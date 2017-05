Kloppék nem adják csak úgy a BL-helyet Guardioláéknak

A West Ham United vendégeként nyert négy góllal a Liverpool az angol labdarúgó-bajnokság 37., utolsó előtti fordulójának második vasárnapi összecsapásán.

A liverpooli győzelemből két góljával és gólpasszával főszerepet vállalt Philippe Coutinho, a csapat pedig újra a harmadik, automatikusan Bajnokok Ligája-főtáblát jelentő helyen áll, megelőzve a Manchester Cityt.

Viszont az is igaz, hogy a Citynek még két meccse van hátra - míg a Poolnak csak egy - és a West Bromwich, valamint a Watford elleni találkozó is nyerhetőnek tűnik - ebben az esetben pedig a manchesterieké a harmadik hely, a Liverpool pedig a selejtező playoff körében kapcsolódhat be a BL-be.

A West Ham Unitednak nem hozott szerencsét az új otthon, a London Stadium névre keresztelt, a 2012-es olimpiára épített stadionban, ahová a Boleyn Groundról költöztek, 19 hazai bajnokiból csak hetet nyertek meg, miközben négy döntetlen mellett nyolc vereség csúfítja a mérleget.

Premier League, 37. forduló:

West Ham United-Liverpool 0-4 (0-1)

korábban:

Crystal Palace-Hull City 4-0 (2-0)

később:

Tottenham Hotspur-Manchester United 17.30

szombaton játszották:

Stoke City-Arsenal 1-4 (0-1)

Bournemouth-Burnley 2-1 (1-0)

Middlesbrough-Southampton 1-2 (0-1)

Sunderland-Swansea City 0-2 (0-2)

Manchester City-Leicester City 2-1 (2-1)

pénteken játszották:

Everton-Watford 1-0 (0-0)

West Bromwich Albion-Chelsea 0-1 (0-0)