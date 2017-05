Nehéz helyzetben várja a helyosztót az U17-es válogatott

Csonka András, Majnovics Martin és Szoboszlai Dominik sem léphet pályára Franciaország ellen az U17-es labdarúgó Európa-bajnokságon. A keddi mérkőzés győztese kijut az októberi korosztályos világbajnokságra.

A hiányzó játékosok a törökök elleni 1-0-ra elvesztett negyeddöntőben kaptak sárga lapot.

Szélesi Zoltán, az U17-es csapat vezető edzője így nyilatkozott az MLSZ honlapján:

"Ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint az első. Egyrészt azért, mert akkor a francia csapat véleményem szerint alábecsült minket, és ezt a szívességet még egyszer nem fogja megtenni. Másrészt pedig azért, mert az ötödik helyért sorra kerülő összecsapáson három meghatározó játékosunk: Csonka András, Majnovics Martin és Szoboszlai Dominik sem lehet ott a pályán sárga lapos eltiltása miatt.

Ez egyben azt is jelenti, hogy három játékossal kevesebbet nevezhetünk a találkozóra. A csoportmeccs előtt is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy a francia válogatott előrébb tart, mint a magyar, ők a meccs esélyesei. Ennek ellenére minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a jó eredményért, minden játékos, és minden stábtag azért dolgozik, hogy készen álljunk az előttünk álló feladatra, hiszen egy nagyon fontos meccs jön egy kiváló ellenféllel szemben."

A Franciaország elleni helyosztó május 16-án, kedden 12.00-kor kezdődik a Zágráb melletti Sesvetében. A mérkőzésről az Origo a helyszínről számol be.