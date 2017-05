Egyre nagyobb bajban van az MTK

Immáron az MTK labdarúgócsapatának is számolnia kell azzal, hogy kieshet a labdarúgó NB I-ből. A szombati, Kispest elleni vereség után a csapat baráti köre próbálja lelkesíteni a kék-fehér drukkereket.

Talán az sem véletlen, hogy az MTK Baráti Kör Facebook-oldalán vasárnap reggel jelent meg az alábbi bejegyzés.

"Drága Barátaim! Két fordulóval a bajnokság vége előtt szerintem most egyetlen dolgot tehetünk, azt amivel szurkoló ilyenkor egyedül segíthet: kimegyünk a Diósgyőr ellen, és üvöltjük, hogy Hajrá, MTK! Nincs kétségem afelől, hogy sok ezer miskolci szurkoló jön majd el Pestre és 90 percen át biztatja a csapatát. Pedig biztos nekik is vannak megfogalmazott kritikáik, gondolom ők sem elégedettek a csapatuk szereplésével, de ott lesznek és szurkolnak, mert ilyen egy szurkoló. A kapcsolat a csapattal nagyon is hasonlít egy szülő-gyerek kapcsolathoz: nincsenek feltételek, a szeretet feltétlen és örök. Az utolsó utáni pillanatig bízni fogok abban, hogy bent tudunk maradni, és aki valaha sportolt, pontoson tudja, hogy a pályán a játékosoknak, milyen sokat jelent a közönség által adott pozitív energia. Rajtunk nem múlhat! Mi most csak így segíthetünk! Sok ezer Rózsa Misi kell szombatra!"(Stern Péter)

A februárban lejátszott MTK-Honvéd mérkőzés egyik jelenete, Torghelle Sándor vezeti a labdát Forrás: MTI/Illyés Tibor

Az NB I szombati, 31. fordulójában az MTK nagy küzdelemben kapott ki a listavezető Honvédtól és ezzel a tabella tizenegyedik, azaz kieső helyén áll.