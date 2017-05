Lejátszotta az utolsó meccsét a Bayern Münchenben Philipp Lahm. A világbajnok védőnek régi nagy ellenfele, Luigi Buffon is üzent a Twitteren. "Számomra megtiszteltetés volt ellened játszani, mert minden egyes alkalommal nagyon céltudatos, de egyben fair is voltál. Jó szerencsét a jövőben akár a futballban, akár az élet bármely más területén" - üzente a Juventus világbajnok kapusa a kollégának. Lahm nevét a müncheni városháza előtt is sokan skandálták a csapat ünneplésekor.