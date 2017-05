Átlépett az Ajaxon Mourinho nulla kockázatú Manchestere

Az a csapat nyeri a meccset, amelyik kevesebb hibát követ el, és aki önként lemond a labdabirtoklásról, az a hibák elkövetésének esélyéről is lemond – José Mourinho kedvenc filozófiájával, a fiatal Ajaxnak esélyt sem adva nyerte meg 2-0-ra az Európa Ligát a Manchester Uniteddel. Elemzés.

José Mourinhónak talán csak egyetlen igazán nagy győzelme akadt a 2016/2017-es szezon során: a bajnok ellen aratott 2-0-s siker az Old Traffordon, amelyen lenullázta a Chelsea-t, és vele Eden Hazardot. Az a meccs akkor átmenetileg nyílttá tette a bajnokságot, a Special One számára pedig felért egy trófeával. Azonban nem is a győzelem ténye volt elsősorban érdekes, hanem a módja: Mourinho végig nyomás alatt tartotta az ellenfelet, a Chelsea-nek egyáltalán nem maradt területe a futballra, és végül teljesen veszélytelenül vergődött a 90 perc során.

Csak le ne győzzenek

Az évek során Mourinho számtalan nagy győzelmet aratott, de alapvetően – különösen a döntőket tekintve – mindig olyan csapatot küldött a pályára, amelyet roppant nehéz megtörni, legyőzni, már csak emiatt is különleges volt a Chelsea ellen bemutatott 180 fokos fordulat az áprilisi bajnokin.

A szezon messze legfontosabb meccse előtt az volt a kérdés, a portugál ezúttal melyik változathoz nyúl, és az EL-döntőben végeredményben pontosan ugyanaz történt, amit megszokhattunk tőle.

José Mourinho eszmerendszere 1. Az a csapat nyeri a meccset, amelyik kevesebb hibát követ el.

2. A futball azokat a csapatokat jutalmazza, amelyek több hibára tudják kényszeríteni az ellenfelüket.

3. Idegenben nem szabad megpróbálni felülmúlni a hazai csapatot, a cél, hogy felnagyítsuk a gyengeségeiket, és ezzel a fegyverrel győzzük le őket.

4. Aki a labdát birtokolja, az fog több hibát elkövetni.

5. Aki önként lemond a labdabirtoklásról, az a hibák elkövetésének esélyéről is lemond.

6. Féljen az, akinél a labda van.

A Chelsea elleni meccs azért abban visszaköszönt, hogy ezúttal is a Pogba, Fellaini, Herrera középpálya rombolta az ellenfél próbálkozásait, és ezúttal is embert fogott a United.

José Mourinho csapatában Eric Bailly eltiltás, míg Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw és Ashley Young sérülés miatt nem léphetett pályára, de kérdéses volt Chris Smalling és Marouane Fellaini játéka is, utóbbi kettő végül ott volt a kezdőcsapatban, amely szégyenérzet nélkül vette fel a 4-5-1-es, ultradefenzív felállást már a mérkőzés elején. A túloldalon Nick Viergever eltiltás, Daley Sinkgraven sérülés miatt hiányzott.

Hogy José Mourinho miért választotta ismét a kedvenc taktikáját, mely a kompakt védekezésre, és az ellenfél játékának ellehetetlenítésére épül, az nem nagy titok.

Hollandia a négyesláncok ellen

Az 1970-es évek a kreativitás, a szabadon gondolkodás és a támadófutball szárnyalásáról szóltak – az Ajax nem véletlenül nyert három BEK-et zsinórban 1971 és 1973 között. Az 1980-as években Európa feladata az volt, hogy választ találjon a mindent elsöprő holland-németalföldi forradalomra, a totális futballra, ami végül a négyesláncokra épülő védekezés, és a szigorú alakzattartás lett, ami megegyezik Mourinho alapfilozófiájával: nem a labdát, hanem a területet kell kontrollálni.

Bár a hőtérképek legtöbbször nem sok mindent mondanak el egy mérkőzésről, a 2017-es EL-döntőre épp az ellenkezője igaz.

A középpálya uralma

A meccs folyamán a United hatalmas fegyelemmel tartotta a – legtöbbször 4-5-1-es – alakzatát, szigorúan védve a kapu előterét, és már a félpályánál megállítva az ellenfél támadásait. Pogba, Herrera és Fellaini, aki különösen elemében volt, tökéletesen uralta a pálya közepét, nemcsak taktikailag, de kilóra is.

1) Marouane Fellaini egyedül több fejpárbajt nyert a döntőben (15), mint Ajax összes játékosa együttvéve (12)

2) A legtöbb szerelést és labdaszerzést (összesen 9-et) Ander Herrera mutatta be a döntőn

3) Paul Pogba a 9. gólját szerezte a szezonban, amivel beállította egyéni rekordját

José Mourinho csapata emellett semmiféle kockázatot nem vállalt sem a védelem magasra tolásával, sem a labdakihozatalokkal, sem semmi mással.

Bekkelés, alakzattartás, hosszú indítások, egyéni akcióbefejezés, vagyis összességében nulla kockázat

– ez jellemzi ma a Manchester Unitedet, és ez vezetett oda is, hogy hiába a 25 meccses veretlenségi sorozat a PL-ben, ha eközben hazai pályán is alig tudnak meccset nyerni, összességében pedig 15 döntetlennel zárják a szezont.

Az Ajax ellen azonban tökéletesen működött a taktika, de azt is tegyük hozzá: az MU két esetleges, semmiből szerzett góllal nyerte meg a döntőt, miközben tulajdonképpen egyetlen nagy helyzetet alakított ki Lindegaard lerohanása révén, de annak is előfeltétele volt a kétgólos hátrányban teljesen kinyíló ellenfél. Nem véletlenül mondta Edgar Davids a döntő elő, hogy "José Mourinho Unitedjétől senki sem tart, egyáltalán nem keltenek félelmet az ellenfélben." Ezúttal is így volt: Mourinho csapata kizárólag arra figyelt, hogy ne hibázzon, ám némi szerencsével végül ez is elég volt az Ajax ellen.

Az MU védekezése képekben

A holland futball, így az Ajax 4-3-3-as játéka is alapjában véve a szélső betörésekre épül. Az Európa Liga idei kiírásában a balszélső Amin Younes mutatta be a legtöbb cselt az egész sorozatban, a hetedik helyen pedig a Bertrand Traoré végzett. José Mourinhónak azonban megvolt a taktikája:

Az angolok a legritkább esetben hagyták egy az egyben védekezni Darmiant vagy Valenciát a két szélen, sőt akkor is mindig volt mögöttük biztosító ember, ha a felfutó szélső védő (ebben az esetben Riedewald) megtámogatta a szélső támadóját. A United emberfölényben védekezett a labda közvetlen közelében, de a tizenhatoson belül is.

Az Ajax akkor sem tudott áttörési pontokat kialakítani, ha extrém módon túltöltötte a pálya egyik oldalát.

A kép tanulsága ismét ugyanaz: a kapu felé vezető úton, a labda közvetlen közelében és a tizenhatoson belül is emberfölényben védekezik a United.

És ha az Ajax középen támadta a kaput, azzal sem járt sokkal jobban.

A Manchester két négyeslánccal védte a kapuját, mégpedig rendkívül szűk területen, a két szélső védő között nincs nagyobb távolság, mint 16-18 méter, a négyesláncok előtt pedig a torony Fellaini biztosította a tizenhatos előterét.

Az Ajax ez ellen a fal ellen egy épkézláb helyzetet sem tudott összehozni, ezért bátran kijelenthetjük, hogy José Mourinho és csapata megérdemelten nyerte meg a trófeát, még ha az utóbbi évek legunalmasabb döntőjét is láthattuk.

Érdekességek a döntőről

Wayne Rooney vélhetően a jobbhátvéd helyén, egy szinte kétségbeesett mentés során, becsúszva ért utoljára labdába az MU-ban – ez sok mindent elmond Mourinho csapatáról.

Zlatan Ibrahimovic 18 éves pályafutása első nemzetközi trófeáját nyerte.

A Manchester United az ötödik csapat, amely mind a három nagy nemzetközi trófeát (BEK/BL, KEK, UEFA-kupa/Európa Liga) meg tudta nyerni.

Paul Pogba 24 évesen már a tizedik trófeájánál tart összességében.

Henrikh Mhitarjan öt gólt szerzett az EL egyenes kieséses szakaszában, és az első örmény játékos, aki gólt lő európai kupadöntőben.

Matthijs de Ligt (Ajax) a valaha volt legfiatalabb játékos, aki európai kupadöntőn pályára lépett (17 év, 285 nap).

22 év, 282 nap volt az Ajax kezdőjének átlagéletkora, ez szintén rekord az európai kupadöntők történetében.

José Mourinho mérlege a finálékban: 14 meccs, 12 győzelem, 2 vereség, 26 rúgott gól, 8 kapott gól nélküli meccs, 85,7%-os győzelmi mutató, egyben ő az első edző, aki a BEK/BL, és az UEFA-kupa/EL kiírásokat legalább kétszer megnyerte.

A Manchester United az első, nem spanyol csapat 2013 óta, amely nemzetközi trófeát tudott nyerni.