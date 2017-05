Műemlék lesz az angyalföldi legenda autójából

Műemlék lesz a Vasas legendás edzőjének, Illovszky Rudolf egykori autójából, melyet hamarosan kiállítanak a jelenleg is épülő angyalföldi stadionban.

Illovszky Rudolf 23 éve a klubtól kapta az autót, amellyel még 80 évesen is kijárt a róla elnevezett Fáy utcai stadionba. A klubikon kocsijához most aprópénzért jutottak hozzá a rajongók.

Naponta járok át a cégünk melletti autószerelő műhelybe, és két hete megláttam ott az autót" – mondta a Borsnak Kollár Tibor, a Gasztromega Kft. vezetője. – Az egyedi festése miatt azonnal felismertem, és a szintén Vasas-szurkoló autószerelők is megerősítették, ez bizony Rudi bácsié volt. Egy hölgy hozta be generátorcserére, aki egyébként árulta az autót. Felhívtam, és a cégvezető barátaimmal hetvenezerért megvettük. Most felújíttatjuk, és az új Vasas-stadionba, mint műemléket kiállítjuk. Már beszéltem a klubvezetőkkel, és tetszett nekik az ötlet."

Kollár Tibor kollégáival néhány hét alatt a vételár többszöröséért varázsoltatja eredeti, hibátlan állapotba az autót, amelyről azonban egy dolog, Illovszky egyedi, RUD-100-as rendszáma hiányzik.

„Az előző tulajdonos már az új rendszámmal vette az autót" – folytatta az új tulajdonos. - A klubot is megkérdeztük, de egyelőre senki sem tud az eredeti rendszámról. Akár fizetni is hajlandóak vagyunk érte, csak legyen meg, hiszen annak ezen az autón van a helye – tette hozzá Kollár Tibor.