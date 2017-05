Kicsit megijesztette a Romát a Chievo

Kétszer is vezetett a Chievo az AS Roma ellen a Serie A utolsó előtti fordulójában, ám a vendégek mindkétszer egyenlítettek, szinte helyzet nélkül. Szünet után a leshatárról kilépő El Shaarawy, majd Salah is meglőtte a második gólját. Végül még egy gólváltást láthattak a drukkerek, a Roma 5-3-ra nyert, és egy pontra megközelítette a Juventust, amelynek azonban még két meccse hátra van.