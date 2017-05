Iker Casillas a Premier League-be igazolhat

A világ- és Európa-bajnok spanyol kapus Iker Casillas nem hosszabbít szerződést az FC Portóval, viszont nem Kína, Katar vagy éppen az Egyesült Államok felé veszi az irányt, az AS információja szerint a Premier League-be igazolhat.

Casillas a Bajnokok Ligája-indulást az utolsó fordulóban kiharcoló Liverpool kapusa lehet a következő szezonban. Jelenleg elsősorban Simon Mignolet és Loris Karius közül válogathat Jürgen Klopp, aki nem teljesen elégedett egyik kapusával sem, így jött képbe a nagy rutinnal rendelkező spanyol.

A 36 éves labdarúgó 43 tétmeccsen mindössze 23 gólt kapott a Portóban, ebből is látszik, hogy kiváló formának örvend, így hosszú idő után megoldódhatnak a Liverpool kapusgondjai. Arról már nem is beszélve, hogy maga Casillas is újra topbajnokságban védhetne hétről-hétre.

Casillas 2015 nyarán igazolt a portugál csapathoz a Real Madridtól, ahol 83 tétmérkőzésen lépett pályára.