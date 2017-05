Szülinapos legendák, akiket Mourinho üldözött el

Május 20-án két világklasszis kapus ünnepli születésnapját: Iker Casillas, az FC Porto kapusa 36 éves lett, míg az Arsenal portása, Petr Cech 35. életévét töltötte be.

A spanyolok világ-és Európa-bajnok kapusa nem mindennapi pályafutást tudhat maga mögött: már 19 évesen kirobbanthatatlan volt a Real Madridból, és villámgyorsan ért fel a csúcsra. 2000 májusában már Bajnokok Ligáját nyert, majd nem sokkal később a válogatottban is bemutatkozhatott. A 2002-es Japán és Dél-Korea által rendezett világbajnokságra csak második számú kapusként vették volna számításba, azonban a Valencia hálóőre, Santiago Canizares egy héttel a vb előtt, egy borotválkozás után az aftershave-es üveggel elvágta a nagylábujját, így nem utazhatott a csapattal.

Casillas remekelt a világbajnokságon, a spanyolok a negyeddöntőig meneteltek, ott is csak tizenegyespárbajban kaptak ki a házigazda dél-koreaiak ellen (olyan meccsen, ahol Fernando Morientes három szabályos gólját is érvénytelenítette a játékvezető). A válogatottba való szerencsés bekerülés után Casillas csaknem 16 évig nem adta át a helyét senkinek. 167 alkalommal védhette a La Furia Roja kapuját.

Iker Casillas sikerlistája Real Madrid:

Spanyol bajnok (5): 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12

Király Kupa-győztes (2): 2010–11, 2013–14

Spanyol szuperkupa-győztes (4): 2001, 2003, 2008, 2012

Bajnokok Ligája-győztes (3): 1999–2000, 2001–02, 2013–14

Európai szuperkupa-győztes (2): 2002, 2014

Világkupa-győztes (1): 2002

U17-es Európa-bajnok: 1997

Ifjúsági világbajnok: 1999

Európa-bajnok: 2008, 2012

Világbajnok: 2010 Egyéni díjai:

Bravo-díj: 2000

Don Balón-díj : 2000[36]

UEFA-év csapata: 2007,[37] 2008,[38] 2009[39]

Zamora-díj: 2007–08

Az Eb-álomcsapat tagja: 2008[40]

IFFHS Világ legjobb kapusa: 2008, 2009,[1] 2010, 2011, 2012

FIFA.com év csapata: 2008-09[41]

LFP legjobb kapus: 2008–09[42]

Royal Order Gold Medal for Sports Merit: 2009–10[43]

Jasin-díj: 2010

Vb All Star-csapat: 2010

A cseh Petr Cech szintén szemtelenül fiatalon lett meghatározó tagja hazája válogatottjának és klubcsapatának. A 124-szeres válogatott kapus a Sparta Prahától került a francia Stade Rennais-hez, ahol két szezont húzott le, és 2004-ben a liga legjobb játékosának választották. Még azon a nyáron, a portugáliai Európa-bajnokságot követően 13 millió euróért szerződtette a Chelsea. Cech több mint tíz évet húzott le a Stamford Bridge-en, és Frank Lamparddal, John Terryvel és Dider Drogbával ikonikus alakja lett a londoni klubnak. Élete talán legemlékezetesebb védése volt, amikor a müncheni Bajnokok Ligája döntő hosszabbításában kivédte Arjen Robben tizenegyesét, meccsben tartva ezzel csapatát, amely végül tizenegyespárbaj után elhódította a BL-serleget.

A mára már veteránnak számító Cech 2006. október 14-én súlyos sérülést szenvedett, amikor Reading középpályása, Stephen Hunt próbálta megszerezni a labdát a Chelsea tizenhatosán belül. Hunt térddel nekiment a cseh kapus fejének, akit így koponyatöréssel meg kellett műteni. Kezdetben senki nem tudta, milyen súlyos is a sérülés, de később az orvosok azt nyilatkozták, hogy ez majdnem Cech életébe került. Az orvosai arra figyelmeztették, hogy a túl korai visszatérés akár halálos is lehet. Röviddel a sérülés után a kapus édesapja azt nyilatkozta, a fia egy évig nem térhet vissza a pályára. Ennek ellenére Petr Cech 2007. január 20-án a Liverpool ellen visszatért, fején egy speciális fejvédővel, amit egy új-zélandi, főleg rögbi-felszereléseket gyártó cég, a Canterbury készített. A cseh kapus azóta is ebben a sapkában lép pályára minden mérkőzésen.

Petr Cech sikerlistája Egyéni díjai:

Az év játékosa a francia bajnokságban: 2004

Az FA Premier League-ben az év csapatának tagja: 2005

IFFHS Világ legjobb kapusa: 2005

Barclays Aranykesztyű: 2006, 2010

FA Premier League Hónap Játékosa: 2007 március

Az év cseh játékosa: 2005, 2006, 2007, 2010, 2011

Cseh aranylabda: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012

Az UEFA klublabdarúgásdíjai: Legjobb kapus: 2005, 2007, 2008

És mi a közös Iker Casillas és Per Cech személyében? Mindkettőnek azért kellett távoznia szeretett csapatától, mert José Mourinho nem számolt velük. A portugál tréner a Real Madridnál Diego Lopezt favorizálta (később Carlo Ancelotti is így tett), ezzel teljesen ellehetetlenítette a spanyol legendát.

Míg később, a Chelsea menedzsereként a belga Thibaut Courtois-t tette meg elsőszámú kapusnak Petr Cech helyett, így a klublegenda a kispadra szorult, és majd egy év padozás után elfogadta az Arsenal ajánlatát.