációt ér. A két csapat kijelöléséről az Eb-csoportmeccsek eredményei (helyezés, gólkülönbség, több lőtt gól), a negyeddöntő eredménye (pontszerzés, gólkülönbség, lőtt gól), a sárga és piros lapok száma, az UEFA-koefficiens, és végső esetben sorsolás dönt.

U17-es Európa-bajnokság, negyeddöntő

Magyarország-Törökország

Nagygorica, Radnik Stadion, 12.00 (Tv: M4 Sport)

Játékvezető: Donatas Rumšas (litván)

A várható összeállítások:

Magyarország: Ásványi – Kovács K., Opavszky, Bolla, Majnovics – Csonka, Szoboszlai – Szerető, Schön, Csoboth – Torvund.

Törökország: Özer - Civilek, Karnuçu, Kabak, S. Akgün - Gül, Kesgin, Karaahmet, Y. Akgün - Abdussamed Karnuçu - Cetin.