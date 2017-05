Drámai verésben részesítette a Spurs a Leicestert

A Tottenham Hotspur remek játékkal, nagyon megverte idegenben az előző idény bajnokát, a Leicester Cityt. A győzelem fő letéteményese a londoniak két támadója volt.

Az angol válogatott Harry Kane és a nagyszerű idényt teljesítő dél-koreai Szon Heung-MIn is két-két gólt vállalt, ráadásul a hajráig még a szimmetriára is ügyeltek: mindkét félidőben egyet-egyet rúgtak, előbb Kane, majd tíz perccel később Szon következett, és, hogy kerek legyen a történet mindketten adtak egy gólpasszt is a másiknak.

Harry Kane aztán a lefújás előtti pillanatokban hozzátett még kettőt, a mesternégyessel pedig megelőzte a góllövőlistát egészen eddig 24 találattal vezető Romelu Lukakut, míg Szon mindent egybevetve 21-nél gólnál jár (14-et lőtt a bajnokságban), a Spurs pedig az egyetlen csapat az angol profi ligákban (PL, Championship, Ligue One, League Two és National League), amelyiknek három játékosa is húsz gól fölé jutott a szezonban (Kane és Szon mellett Dele Alli is).

Harry Kane utolsó két gólja kísértetiesen hasonlított egymásra:

És a negyedik, ami nem a harmadik ismétlése:

A Spurs második helye már nem forgott a veszélyben, ahogy a Leicesternek is mindegy, hol végez a mezőny közepén, az viszont érdekes, hogy a Tottenham 83 pontja (és egy forduló még hátra van) már most több, mint, amivel a Leicester tavaly bajnokságot nyert (81).

Regnáló bajnok (a Chelsea már megnyerte a mostani szezont, de, amíg nem fújják az idény utolsó meccsét, addig tekintsük címvédőnek a Leicestert) ekkora verést utoljára 2011-ben kapott, amikor a Manchester City verte ugyancsak 6-1-re a ManUnitedet az Old Traffordon. A Leicester pedig bajnoki mérkőzésen utoljára 1976 decemberében kapott hazai pályán hat gólt, akkor 2-6 lett a vége a Birmingham City ellen.

Eredmény, PL 37. forduló:

Leicester City - Tottenham 1-6 (0-2)