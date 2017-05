Minden idők legjobb U17-es eredménye után is zokogtak a magyarok

Bár minden idők legjobb U17-es eredményét érte a magyar labdarúgó-válogatott a horvátországi korosztályos Európa-bajnokságon, a franciák ellen 1-0-ra elveszített mérkőzés után szinte az összes játékos elsírta magát. Hiába ugyanis a tényleg elismerésre méltó hatodik helyezés, az együttes nem lehet ott az októberi világbajnokságon Indiában. Oda azok a franciák jutottak ki, akik a keddi helyosztón egy góllal jobbak voltak az amúgy remekül focizó magyar fiataloknál. A lefújás után a helyszínen készítettük a most következő interjúkat.

Szélesi Zoltán eltiltás miatt nem ülhetett a magyar csapat kispadján, így a franciák elleni mérkőzésen Belvon Attila másodedző dirigált. A lefújás után a következőket mondta az Origónak:

Úgy gondolom, hogy a pénteki, törökök elleni mérkőzés volt a mélypont, ahonnan a csapat felállt és a franciák ellen mindent beleadott. Megmutattuk, hogy van bennünk megfelelő technikai tudás. Sokszor próbáltunk a franciák mögé kerülni, több-kevesebb sikerrel. Azzal, hogy bekerültünk Európa legjobb hat csapatába, bizonyítottuk, hogy ez az együttes nagyon tehetséges játékosokból áll. Ez óriási dolog. De az álmunk, hogy kijussunk a vb-re nem valósult meg. Ezzel együtt szégyenkeznivalója senkinek nincs.

Szélesi Zoltán (balra) vezető edző és Belvon Attila másodedző Forrás: Origo

A mérkőzésen látott hibák abból adódtak, hogy ezek a játékosok még nagyon fiatalok?

Ezek a gyerekek egy fejlődési folyamat közepén vannak. Nagyon sokat kell még tanulniuk, tapasztalniuk.

A franciák elleni meccs azt is megmutatta, hogy nem mindig a berögzült játékhelyzeteket kell elővenni, hanem olykor szükség van az improvizációra is. Több mélységi labdával kellett volna a franciák mögé kerülni, de ez most nem volt meg a csapatban. Annak ellenére, hogy minden idők legjobb U17-es eredményét értük el.

Tényleg, elég skizofrén a szituáció, hogy hatodik lett a csapat, de sokan zokognak.

A török mérkőzésről gondoltuk azt, hogy az megfogható. Az a vereség padlóra küldött minket. Most valóban nehéz örülni, de el fog telni egy kis idő, és helyén kezeljük majd ezt a hatodik helyezést.

A magyar labdarúgást szeretők közül nagyon sokan ebben a csapatban látják a megváltást, a jövő nagy sikereit. Mire lehet képes ez a társaság?

Egyénekben kell meglátni a lehetőségeket. Ebben a csapatban sokan már most külföldön játszanak, ők a jövőben tovább fejlődve még nagyobb sikereket érhetnek el. Mi csak abban bízunk, hogy ezek a gyerekek a továbbiakban is úgy fognak fejlődni, ahogy azt 17 éves korukig tették. Én 14 éves koruk óta dolgozom velük. Ha meglesz bennük a kellő alázat, ha tudják, hogy mit akarnak elérni és ehhez meglesz bennük az akarat, csodálatos sikereket érhetnek el. Ezek a srácok az elmúlt napokban váltak felnőtté. Az egész ország szorított nekik.

Dráma a javából. Schön Szabolcs a földön a lefújás után Forrás: Origo

Ásványi Balázs, a válogatott kapusa, a következőket mondta: "Jobban játszottunk, mint a francia válogatott. Lehetett látni, hogy a második félidőben mennyire tartott tőlünk a francia csapat.

Szerencsétlen gólt kaptunk, elképesztő, hogy utána mit küzdöttek a srácok. Mindent megtettek. Az az egy hiba döntött, nagyon rossz erről beszélni. Európa hatodik legjobb csapata vagyunk, ezen nagyon nem kell mit magyarázni. A lefújás után ugyanezt mondta nekünk Bernd Stork, az MLSZ sportigazgatója. Azt is mondta, hogy emeljük fel a fejünket, csináljuk így tovább, ahogy eddig."

A lefújás után Bernd Storck, az MLSZ sportigazgatója is szólt a csapathoz Forrás: Origo

A franciák elleni meccsen eltiltás miatt nem léphetett pályára Szoboszlai Dominik. Ő így vélekedett: "Az egész csapat csalódott, de a hatodik helynek azért lehet örülni. Úgy jöttünk el erre az Eb-re, hogy minél jobban szerepeljünk, szerintem mindent megtettünk.

Egyszer hibáztunk, abból lett a gól, mi nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Mind a török, mind a francia meccsen nagyon akartuk a győzelmet, de szerencsénk sem volt. Sajnálom, hogy nem jutottunk ki az indiai világbajnokságra."

Előtérben a boldog franciák, hátul a szomorú magyarok Forrás: Origo

Opavszky Balázs szerint a franciák elleni mérkőzésen egy-két extra megoldás hiányzott a magyarok játékából. "Büszke vagyok a srácokra, tényleg mindent megtettünk. Ez volt az ötödik meccsünk az Eb-n, de kicsit jobb koncentrációval nyerhettünk volna.

A második félidőben a franciákat benyomtuk, olykor percekig nem tudtak kijönni a térfelükről. Mindent kihoztuk magunkból, ez most ennyire volt elég. A jövőben ezekből a meccsekből tanulva tudunk erőt meríteni ahhoz, hogy még jobb játékosok legyünk. A mérkőzés előtt nem beszéltünk a világbajnokságról, mert nem akartunk túl nagy terhet rakni a saját vállunkra. Csak most szembesültünk igazán azzal, hogy nem utazhatunk a világbajnokságra."

Schön Szabolcs fájdalma Forrás: Origo

"Nagyon jó ellenféllel kerültünk szembe" - mondta Mocsi Attila. - A franciák az elejétől fogva tartottak tőlünk, bennük volt az első meccs, amikor 3-2-re megvertük őket. Büszke vagyok az egész csapatra. Skerült pótolnunk azokat, akik eltiltás miatt nem lehettek a pályán.