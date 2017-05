Dragóner Attila Stendhallal vágott vissza Bognár Györgynek

Bognár György, az NB II-es labdarúgó-bajnokságban szereplő Budaörs szakmai igazgatója éles megjegyzéssel illette az első osztályú tagságra pályázó Soroksárt. A klub nemrég kinevezett sportigazgatója, Dragóner Attila csípős megjegyzéssel válaszolt.

A Merkantil Bank Liga NB II 36. fordulójában a Budaörs hazai pályán 4-2-re legyőzte a Soroksárt, így Bognár György csapata biztosította bennmaradását a másodosztályban, míg a negyedik helyen álló Soroksár, két meccsel a vége előtt három pontos hátrányba került a második Balmazújvárossal szemben, így csökkentek az esélyei a feljutásra.

A találkozó után Bognár György, a Budaörs sportigazgatója röviden értékelt, és odaszúrt a legyőzött ellenfélnek.

"Baráti szívességet tettünk a Soroksárnak azzal, hogy megvertük őket, így legalább nem okoznak maguknak bajt az élvonalban. Ezt a mérkőzés előtt az edzőkollégával is megbeszéltem" - mondta Bognár György, aki szavaival jócskán felkorbácsolta a kedélyeket.

Dragóner Attila, a Soroksár SC ügyvezető igazgatója a klub hivatalos honlapján kiadott közleményben reagált a Budaörs szakmai igazgatójának nyilatkozatára.

„Megdöbbenést és felháborodást keltett klubunk és szurkolóink körében a tegnapi Budaörs-Soroksár SC (4-2) mérkőzést követően megjelent hazai edzői nyilatkozat, mely mellett nem mehetünk el szó nélkül.

Nem hagyhatjuk, hogy miközben klubunk fennállása legjobb szereplését produkálja a magyar profiligában, bárki is elrontsa örömünket felelőtlen vagy rosszindulatú megnyilatkozásával. Márpedig Bognár György most ezt tette. Vasárnapi edzői nyilatkozata sem etikus, sem kollegiális nem volt. Pedig éppen neki kellene tökéletesen tisztában lenni azzal, hogy a futballpályán soha, semmi nem csak piros vagy fekete...

A Soroksár SC rendkívül mélyről indulva másfél év alatt olyan magasságba jutott, melyre 2016 januárjában még a legelvakultabb szurkolóink sem gondolhattak. A nyugodt munkavégzést biztosító klubvezetésnek, a higgadt, megfontolt, szisztematikus szakvezetői munkának, illetve csapategységünknek a közös sikere, hogy sorozatos győzelmeinkkel ma versenyben vagyunk az NB I-be jutásért. A „2016-os év legjobb csapataként" sem engedtük meg magunknak azt a bátorságot, hogy bármelyik legyőzött ellenfelünket minősítsük. Számunkra a sportszerűség, az ellenfél tisztelete mindig, mindennél fontosabb. Soha nem állítottuk, hogy a miénk a legjobb csapat, elismertük, és gratuláltunk hozzá, ha a pályán jobb teljesítményt nyújtott ellenfelünk. Mi most is ezt tettük, a Budaörs megérdemelten győzött ellenünk vasárnap. Csatát ugyan veszítettünk, de a háború még nem dőlt el. Két forduló még hátra van a bajnokságról, s ha mindkét hátralévő meccsünket megnyerjük, elérhetjük álmainkat.

Ezúton is gratulálok a Puskás Akadémia bajnoki címéhez, és vasárnapi vereségünk ellenére is bízom benne, a Soroksár SC ér be mögötte a második helyen.

Dragóner Attila, ügyvezető igazgató"

A Soroksár ügyvezető igazgatója a „futballpályán soha, semmi nem csak piros vagy fekete" hasonlattal visszaszúrt Bognár Györgynek, aki korábban játékszenvedélye miatt komoly bajba került és felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek.