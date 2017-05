Brutális támadást indít a Milan a Real Madrid csatáráért

A Mundo Deportivo értesülései szerint az AC Milan 60 millió eurós ajánlattal kereste meg a Real Madridot Álvaro Morata ügyében.

A spanyol csatár megszerzése a lap cikke szerint prioritást élvez a nyári átigazolási szezonban, neve pirossal, kétszer aláhúzva áll a bevásárlólista tetején. És mondhatni, hogy az olaszok biztosra mennek.

A 24 éves csatár ugyanis köztudottan elégedetlen a helyzetével Madridban. Zinedine Zidane láthatóan nem számol vele első számú opcióként, csak Karim Benzema helyetteseként jöhet szóba, legyen éppen bármilyen rossz formában is a francia.

Morata a bajnokságban 15 gólt szerzett a számára fenntartott 1344 percben (89,6 perc/gól), míg a francia 1914 perc alatt rúgott 11 gólt a La Ligában, ami 174 perces átlagot jelent.

A Milan esélyeit növeli, hogy a kínai tulajdonosok jóvoltából van pénz bőven, így nem átallanak 60 millió eurót kínálni a támadóért - ami kétszer annyi, mint, amennyit a Real fizetett tavaly nyáron a Juventusnak Moratáért.

Szintén az olasz klub mellett szól, hogy habár a Chelsea és a Manchester United is érdeklődik iránta, Morata vélhetően az ismerős közegre szavazna. A Juventusban már eltöltött két évet, nem is ment neki rosszul a játék, 93 meccsen rúgott 27 góllal búcsúzott, ráadásul a menyasszonya (nemsokára már felesége) is olasz, és előfordulhat, hogy a velencei esküvőt már Milan-játékosként tudja le.