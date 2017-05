Bénes László soha nem akart magyar válogatott lenni

Ján Kozák, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette azt a keretet, amelynek tagjai június 10-én Litvánia ellen idegenben lépnek pályára világbajnoki selejtezőn. A keret tagja lett a Mönchengaldbachban futballozó Bénes László, aki eddig még nem játszott a szlovák felnőtt válogatottban. Márpedig ha Litvániában pályára lép, akkor soha többet nem játszhat a magyar nemzeti csapatban. Az már más kérdés, hogy Bénes fejében egyáltalán megfordult-e mindez? Úgy tűnik, egy pillanatig sem.

A kérdés felvetése azért is jogos, mert Bénes László korábban úgy nyilatkozott, hogy nem merült fel benne a magyar válogatottság lehetősége. Az Új Szó 2015. február 11-i számában Bénes így beszélt erről.

"Ajánlgatták nekem a magyar állampolgárságot, de nem fogadtam el. Nem is gondolkoztam ezen a lehetőségen, eldöntöttem, hogy szlovák válogatott akarok lenni. Egyértelmű, hogy a szlovák nemzeti csapat sikeresebb, és mentálisan is nagy különbség van a két válogatott játékosainak hozzáállásában. A nagyobb küzdőszellem, akaraterő az eredményeken is meglátszik" - mondta a futballista.

Bénes László alapember akar lenni Zsolnán Hogyan éli meg a hirtelen jött érdeklődést?Minden nap hívogatnak az újságírók, ez engem is nagyon meglepett. Azt gondoltam, hogy egy fiatal játékos érkezése legfeljebb a zsolnai klub honlapjára kerül fel. Ehhez képest mindjárt az első napon újságírókkal találkoztam, még a tévébe is bekerültem. Jólesik az érdeklődés.

Bénes László édesapja a Magyar Idők című lapban a következőket mondta erről. "Maguk el sem tudják képzelni, milyen a magyar kisebbség sorsa Szlovákiában. Mi itt születtünk, itt van mindenünk, és nem is akarunk elmenni innen. Szlovákiában nem fogadják el a kettős állampolgárságot. Mi van, ha a gyerek megsérül? Nem kap munkát Szlovákiában, nem tud elhelyezkedni. Nehezebb itt magyarnak lenni, mint Magyarországon. Vannak barátaim Dunakilitin, Gönyűn, meg sem fordul a fejükben, hogy hazaárulók lennénk csak azért, mert Laci a szlovák válogatottban játszik"

Lemaradtunk róla? | Magyar Idők Két hete, a Bayern München ellen pályára lépett egy tizenkilenc éves magyar játékos. Bénes Lászlót nem kell bemutatni a magyar labdarúgás szereplőinek, hiszen a győri akadémián végzett, s az NB I-ben is lehetőséget kapott. Mégsem tudták, vagy nem akarták megnyerni a magyar futballnak. Bénes nem Győrből, hanem Zsolnáról igazolt a Mönchengladbachhoz.

Bénes László képességeit ismerve egyértelmű, hogy a magyar labdarúgó-válogatott hasznára lett volna a játéka. Csakhogy, amint a két idézett nyilatkozatból is kitűnik, Bénes soha nem gondolkozott el azon, hogy magyar válogatott legyen.

Éppen ezért felesleges dolognak tűnik a magyar labdarúgás vezetőin elverni a port, amiért Bénest nem sikerült rávenni arra, hogy a magyar nemzeti tizenegyben játsszon. Ugyanolyan felesleges, mint az, ha ezért a döntéséért Bénest hazaárulónak bélyegzi meg valaki.