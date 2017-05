Nacho ravasz gólja még aranyat érhet a Real Madridnak

A Real Madrid könnyen induló, majd küzdelmessé váló mérkőzésen végül komoly különbséggel verte a Sevillát, míg a Barcelona magabiztosan tudta le a kötelezőt a Las Palmas otthonában. Az Atlético egy döntetlennel tette biztossá a bronzérmet.

A Real Madrid bekezdett a bronzéremre még halvány eséllyel pályázó, viszont a negyedik, még BL-indulást érő helyet már biztos kézzel őrző Sevilla ellen, és a 10. percben meg is szerezte a vezetést egy nem akármilyen góllal. Nachót rúgták fel a tizenhatos előtt, aki felpattant, amikor meglátta, hogy Sergio Rico kapus sorfalat készül állítani, és, miután ezt senki nem kérte madridi részről, a spanyol középpályás a kapuba gurított.

A gól történelmi volt, a topligákban ugyanis még soha egyetlen csapat sem tudott korábban sorozatban 62 mérkőzésen gólt szerezni. Most már igen.

Újabb bő tíz perc elteltével Ronaldo is meglőtte a maga szokásos gólját, a 21-et a bajnokságban, és úgy tűnt, sétagalopp lesz innentől a meccs. De nem lett, mert a Sevilla összekapta magát, már a fordulás előtt is akadtak helyzetei, a szünet után négy perccel meg egyenesen kiegyenlített Jovetic révén.

A Sevilla mezőnyben ezt követően is aktív maradt, egyenlíteni azonban nem tudott, ellenben a Real lezárta a meccset, előbb Ronaldo, majd Kroos is betalált, és továbbra is első számú esélyese a bajnoki címnek. Ehhez már "csak" a Celta Vigo és a Mállaga elleni idegenbeli meccseket kell hoznia.

A Barcelona a Las Palmas otthonában tartott erődemonstrációt. A madridiakhoz hasonlóan a katalánok is 2-0-ra vezettek a szünetben, előbb Luis Suárez lőtt egy gólt Neymar átadásából, majd ugyanez következett fordított szereposztásban.

A második félidőben ugyan szépíteni tudott a Las Palmas, de erre Neymar két újabb góllal válaszolt, azaz a Barcelona a maga részéről mindent megtesz a bajnoki címért, de nekik már csak egy meccsük maradt, az Eibar elleni hazai.

A harmadik helyen a Betis otthonában 1-1-es döntelent játszó Atlético Madrid szerezte meg, míg a Sporting Gijon hiába nyert 1-0-ra Eibarban, a Villareal otthonában egy pontot szerző Deportivót már nem tudja behozni, és az Osasuna és a Granada mellett ők a harmadik kiesők.

Primera División, 37. forduló:

Real Betis-Atlético Madrid 1-1 (0-0)

Las Palmas-Barcelona 1-4 (0-2)

Athletic Bilbao-Leganés 1-1 (1-0)

Eibar-Sporting Gijón 0-1 (0-1)

Villarreal-Deportivo La Coruna 0-0

Real Madrid-Sevilla 4-1 (2-0)

Real Sociedad-Málaga 2-2 (1-1)

korábban:

Alavés-Celta Vigo 3-1 (3-0)

szombaton játszották:

Espanyol-Valencia 0-1 (0-0)

Osasuna-Granada 2-1 (1-1)