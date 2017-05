Negyed évszázad óta tartó kíntorna apró magyar sikerekkel

Idén huszonöt éve, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligájában a nyári hónapokban selejtezőt kellett játszaniuk a csapatoknak. 1992-ben szűnt meg tehát az, hogy az akkor megszülető Bajnokok Ligája rögtön a főtábla első fordulójával, azaz szeptemberben indult volna. A huszonöt év alatt a magyar csapatoknak rengeteg kínos mérkőzésük akadt a nyári selejtezőkben - a főtáblára csupán a Ferencváros (1995-ben) és a Debrecen (2009-ben) jutott fel. Magyar csapat a legrangosabb európai kupasorozatban a tavaszt 1974-ben érte meg legutóbb. Akkor az Újpesti Dózsa és a Bayern München vívta a sorozat negyeddöntőjét. Elemzés.

A magyar futballszurkoló 1991 őszén még el sem tudta képzelni, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor az európai labdarúgókupák mérkőzéseit nem szeptemberben, hanem előbb augusztusban, majd júliusban és olykor júniusban is elkezdik a magyar csapatok. Bár az UEFA a Bajnokok Ligája megalkotásával azonnal bevezette a selejtező rendszerét, az 1992/93-as és az 1993/94-es idényben a kvalifikációs mérkőzések nem érintették a hazai klubokat. Az 1992/93-as szezonban az első fordulóban a Ferencváros máig emlékezetes és botrányos meccset játszott a pozsonyi Slovannal. Az első ütközet nemcsak a pályán, hanem a lelátón is zajlott - a szlovák rendőrök brutális fellépése máig nehezen feledhető. A gyepen a Slovan simán átgázolt a Fradin (4-1, 0-0), így ez a történet hamar befejeződött.

Akárcsak a következő szezonban, amikor a finn Martti Kuusela edzette Kispest-Honvéd a BL első fordulójában kifogta a Manchester Unitedet. Az angolok kettős győzelemmel (2-3, 1-2) 5-1-es összesítéssel mentek tovább. Mindmáig ez volt az utolsó olyan idény, amikor a Bajnokok Ligájában egy magyar csapat alanyi jogon, selejtező megvívása nélkül kezdhette el a küzdelmeket az év kilencedik hónapjában. Innentől kezdve csak kétszer értük meg Szent Mihály havát, a bevezetőben már említett FTC és DVSC főtáblás szerepléskor. De oda már a Fradinak és a Debrecennek is a selejtezőkön keresztül vezetett az útja. Ráadásul, amíg a Fradi a legjobb 16 közé került a BL-főtáblán, addig a Debrecen már a 32-es mezőnyben talált magának helyet.

A legelső selejtező A Bajnokok Ligája történetének legelső selejtezőjét 1992. augusztus 19-én a feröeri Klaksvik és a lett Skonto Riga játszotta le. A Skonto 3-1-re nyert Toftirban. A Bajnokok Ligája történetének legelső selejtezőjét 1992. augusztus 19-én a feröeri Klaksvik és a lett Skonto Riga játszotta le. A Skonto 3-1-re nyert Toftirban.

Az eddigi utolsó tavaszi meccsek

Mielőtt elmerülnénk a nem túl kellemes részletekben, idézzük fel azt az évet, amikor legutóbb magyar csapat szerepelhetett az európai kupák tavaszi mérkőzésein. Az UEFA Kupa 2003/04-es idényében a Szentes Lázár vezette Debrecen a selejtezőben a litván Ekranason hosszabbítás után jutott túl. A főtábla első fordulójában a horvát Varazsd elleni összesítésbeli 6-3-as debreceni siker már akkor is nagyszerű eredménynek számított, hát még a folytatás, amikor a második körben a görög PAOK Szalonikivel szemben is sikerült továbbjutni. A görög városban elért 1-1 és a hazai 0-0, a Debrecen továbblépését hozta meg a tavaszi, harmadik fordulóba. Igaz ugyan, hogy ez még mindig csak a legjobb 32 közé jutás volt, de ezzel akkor kevesen törődtek.

2004. február 26-án a belga Club Brugge 1-0-ra verte a Debrecent, amelynek a visszavágón esélye lett volna a minimális hátrány ledolgozására. Szentes Lázár azonban - máig érthetetlen módon - a második meccsen is a védekezéssel volt elfoglalva, így a meglepett belgák nem egy olyan Debrecennel találták szembe magukat, amelyik minden erejével a hátrány ledolgozására törekedett. Szentes a meccs végén elégedett lehetett azzal, hogy a Debrecen nem kapott ki (0-0), miközben az egész ország az elszalasztott lehetőséget siratta. A tény ettől még tény marad, mindmáig a Debrecen az a magyar csapat, amely a legutóbb megérte a tavaszt egy nemzetközi labdarúgókupában.

Szegény Vác A magyar csapatok közül elsőként a Vácnak kellett BL-selejtezőt játszania. Az ellenfél a Paris St.Germain volt, amely 3-0-ra és 2-1-re verte Csank János csapatát 1994 tavaszán. A magyar csapatok közül elsőként a Vácnak kellett BL-selejtezőt játszania. Az ellenfél a Paris St.Germain volt, amely 3-0-ra és 2-1-re verte Csank János csapatát 1994 tavaszán.

Van jelentősége a kiemelésnek?

Jelen pillanatban a listavezető Honvéd és a második Videoton vív nagy csatát az NB I első helyéért és a Bajnokok Ligája indulási jogának megkaparintásáért. Az elmúlt huszonöt év történéseinek tükrében vicces volt olvasni az egyik magyar sportlap azon megjegyzését, hogy a magyar labdarúgás "érdekeit" az szolgálná jobban, ha a Videoton lenne a bajnok. Hogy miért? Mert ebben az esetben a BL-selejtező második fordulójában kiemelt lenne a magyar csapat, míg a Honvéd nem.

Csak emlékeztetőül: a tavalyi szezonban a Ferencváros is kiemelt volt a második selejtezőkörben, aztán jött a nem kiemelt albán második, a Partizani Tirana. Éppen ezért úgy véljük, hogy a kiemelésnek a magyar klubfutball jelenlegi állapotában nem sok jelentősége van.

Az IFK ellopta az álmainkat Egy évvel a Ferencváros BL-főtáblás szereplése után a Fradinak újra lehetősége nyílt arra, hogy bekerüljön a legjobb 16 közé. Az 1996/97-es selejtezőben azonban az IFK Göteborg 3-0-ra verte az FTC-t, így a visszavágón elért 1-1 csak arra volt elég, hogy a svédek jussanak be a BL-be. Egy évvel a Ferencváros BL-főtáblás szereplése után a Fradinak újra lehetősége nyílt arra, hogy bekerüljön a legjobb 16 közé. Az 1996/97-es selejtezőben azonban az IFK Göteborg 3-0-ra verte az FTC-t, így a visszavágón elért 1-1 csak arra volt elég, hogy a svédek jussanak be a BL-be.

Hová jutott Rudolf Gergely? És a Debrecen?

Magyar csapatnak a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülni ma már szinte a lehetetlennel egyenlő. 1995-ben, amikor ez a Ferencvárosnak első alkalommal sikerült, a budapesti csapatnak csak egyetlen selejtezőn kellett tújutnia. A nem könnyű sorsolás ellenére a Fradi kiütötte az Anderlechtet, majd a főtábla hat mérkőzésén is szerzett öt pontot. A csoportban akkor olyan ellenfelei voltak a Ferencvárosnak mint a Real Madrid, az Ajax és a Grashoppers. A BL főtábláján a mostani 32 csapattal ellentétben akkor 16 együttes szerepelhetett.

Tizennégy évvel később, 2009-ben a Debrecennek már jóval nehezebb dolga volt. Ez akkor is igaz, ha az UEFA akkori elnöke, Michel Platini a kiscsapatok kedvéért némileg átalakította a selejtező rendszerét. Ez volt az első olyan idény, amikor a kvalifikációban bajnoki és nem bajnoki ágak szerint mentek a küzdelmek. A DVSC bajnokként szállt be a sorozatba (máshogy nem is tehette volna meg), de már a selejtező második fordulójában majdnem elhasalt. A svéd Kalmar ellen csak hosszabbítás után, idegenben lőtt góllal sikerült a továbbjutás, hogy aztán minden meseszerűen alakuljon. A harmadik selejtezőben az észt Levadia Tallin jött (amely előzőleg kiütötte a lengyel Krakkót), a DVSC meg kettős győzelemmel ment a rájátszásba, ahol a bolgár Levszki Szófia ellen szintén kettős győzelmet ért el. A főtáblás szereplés (a Liverpool, a Fiorentina és a Lyon ellen) már nem volt ennyire gyönyörű, tekintettel arra, hogy a magyar csapat egyetlen pontot sem szerzett. Ennek a BL-szereplésnek az akkori legnagyobb felfedezettje az a Rudolf Gergely volt, aki a Fiorentina ellen Budapesten és Firenzében is gólt lőtt.

Hogy azóta Rudolf hová jutott (jelenleg az NB II-es Nyíregyháza labdarúgója) más kérdés, de a Debrecen sem dicsekedhet el az idei NB I-es szerepléssel, mert az együttest még mindig fenyegeti a kiesés veszélye. Nem a Bajnokok Ligájából, hanem az NB I-ből.

Góltalan Fradi A 2001/02-es idényben a Ferencváros két 0-0-s döntetlent játszott a Hajduk Split csapatával, majd kiesett, miután a horvátok tizenegyesekkel jutottak tovább. A 2001/02-es idényben a Ferencváros két 0-0-s döntetlent játszott a Hajduk Split csapatával, majd kiesett, miután a horvátok tizenegyesekkel jutottak tovább.

Kialudt a villany a Hungária körúton

Ha fellapozzuk ennek a negyed évszázadnak a BL-selejtezős emlékeit, találunk néhány egészen döbbenetes, vagy hihetetlen történetet. Az 1997/98-as szezonban az MTK indulhatott a BL-ben. A Pjunik Jereván kiütése után már a BL-főtábláért mérkőzhetett a budapesti csapat, az ellenfele az akkor igen erős norvég Rosenborg Trondheim volt. A budapesti első meccsen az MTK rácáfolva minden előzetes várakozásra 3-2-re vezetett, amikor egy elektromos hiba miatt sötétbe borult a Hungária körúti stadion. Hiába dolgoztak serényen a villanyszerelők, a meccset másnap délben újra kellett játszani. A norvégok azt már 1-0-ra megnyerték, pontot téve ezzel minden kérdésre. A visszavágón 3-1 lett oda, az MTK kiesett. Ugyanez az MTK az 1999/2000-es idényében szintén nagyon közel volt ahhoz, hogy a főtáblára jusson. Az izlandi IBV kiütése után az akkor szintén Európa-hírű Croatia Zagreb otthonában ért el 0-0-s döntetlent. A holland edző, Henk ten Cate valószínűleg még Szentes Lázárnál is nagyobb stratégának gondolta magát, mert a visszavágón foggal-körömmel védte a 0-0-s döntetlent.

A holland úgy okoskodott, hogy 120 perc alatt a horvátok kellőképpen elfáradnak, majd a tizenegyeseknél jön az MTK és akkor minden a helyére kerül. Fájdalom, hogy a Croatia 50 perc után rájött a turpisságra, ©imić az 58. percben bevágott egyet, majd rá félórára még egyet. Így illant el a szép álom, de ami a lényeg, hogy Henk ten Cate elégedett volt azzal, hogy idáig eljutottak.

Mindig csak a Manchester United Szegény magyar kupacsapatok háromszor is beleszaladtak a Manchester Unitedbe. 1993-ban a Kispest, 2002-ben a ZTE, míg 2005-ben a Debrecennek jutott ki a jóból. De legalább Koplárovics Béla góljával legyőzte a MU-t a ZTE. Szegény magyar kupacsapatok háromszor is beleszaladtak a Manchester Unitedbe. 1993-ban a Kispest, 2002-ben a ZTE, míg 2005-ben a Debrecennek jutott ki a jóból. De legalább Koplárovics Béla góljával legyőzte a MU-t a ZTE.

Miért nem vártak Gera Zoltán eladásával?

Az 1996-2006 közötti időszakban több alkalommal a BL-főtábla közelébe jutottak a magyar csapatok. Ugyan a legjobb 32 közé jutáshoz ekkor még kevesebb meccset kellett játszani, de már a selejtező második, vagy harmadik fordulójában is kőkemény ellenfelekbe ütköztek csapataink. Az 1998/99-es idényben az Újpestet az osztrák Sturm Graz 7-2-es összesítéssel verte ki, a 2008/09-es szezonban pedig az MTK húzott bele, miután nem kiemelt együttesként megkapta a török Fenerbache gárdáját. Egy 5-0 és egy 2-0 - nem ide -, a vége 7-0-s összesítés és kiesés.

A BL-selejtezők 25 éves történetében ez volt a legnagyobb arányú összetettbeli magyar zakó. És persze olyan is előfordult, hogy a sportvezetők sem álltak a helyzet magaslatán. 2004 nyarán a Ferencváros előtt újra felcsillant a BL-főtáblára jutás lehetősége, mert a selejtező harmadik körében idehaza 1-0-ra sikerült legyőzni a cseh Sparta Praha együttesét. Mégpedig úgy, hogy a Fradi akkori legjobbját, Gera Zoltánt 2004. július 30-án adták el a West Bromwich Albionnak. Mindez egy hónappal az átigazolási időszak vége előtt történt. Ha az üzlettel megvárják a Sparta elleni kettős meccset, akkor talán minden másképp alakul. Mindenesetre a Sparta a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra verte a Ferencvárost, így ez az álom is elillant.

Szenvedés az amatőrök ellen 2015 nyarán a Videoton a walesi TNS együttese ellen csak nagy nehézségek árán tudott továbbjutni. A hazai 1-0-s sikert idegenben egy hosszabbításos dráma követte - végül az amatőr walesi gárda elbukott. 2015 nyarán a Videoton a walesi TNS együttese ellen csak nagy nehézségek árán tudott továbbjutni. A hazai 1-0-s sikert idegenben egy hosszabbításos dráma követte - végül az amatőr walesi gárda elbukott.

A BATE lett az utóbbi fél évtized mumusa

A mögöttünk lévő öt idényben szinte semmi öröme nem akadt azoknak a magyar szurkolóknak, akik megnéztek egy-egy BL-selejtezőt. Öt év alatt háromszor a fehérorosz BATE Boriszov volt a végállomás. 2012-ben és 2014-ben a Debrecent, egy évvel később a Videotont állította meg a fehérorosz egyesület. A legnagyobb pofonról már írtunk - ez volt az albán Partizani továbbjutása tavaly az FTC ellen, de a Győr sem lehetett büszke az izraeli Maccabi elleni kettős vereségre. A magyar csapatok UEFA-koefficiense pedig annyira alacsony, hogy az előttünk álló BL-sorozatban sem számíthatunk semmi jóra, illetve könnyű ellenfelekre. Bár a közhely éppen ebben az esetben igaz: innen szép nyerni, vagy főtáblára jutni.

Az más kérdés, hogy a magyar kupacsapatoknak mennyire fontos a nemzetközi szereplés. Azzal, hogy az Európa Ligában már június végén elindulnak a selejtezők, a magyar együttesek játékosai szinte semmit sem tudnak pihenni. Nem véletlen az sem, hogy Bernd Storck szövetségi kapitány azt a gesztust tette, hogy a nemzetközi porondon érdekelt magyar csapatokból nem hív be senkit a válogatottba a júniusi Oroszország és Andorra elleni mérkőzésre. Hogy ez a válogatott szempontjából mit jelent, azt ma még nem tudjuk. Az oroszok elleni meccs barátságos lesz, az Andorra elleni vb-selejtező meg olyan, amit akkor is meg kellene nyernünk, ha Storck az NB II-ből válogatna. Jelen állás szerint a Honvéd, a Videoton, a Vasas és a Ferencváros lesz az a négy együttes, amelyik a BL, illetve az Európa Liga selejtezőiben elindulhat. Hogy nekik jó-e, vagy azoknak, akik idén kimaradnak a buliból, szinte megfejthetetlen kérdés.

A végére pedig jöjjenek a számok, amelyek soha nem hazudnak. A magyar csapatok az elmúlt 25 évben a Bajnokok Ligája selejtezőiben 71 mérkőzést játszottak le. (Az FTC és a DVSC főtáblás meccseit ebbe nem számoltuk bele.) A mérleg: 24 magyar győzelem, 16 döntetlen és 31 vereség. Akinek meg ez sem elég, az böngéssze a következő keretes táblázatot. Van mit nézegetni.