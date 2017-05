Kilian Jornet új rekordot jelentő 26 óra alatt jutott fel az 5100 méteren lévő alaptáborból a Mount Everest 8848 méter magas csúcsára, ahonnan épségben vissza is tért.

A 29 éves katalán hegymászó a gyorsasági mászás specialistája, aki fiatal kora ellenére több rekordot is tart, így az ő nevéhez fűződik a Mt. Blanc (4810 m), a Denali (6190 m) és az Aconcagua (6961 m) leggyorsabb megmászása is.

És május 22. óta már az Everesten is ő a leggyorsabb. Jornet 20-án, szombaton éjjel tíz órakor hagyta el a Rongbuk kolostár, 5100 méteren lévő alaptábort. Innen 4 óra 35 perc alatt érte el a 15,2 kilométerre lévő előretolt alaptábort, ami 6400 méteren van. Itt két óra pihenőt tartott, majd elindult a 7000 méter közelében lévő hármas tábor felé, ahová reggel fél hétkor érkezett meg.

7700 méterig nem is volt semmi gondja, a terveknek megfelelően haladt - utána azonban beütött a krach. "Kezdtem magamat egyre rosszabbul érezni, azt hiszem, valamilyen gyomorfertőzés lehetett. Szörnyen lelassultam, szinte minden lépés után meg kellett állnom hányni. Pokoli volt.

8300 méteren még tartott egy tizenötperces pihenőt, majd vasárnap éjjel 2-re elérte a csúcsot, majd indult is lefelé, mert csak minimális felszereléssel indult el fölfelé, alig volt nála víz, és mászó eszközökkel sem volt igazán ellátva.

"Rögzített kötelek nélkül feljutni az Everest csúcsára, azt hiszem, nem mindennapi teljesítmény. És még egy gyönyörű napfelkeltét is láttam" - mondta visszatérését követően.

A csúcs elérését követően 12 órával ért vissza a 6400 méteren lévő előretolt alaptáborba.

38 óra alatt összesen 50 kilométert tett meg 5000 méter fölötti magasságban. Jornet már 2016-ban is szerette volna megcsinálni ezt a rekordot, akkor azonban a lavinaveszély miatt inkább lejött a hegyről.

Jornet az akklimatizációt nem az Everestet intézte el, hanem a 8201 méteres Cho Oyu megmászásával állította át a szervezetét a magaslati viszonyokra. Az Everestre május 10-én érkezett meg, majd öt nappal később egy képet posztolt a Twitter-oldalán azzal a szöveggel, hogy hat óra alatt ért fel az alaptáborból (5100 méter) 8000 méterre.

Hasonló mászásra utoljára 1986 augusztus 30-án került sor, akkor Erhard Loretan és Jean Troillet 43 óra alatt tették meg ugyanezt az utat.

A hegyen van a Klein Dávid és Suhajda Szilárd alkotta Magyar Everest Expedíció csapata is, akik első magyarként szeretnék palackozott oxigén használata nélkül megmászni a világ legmagasabb hegyét. A két alpinista nepáli idő szerint május 23-án hajnali három órakor elindult a csúcs felé. A expedícióról írott eddigi cikkeinket ide kattintva érheti el.

Két történelmi mászás már volt a hegyen

nepáli nő, és feljutott a Mount Everestre az első albán nemzetiségű is az idei tavaszi mászószezonban.

A 28 éves Kancshi Maja Tamang azért kapaszkodott fel szombaton a 8848 méteres hegycsúcsra, hogy felhívja a figyelmet az emberkereskedelem veszélyeire a koldusszegény Nepálban, ahol évről évre ezreket adnak el rabszolgának - jelentette be az expedíciót támogató ENSZ-szervezet, a UN Women in Nepal. "Misszióm legfőbb célja, hogy véget vessen a lányok és nők elvándorlásának szűkebb hazámból, amely a nő- és leánykereskedelem egyik fő áldozata Nepálban" - idézte a közlemény Tamangot, aki maga is emberkereskedők áldozata lett.

Nepálban bűnbandák megtévesztéssel vesznek rá reménytelen helyzetben lévő fiatal nőket, hogy rabszolgaként dolgozzanak a szomszédos Indiában és a Közel-Kelet dúsgazdag államaiban, míg másokat bordélyházaknak adnak el. Férfiakat nehéz fizikai rabszolgamunkára alkalmaznak. Az Emberi Jogok Nepáli Bizottságának adatai szerint a 2014/15-ös pénzügyi évben 9500 ember mentettek ki emberkereskedők karmai közül, 12 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A koszovói Uta Ibrahimi személyében elsőként mászta meg hétfőn a világ legmagasabb hegycsúcsát egy albán nemzetiségű személy - jelentette a koszovói média. A hegymászónő kitűzte a koszovói és az albán zászlót is a Mount Everesten, teljesítményéért a legmagasabb koszovói közjogi méltóságok gratuláltak neki Hashim Thaci elnökig bezárólag.