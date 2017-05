Két újonc, több fiatal Storck végleges keretében

A szövetségi kapitány a múlt héten nevezte meg azt a 17 légióst, akikkel megkezdte a felkészülést, most Bernd Storck a fiatalítás jegyében véglegesítette az Oroszország elleni barátságos mérkőzésre és az Andorra elleni vb-selejtezőre készülő névsort.

A német szakember magyarországi játékosokkal egészítette ki a csapatot, ezzel pedig kialakult a végleges, 24 fős válogatott keret. Gróf Dávid, a Honvéd kapusa, valamint két 19 éves fiatal, a Vasasba tavasszal berobbanó Kleisz Márk és a Puskás Akadémiában futballozó Tóth Bence először készülhet az A-válogatottal.

A Videotonból meghívott Paulo Vinicius és a Vasas védője, Hangya Szilveszter is egy-egy alkalommal lépett pályára a válogatottban. Az NB I góllövőlistáját vezető Eppel Márton, valamint a Puskás Akadémiában futballozó Márkvárt Dávid korábban már volt kerettag, de még nem debütáltak a nemzeti csapatban.

A kapitány rengeteg segítséget kapott a hazai kluboktól az utóbbi időben, ezt viszonozva döntött úgy, hogy a nemzetközi kupaindulást kivívó klubok minél sikeresebb nemzetközi szereplése érdekében csak azokat a játékosokat hívja be, akiknek beválogatásáról a klubedzőkkel történt egyeztetései során megállapodott.

"Az előttünk álló két mérkőzésre kialakított keret kitűnő perspektívát jelent a jövőre nézve - mondta az mlsz.hu-nak Bernd Storck. - Néhány olyan játékos is bekerült a keretbe, aki minden bizonnyal ott lesz az európai kupasorozatokban, miután az érintett NB I-es klubok vezetőedzőivel, sikeres egyeztetéseink során, egyetértettünk abban, hogy mindegyik fél hasznára válik, ha ezek a játékosok lehetőséget kapnak a válogatottban az összetartás során."

"A meghívottak nagyszerű teljesítményt nyújtottak klubjaikban, így most itt az idő, hogy a nemzeti csapat edzésein is bizonyíthassák tehetségüket. Azon fiatal játékosuk közül, akik a legjobban dolgoznak majd, páran akár szerepet is kaphatnak az Oroszország elleni barátságos mérkőzésen, amennyiben pedig tehetségük kemény munkával párosul, a jövőben akár a válogatott alapembereivé is kinőhetik magukat. A jelenlegi keret egy kicsit bővebb a megszokottnál, mert a tapasztaltabb labdarúgóink közül néhányan az oroszok elleni mérkőzésen nem tudnak még pályára lépni, ez persze még több fiatalnak jelent lehetőséget. A tapasztaltabb játékosok is mindannyian nagyszerű teljesítményt nyújtottak klubjaikban, bár Stieber Zoltánt sokáig sérülés hátráltatta, de benne is ugyanúgy bízom, mint ahogy a keret össze többi játékosában. Az Andorra elleni vb-selejtezőre utazó keret tagjairól az Oroszország elleni mérkőzést követően döntök."