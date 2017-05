Aranyrangadót, bundát és tömegbunyót is hoztak az NB I utolsó fordulói

Huszonnyolc év szünet után ismét aranyrangadón dől el, hogy melyik csapat nyeri a labdarúgó NB I 2016/17-es bajnoki idényét. 1989. június 10-én is a kispesti stadionban dőlt el a bajnokság, és most is ott fog. Akkor a Budapesti Honvéd 2-0-ra legyőzte az MTK-t, és bajnok lett. Ha most a Honvéd nyer, vagy döntetlent játszik, akkor hatalmas meglepetésre megnyeri az aranyérmet a Videoton előtt. Ebben a cikkben az elmúlt négy évtized NB I-es zárófordulóiból elevenítünk fel néhányat. Aranyrangadó, bundameccsek, rossz helyre vitt aranyérem, lincshangulat és tömegbunyó, avagy ilyen volt, amikor a zárókörben dőlt el a bajnoki arany, vagy éppen a kiesés kérdése.

Kezdjük akkor az 1989. június 10-én történtekkel. Ez volt az a bajnokság, amelyben a zárófordulóban dőlt el az arany, az ezüst és a bronzérem sorsa is, miként a kiesésről is az utolsó kör döntött.

1989: Szijjártó István mindent elrendezett

A forduló előtt a tabellát az 58 pontos Honvéd vezette az ugyancsak 58 pontos MTK előtt. A harmadik helyen álló Ferencvárosnak 55 pontja volt. Ebben az idényben a döntetleneket tizenegyesrúgások követték. A bajnoki győzelemért három pont járt, a tizenegyesekkel megnyert meccsekért kettő, az így elvesztett találkozókért pedig egy. Ennek az igencsak fura számításnak köszönhetően a forduló előtt harmadik helyen álló Fradi még az ezüstéremre sem volt esélytelen.

Az 1989. június 10-i Budapesti Honvéd-MTK mérkőzés összefoglalója:

A Honvéd végül nagyon simán, 2-0-ra nyerte az aranyrangadót, amelyre 12 000 néző látogatott ki. A kispestiek edzője, Both József sírva mondott köszönetet játékosainak, miközben a nevető harmadik Ferencváros veszprémi győzelmével szépen fellépett a tabella második helyére. Mindmáig ez volt az utolsó olyan alkalom, hogy az NB I-ben aranyrangadón dőljön el az első hely sorsa.

Érdemes az akkori Honvéd összeállítását is ideírni: Disztl Péter - Csábi, Disztl László, Csehi - Sallai, Szijjártó, Csuhay, Sikesdi, Cseh (Pisont) - Gregor, Fodor.

A bajnoki aranyat két góljával eldöntő Szijjártó István a sportnapilaptól 8-as osztályzatot kapott.

Ugyanebben a fordulóban az alsóházban is elemi izgalmak közepette dőlt el a kiesés kérdése. Ez egyébként most is így lesz, mert a Paks-MTK és a DVTK-Debrecen meccseken múlik, hogy a DVSC, DVTK, MTK hármasból melyik együttes lesz a kieső. 1989-ben a már kiesett Dunaújváros mellett a 32 pontos Vasas és Haladás is szerette volna elkerülni az NB II-t, de veszélyben volt még a 34 pontos ZTE is. A Vasas 2-0-ra verte a Zalaegerszeget, amely ezzel búcsúzott, mert a Haladás a 80. percig ugyan kiesésre állt, de aztán hazai pályán 2-0-ra legyőzte a motiválatlan Békéscsabát. Ezzel a Szombathely és a Vasas osztályozót játszhatott az Oroszlány és a Szeged ellen. Végül mindkét NB I-es csapat sikerrel vívta meg az osztályozót. (Az pedig egy másik cikk témája lehetne, hogy mi történt a Szeged-Vasas osztályozó visszavágóján, amelyen a szegedi Szabó Gyula a 90. percben a tizenhatoson belül kézzel ütött bele a labdába. A tizenegyest a Vasas belőtte, így a budapesti 1-1 után hiába volt kedvezőbb helyzetben a Szeged, a Vasas hosszabbította meg az NB I-es tagságát. Aki anno nem látta, az nézze meg itt, érdemes.)

1983: A Fradi lemondott az aranyról, bundák az alsóházban

Talán minden idők egyik legkülönösebb eredményeit hozó NB I-es zárórának lehettek tanúi a nézők 1983. június 11-én. Az utolsó forduló előtt a bajnoki címvédő Rába ETO 43 ponttal állt az élen, míg a második helyen álló Ferencvárosnak 42 pontja volt. A két élcsapat közül a Győr az Újpestet fogadta (Győr, 28 000 néző), míg a Fradi Csepelen 16 000 néző előtt lépett fel. Az egypontos különbség miatt az FTC csak akkor lehetett volna bajnok, ha az ősi ellenfél Dózsa nyer Győrben. Erre azonban nemcsak azért kínálkozott kevés esély, mert a Verebes József edzette ETO védte a bajnoki címet, hanem azért is, mert az Újpestnek kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a Ferencvárosnak segítsen.

Így aztán semmi meglepő nem történt. Az ETO 6-1-re kiütötte az Újpestet, a Fradi meg bágyatag, 1 csillagos meccsen 1-1-et játszott Csepelen. A Győr megvédte címét, a Ferencváros lett a második. Mindez azonban kismiska volt ahhoz képest, ami az alsóházban zajlott. Ott ugyanis a Békéscsaba-Nyíregyháza és a Pécs-DMVSC meccsek döntöttek a kiesésről. A Népsport mindkét meccset 1 csillaggal osztályozta, amely akkoriban egyet jelentett azzal, hogy a résztvevők előre megegyeztek a találkozók végkimeneteléről. A nagy "harcban" a Nyíregyháza bundázott jobban, amely "bombameglepetésre" 2-1-re nyert Békéscsabán, miközben a DMSVC 3-2-re verte a Pécset Újmecsekalján. Így hiába volt minden debreceni erőfeszítés, a Nyíregyháza csabai diadala bent maradást ért a Szparinak. Ez is vérlázító volt, de hol voltunk még ekkor az 1984-es bajnoki zárástól, a Volán-Honvéd 6-6-os csúcsbundameccstől? Ez azonban egy másik történet.

2003: Szentes Lázárt vesén rúgták, bajnok lett az MTK

A 2002/03-as bajnoki idény zárása szintén feledhetetlenre sikerült. A Borsodi Liga felsőházában az utolsó forduló előtt az FTC és az MTK állt az élen egyaránt 63-63 ponttal. Az utolsó körben a Fradi a tabella harmadik helyén álló Debrecent fogadta, míg az MTK Újpesten vendégeskedett.

A Fradi játékosai azt gondolták, hogy simán legyőzik a Debrecent, amely a harmadik helynél sem előrébb, sem hátrább nem végezhetett. Csakhogy a szívós DVSC nem hagyta magát az Üllői úton, és kihúzta 0-0-s döntetlennel, miközben az MTK Juhász Roland góljával 1-0-ra nyert Újpesten.

A botrányos Üllői úti meccs a Debrecen ellen 2003-ban:



Az Üllői úti lincshangulatban Szentes Lázárt, a DVSC vezetőedzőjét vesén rúgták, de a felbőszült tömeg a Fradi játékosait is megkergette. A debreceni futballisták később elmondták, hogy már a meccs közben fenyegették őket a fradisták, amiért a Loki nem "segítette" őket a bajnoki címhez.

Mindenesetre az Üllői úti botrány árnyékában kissé furcsára sikerült az MTK bajnoki aranyérmének megünneplése - a kék-fehérek győzelmével szinte senki nem foglalkozott.

1990: Rossz helyre vitték az aranyérmeket

Az 1989/90-es idényben nem volt olyan ember, aki ne a Verebes József vezette MTK bajnoki elsőségére tippelt volna. Az 1990. május 26-án megrendezett utolsó forduló előtt a listavezető, 58 pontos MTK szinte páholyban ült, mert az akkor 13. helyezett Váchoz látogatott. A második helyen 55 ponttal az Újpesti Dózsa állt. Az Újpest hazai pályán fogadta a Honvédot, de a Megyeri úton (és az MLSZ-ben) annyira nem bíztak a bajnoki győzelemben, hogy a szövetség az aranyérmeket Vácra vitte el.

Ezek után csak annyi történt, hogy az Újpest magabiztosan 2-0-ra verte a Honvédot, az MTK pedig óriási meglepetésre 2-1-re kikapott Vácon. Csank János alaposan áthúzta Verebes József számításait. A Mágus a meccs után azt nyilatkozta, hogy játékosai nem tudták elviselni az esélyesség terhét, miközben az Újpestből bajnokot faragó Varga István szinte el sem hitte, hogy mi történt. Hát még akkor mekkorát nézett Varga, amikor pár nappal később közölték vele, hogy bajnoki arany ide vagy oda, szedheti a sátorfáját, és mehet, amerre lát. Igen, jól olvassák, az Újpesti Dózsa vezetése a bajnokcsapat edzőjét menesztette.

1990: Így nyert bajnokságot az Újpesti Dózsa:

Szintén ennek a bajnokságnak a zárófordulójában az alsóházban is történtek érdekes dolgok. A Csepel a forduló előtt már régen kiesett, a 15. helyezett Debrecennek 32, a 14. Haladásnak és a 13. Vácnak egyaránt 33 pontja volt. A Vác az MTK legyőzésével elkerülte a kiesést. A Haladás viszont nem, mert a pécsi 4-1-es vereség a Szombathely búcsúját jelentette. Mivel a Debrecen is 1-0-ra verte a Veszprémet, a Loki is NB I-es maradt.

1992: Zöld fejléccel jelent meg a Nemzeti Sport

Hogy miért? Mert a Nyilasi Tibor vezette Ferencváros Diósgyőrben 30 000 néző (!) előtt 2-0-ra nyert, és ezzel az 1991/92-es bajnokságban aranyérmes lett.

Miközben Svédországban javában zajlott a labdarúgó-Európa-bajnokság, idehaza az NB I utolsó fordulójára került sor. A 30. kör előtt a 44 pontos Ferencváros állt az élen, a 43 pontos Vác volt a második. A Vác hiába nyert 1-0-ra a Veszprém ellen, a Pest megyei kiscsapatnak nem sikerült megszereznie az aranyérmet.

1992. Diósgyőr, 30 000 néző. Bajnok a Ferencváros:

Viszont ez volt az a bajnokság, amikor 36 év folyamatos élvonalbeli szereplés után a Tatabánya kiesett, mert az utolsó meccsen 4-1-re kapott ki a Vasastól. Az a Tatabánya búcsúzott tehát, amelyik 1981-ben a Real Madridot is legyőzte az UEFA Kupában, és amelyik a nyolcvanas években a Kiprich, Plotár, Vincze István támadósorral büszkélkedhetett.



Az idősebbek még emlékeznek rá, a fiatalok talán el sem hiszik. Tatabánya-Real Madrid 2-1:

A múltidézés után jöhet az idei bajnokság 33. fordulója. A Honvéd és a Videoton közül az egyik bajnok lesz, a másik ezüstérmes. A Debrecen, MTK, DVTK hármasból az egyik biztosan kiesik. Izgalmas lesz, annyi biztos.