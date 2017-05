Siker vagy bukás Mourinho első manchesteri szezonja?

Különös, de a címben feltett kérdésre egyetlen mérkőzés, a szerda esti Ajax–Manchester United Európa Liga-döntő hivatott választ adni, és a klub közeljövőjét is nagyban meghatározhatja. Mérlegen José Mourinho első manchesteri szezonjának derűs és borús oldala, valamint az EL-finálé esélyei.

Szinte elképesztő, mekkora különbséget jelenthet egyetlen mérkőzés a Manchester United szezonjának megítélésében.

Ha legyőzik az Ajaxot, két trófeával zárják a szezont, és zsebben lesz a szakmailag és anyagilag is rendkívül fontos BL-indulás. Ha a holland tinicsapat ünnepel, a United sorozatban második évben marad távol a Bajnokok Ligájától, a klub veszít nagyjából 60 millió eurót, és mindössze egy Ligakupa-siker szépítheti a Premier League-ben nehezen védhető hatodik helyet, ami az előző két idény eredményét is alulmúlja. Mourinho elődjének, Louis van Gaalnak egy negyedik, majd egy ötödik hely, illetve egy FA-kupa-győzelem után kellett távoznia.

A sűrű szezon és a sok sérült miatt szinte folyamatosan panaszkodó portugál menedzsert néhány napja megkérdezték, hogy az EL-döntőn múlik-e a szezon sikeressége – amire az utóbbi hónapokban mindent feltett, már ami a BL-szereplés kiharcolását illeti.

„Az újságíróknak joguk van így gondolni, de én nem így érzem, és azt szeretném, hogy a játékosaim se érezzék így, és talán a vezetőség sem így gondolkodik, mert minden fronton keményen dolgoztunk a sikerért.”

„A szezon kezdetén megnyertük a Community Shieldet, és a minket sújtó sérüléshullámig harcban voltunk a bajnokság első négy helyezéséért is. Volt egy fantasztikus sorozatunk 25 veretlen mérkőzéssel, nyertünk egy trófeát, és bejutottunk egy nemzetközi kupa döntőjébe, ezt nem sok Manchester United-menedzser mondhatta el az első szezonjában. Persze megértem az újságírókat is, akik hangzatos szalagcímeket akarnak.”

Kötelező győzelmek helyett frusztráló döntetlenek

Egy olyan kemény ligában, ahol legalább hat csapat indul a bajnoki címért, irreális követelés lenne egy első éves menedzsertől elvárni a végső sikert, de akárhogy is nézzük, Mourinho Zlatan Ibrahimoviccsal, Paul Pogbával, Eric Baillyval és Henrih Mhitarjannal megerősített, 469 millió eurós értékű kerete a Premier League-ben kudarcot vallott.

Ennek alátámasztására a hatodik hely önmagában elég lenne, de ehhez párosul néhány kínos statisztikai adat is. A PL-érában a 69 megszerzett pont a második legkevesebb, a 18 győzelem pedig a legkevesebb az MU-tól. Hazai pályán csak nyolc győzelmet szerzett a csapat, ugyanannyit, mint a kieső Hull City.

Emellett született 15 döntetlen, ez messze a legtöbb a teljes mezőnyben. Csak az Old Trafordon tízszer ikszeltek, ebből ötször a tabella hátsó felében végzett ellenfeleket nem sikerült legyőzni. Ha ezt a tíz pontot nem bukják el, a bronzérem könnyedén meglehetett volna.

Erre utalt Sir Alex Ferguson is, amikor az idényt értékelte: „Mourinho egy rendkívül tehetséges menedzser, ez nem is kérdés. A csapat remekül teljesített a szezonban, sok döntetlent játszott, de nagyon jó futballt mutatott ezeken a mérkőzéseken. Ha csak hat döntetlenből győzelem születik, jóval feljebb végezhettek volna a tabellán. Remélem, hamarosan elkezdünk nyerni, mert Mourinho is ezt akarja” – értékelt a skót legenda, aki napi kapcsolatban áll utódjával.

Hol vannak a gólok?

Bár – a szezon végén súlyos térdsérülést szenvedő – Zlatan Ibrahimovic 28 góllal fejezte be az idényt, és Marcus Rashford is gyakran tündökölt, a Manchester United másik gyenge pontját a szerzett gólokban kell keresni, illetve a tömörülő védelmek feltörésében.

Míg a United 1,4 gólt szerzett bajnoki mérkőzésenként a PL-ben (54-et összesen), addig a bajnok Chelsea 2,23-at (85-öt összesen), de a top 6 összes többi csapata is legalább húsz góllal többet rámolt be az ellenfeleknek. A csapat védekezését viszont kiválóan összerakta Mourinho, az MU 29 kapott góljánál csak a Tottenham ért el jobb eredményt (26) ebben a tekintetben.

6ástalan veretlenség

Akár a pozitívumok között is említhetnénk Mourinho veretlenségi rekordját: október 23. és május 7. között nem talált legyőzőre a Manchester United a Premier League-ben, 25 bajnokin keresztül maradt veretlen, ilyen hosszú sorozatra korábban nem volt példa a klub történetében. Viszont a 25 meccsből csak 13 mérkőzést nyert meg a csapat, 12 döntetlent játszott (ebből kilencet hazai pályán), és a hatodik helynél egy centimétert sem mozdult előrébb.

Nem meglepő, hogy ez a Premier League történetének legkevésbé hatékony – legalább 20 mérkőzésen át tartó – veretlenségi sorozata.

A rengeteg döntetlen mellett a bajnokság végeredményében szintén döntő faktornak bizonyultak a topcsapatok ellen elért eredmények: az Old Traffordon még elfogadható volt a mérleg a liga legjobbjai ellen (két győzelem, két döntetlen, egy vereség és 6-4-es gólarány), idegenben viszont nagyon nem ment: három vereség, két döntetlen, nyolc kapott és egyetlen szerzett gól.

„A Manchester Unitednek egy ilyen menedzserrel, ilyen játékosokkal és a keretre áldozott pénzösszeggel egyszerűen kínos, hogy idegenben képtelenek gólt szerezni a nagy mérkőzéseken. Ez Mourinho és a stratégia hibája, amivel pályára küldi a játékosokat” – kritizálta a portugált Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője az Arsenal otthonában elszenvedett 2-0-s vereség után, és nem ő volt az egyetlen, aki megkérdőjelezte Mourinho kiscsapatos taktikáját a rangadókon.

Áljjon meg a menet, ez egy sikeres szezon!

Azért hiba lenne a pozitívumokat nem észrevenni Mourinho első szezonjában, és sok minden attól is függ, honnan nézzük.

A PL-ben csak két ponton múlt, hogy a Sir Alex Ferguson utáni időszak (pontszámban) legjobb eredményét érje el, egy éve ilyenkor 69 ponttal bronzérmet lehetett szerezni. Emellett csak nyert egy Ligakupát, az FA-kupában a negyeddöntőig ment, és eljuttatta csapatát az Európa Liga döntőjéig, amit ha megnyernek, egy soha nem látott trófea kerül a klub vitrinjébe, és senki sem szólhat egy rossz szót sem.

Ha azt írtuk, hiányoztak a gólok, azt se felejtsük, hogy Mourinho már az első szezonjában elérte, hogy a Manchester Unitedet nagyon kemény meló legyőzni, a PL-ben csak öt csapatnak sikerült, pont ennyiszer kapott ki a bajnok Chelsea is. De a portugál általában a második szezonjában ér a csúcsra csapataival, a harmadikra pedig teljesen túlpörgeti játékosait.

Talán a maximumnál is többet volt képes kihozni a 35 éves Zlatan Ibrahimovicból (17 gól a PL-ben, 28 gól a szezonban), és a Van Gaal által felfedezett, 19 éves Marcus Rashfordból is, aki 2017 tavaszára egyértelmű húzóember lett, a United az ő góljainak, gólpasszainak köszönheti az Anderlecht és a Celta Vigo kiejtését az Európa Ligában.

Vigói győztes szabadrúgásgólját David Beckhaméhez hasonlították:

Mourinhót rengeteget kritizálták azért, hogy a világ legdrágább játékosaként érkezett Paul Pogbát nem a kedvenc posztján szerepelteti, és ezért nem tündökölt a francia úgy, mint Torinóban. Ha a gólok terén nem is villogott, és kevés meccset döntött el, a számok azért mást mutatnak: miközben az ő nevéhez fűződik a legtöbb sikeres támadópassz és hosszú átadás a csapatban, Ander Herrera mellett ő szerezte a legtöbb labdát, és ellene szabálytalankodtak a legtöbbet az ellenfelek. A sikeres cselek és a kulcspasszok tekintetében pedig a PL teljes mezőnyéből kiemelkedik, teszi mindezt egy olyan poszton, ahol korábban a Juventusban sem lubickolt. Nyugodtan leszögezhetjük, a Manchester United teljesen más csapat Paul Pogbával és Paul Pogba nélkül.

Minden egy lapon

Bármennyire is kockázatosnak tűnt – és tűnik most is – az, hogy a Manchester United mindent az Európa Liga döntőjére tett fel, Mourinho ebben jó igazán: pályafutása során 13 kupafináléból 11-et megnyert.

Kérdés, hogy a játékosai mennyire birkóznak meg az esélyesség és a BL-indulás kiharcolásának terhével, ami a szemtelenül fiatal és meglepetésre képes Ajax futballistáinak vállát egyáltalán nem nyomja.

Az Ajax útja az EL-döntőig A 32 között: Legia Warszawa, 0-0, 1-0

A nyolcadöntőben: Köbenhavn, 1-2, 2-0

A negyeddöntőben: Schalke, 2-0, 2-3

Az elődöntőben: Lyon, 4-1, 1-3 A 32 között:, 0-0, 1-0A nyolcadöntőben:, 1-2, 2-0A negyeddöntőben:, 2-0, 2-3Az elődöntőben:, 4-1, 1-3

Peter Bosz együttesében a rutint kivéve minden megvan, hogy borítsa a papírformát, csapata technikailag képzett és energiától duzzad, támadósora időnként félelmetes formába lendül, kreatív, gyors és éles – az élen a 19 éves Kasper Dolberggel, aki csak az Európa Ligában hat gólnál tart, a szezonban pedig 31 találatban vállalt szerepet (23 gól, 8 gólpassz).

Az Ajax letámadásokra épülő, magas tempójú játéka ellen a Manchester Unitednek bátor és energikus futballra lesz szüksége, pont olyanra, amivel áprilisban 2-0-ra legyőzték az angol bajnok Chelsea-t. Erőt kell mutatniuk a középpályán, különben átrohan rajtuk az Ajax. Nem tehetik meg, hogy visszaállnak, mint az Anderlecht és a Celta Vigo elleni visszavágón a negyed- és elődöntőben, mert abban kódolva van a hiba.

A Manchester United nagy esélye lehet az Ajax tapasztalatlan és sebezhető védelme (a negyeddöntő és az elődöntő négy mérkőzésén hét gólt kaptak), de nagyon hiányozhat elölről Zlatan Ibrahimovic, aki ebben a szezonban két finálét már eldöntött a góljaival.

A ManUnited útja az EL-döntőig A 32 között: Saint-Étienne, 3-0, 1-0

A nyolcaddöntőben: Rosztov, 1-1, 1-0

A negyeddöntőben: Anderlecht, 1-1, 2-1

Az elődöntőben: Celta Vigo, 0-1, 1-1

Minden forgatókönyv elképzelhető tehát a solnai Európa Liga-döntőben, de Mourinho személyében egy olyan győztes karakter vezeti a Manchester Unitedet, aki a trófeák miatt szerződött az Old Traffordra, rögtön az első évében kettőt is begyűjthet, és ez a szezon végi elszámolásnál sokkal többet érhet, mint a Premier League második, harmadik vagy negyedik helye, amiért semmit nem adnak.

Lenyűgöző, mekkora különbséget jelenthet egyetlen mérkőzés, nem?

Európa Liga, döntő

Szerda, 20.45, Solna

Ajax–Manchester United

Tv: Digi Sport1, RTL II