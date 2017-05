Megkezdődött a jegyértékesítés a Magyar Kupa-döntőre

A Magyar Labdarúgó Szövetség és két résztvevő, azaz a Ferencváros és a Vasas közösen kezdte meg jegyértékesítést a május 31-i döntőre, amelynek a Groupama Aréna ad otthont.

Az MLSZ a klubokkal és a rendőrséggel történt egyeztetés után úgy döntött, hogy az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a klubok kérését veszi figyelembe a jegyek értékesítésénél. A döntőben résztvevő mindkét csapat egy nagyobb kontingens belépőt értékesíthet szurkolóinak, a saját jegyértékesítési rendje szerint – áll a szövetség honlapján megjelent hírben.

A Vasas ugyan nem köti klubkártyához szurkolói számára a jegyvásárlást, de eleget tesz a személyi azonosítás feltételeinek. A Ferencváros szurkolói a már megszokott módon, kizárólag FTC szurkolói kártyával vásárolhatnak jegyet a számukra kijelölt szektorokba. A semleges szurkolók személyi azonosítás után, szurkolói kártyával is és kártya nélkül is vásárolhatnak jegyeket, a jegypénztáraknál. A jegyekhez jutás legegyszerűbb módja továbbra is az internetes elővásárlás: erre a meccsjegy.mlsz.hu oldalon van lehetőség, szurkolói kártyával.

A jegyvásárlás részleteiről mindkét klub a saját honlapján (vasasfc.hu, illetve a fradi.hu) tájékoztatja szurkolóit. A semleges szektorokba az internetes lehetőség mellett a Ticket Express irodáiban személyesen is lehet jegyeket vásárolni a megszokott helyszíneken és nyitva tartás mellett.

A Groupama Aréna szektorbeosztása:

A Ferencváros drukkerei a B1-B3 és C1-C5 szektorokban válthatnak jegyeket, a Vasas FC szurkolói a C6, D1-D3 szektorokban. A semleges szurkolók az A1 és a D4 szektorokba, valamint a VIP-teraszra vásárolhatnak jegyet (ezekbe a szektorokba Vasas és Fradi kártyával nem lehet majd online jegyet vásárolni).

Jegyárak: 2000-7500 forint között.