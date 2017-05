Bajnoki döntő, derbi és kiesési rangadók teszik felejthetetlenné az élvonal 33. fordulóját. Igyekszünk minden lehetőséget számba véve felvázolni a várható forgatókönyveket. 19 órától pedig az Origo Sport élőben számol be a legfontosabb meccsekről, de a Livescore-oldalunkon minden összecsapást percről-percre követhet.

Arany a nyakban

Az már a 31. fordulóban eldőlt, hogy az aranyéremért két csapat, a Videoton és a Honvéd fog versenyezni. A felek hiába vártak már hónapok óta egymás hibáira, az istennek sem akarta megtenni egyik a másiknak azt a szívességet, hogy jóvátehetetlenül botlik. Így viszont a szurkolóknak kedveskedtek azzal, hogy kristálytiszta ábrát tettek elénk: az utolsó mérkőzésen dől el a bajnoki cím sorsa, amikor a Bozsik Stadionban egymásnak feszül a két egyaránt 62 pontos egylet. Hazai siker vagy döntetlen esetén a Honvéd ünnepelheti 14. bajnoki elsőségét, 1993 óta az elsőt.

Ha a Vidi nyer, akkor övék az arany és a dicsőség – 2011 és 2015 után harmadik alkalommal. Külön csemege lesz a góllövőlistát vezető mesterlövész, a kispesti Eppel Márton (15) és a fehérvári Marko Scepovic (13) reménybeli gólpárbaja.

Pontegyenlőséggel kivívott fővárosi siker (azaz ha döntetlen lesz a meccs) esetén bizonyára újra meghallgathatjuk a fehérváriak edzőjének, Henning Bergnek a rácsodálkozását, hogy miért a több győzelem dönt a bajnoki címről? Azért, amiért máshol a csapatok egymás elleni eredménye, a jobb gólkülönbség vagy éppen a több lőtt gól – magyarán, mert így szól a versenykiírás. A Honvédnak a záróforduló előtt 19, míg a Videotonnak 18 győzelme van.

A bronz is szépen csillog

Angyalföldön legalábbis minden bizonnyal, hiszen a Vasas focistáinak legutóbb 2001-ben akasztottak érmet a nyakukba, akkor is bronzot, azóta csak sóvároghattak egy ilyen siker után. Michael Oenning azonban idén nagyon szépen összerakta a csapatot, olyannyira, hogy félidőben még vezették a bajnokságot, és sokan – talán nem is alaptalanul – a leendő bajnokcsapatot látták bennük.

Tavasszal aztán egyszer-kétszer homokszem került a gépezetbe, így marad a bronzérem megszerzésének az esélye. Márpedig a bronz is szépen csillog. A Vasas a kiesés elől az előző fordulóban a Paks elleni 3-2-es győzelemmel megmenekülő Mezőkövesdet fogadja (Újpesten, a Szusza Ferenc Stadionban), és úgy érezzük, hogy a minden tehertől megszabadult borsodiak nem fogják élet-halál kérdésnek tekinteni, hogy szerepük van a bronzérem sorsában.

Amelyért a Ferencváros is nyilván hatalmas energiákat fog mozgósítani. Pedig az Üllői úton komoly csalódás lenne az idei bronzérem a tavaly utcahosszal nyert bajnoki cím után. A Partizani Tirana elleni BL-kiesésbe belebetegedett csapatnak nem volt egy hosszabb jó periódusa – nem nyertek három meccsnél többet zsinórban –, kiegyensúlyozottságról pedig végképp nem lehetett beszélni. Az utolsó fordulóban pedig újabb rágós falat vár a zöld-fehérekre, az Újpest érkezik a Groupamába. A rangadók idén nem nagyon jöttek be a Fradinak.

Újpesten speciel nyerni tudtak, otthon viszont keserves a mérleg: 16 hazai meccsből csak hét győzelem. Most sem tennénk rá nagyobb összeget, hogy a Groupamában mindig rendkívül motivált Újpest ellen összejön a győzelem. Márpedig a bronzérem csak akkor jön össze, ha nyer a Fradi – és ha kikap a Vasas. Szóval, halvány az esély.

Mennek vagy maradnak?

A Gyirmóttól már régen könnyes búcsút vett az élvonal (vagy fordítva), de ettől még bőven maradt izgalom az alsóházban. Három patinás csapat, azaz az MTK, Diósgyőr, Debrecen trió tagjai közül valakinek mennie kell. De ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik lesz az. A Loki és a DVTK egymást boldogíthatja Mezőkövesden, a borsodiak albérletében, akik most verhetik a fejüket a falba, hogy az előző körben nem tudtak legalább egy szerencsétlen gólt begyötörni az MTK-nak (0-0), akkor most páholyból nézhetnék az eseményeket. A debrecenieknek is főhet a fejük, már az öregebb szurkolók is alig emlékeznek rá, mikor volt utoljára ilyen szégyenteljes szezonja a csapatnak.

Az utolsó forduló előtt biztos, ami biztos, a Loki kirúgta Leonel Pontest, a portugál szakember helyett pedig a Debrecenben legendaként tisztelt Herczeg András készíti fel a csapatot az szezon legfontosabb meccsére. És akkor lássuk a lényeget, kinek mi kell a boldogsághoz. Legnehezebb dolga a 36 ponttal a 11. helyen álló MTK-nak van, nekik mindenhogy nyerniük kellene Pakson, ahol az idényben bajnokin csak a Diósgyőr tudott eddig nyerni. A 37 ponttal 10. Diósgyőr helyzete sem rózsás. Ha az MTK nyer, akkor a borsodiak számára is csak a győzelem lehet a menekülés útja. Ha ugyanannyi pontot szereznek, mint a fővárosiak, akkor őket biztosan maguk mögött tartják.

A 2005 óta hét bajnoki címet begyűjtő, 38 ponttal a 9. helyen posztoló Loki is csak a három ponttal mehet biztosra, mert ha az MTK meghúzza a váratlant, és nyer Pakson, ők pedig netán meghajolnak a DVTK nagyobb tudása előtt, akkor NB II-es csapatként buszozhatnak haza Kövesdről. Ha az MTK nem nyer, akkor tiszta sor, pukkanhatnak a bent maradás ünneplésére behűtött pezsgők (természetesen csak ironizáltunk).

Bent marad az MTK: ha nyer Pakson. Ebben az esetben vagy a DVTK, vagy a DVSC biztosan kiesik. Bent marad a DVTK: ha nyer a Loki ellen. Ha ikszel, és nem nyer az MTK, vagy ha kikap, és kikap az MTK is.

Bent marad a DVSC: ha nyer, vagy ha ikszel (hiába nyer az MTK, a Lokinak akkor is 10, míg a kék-fehéreknek 9 győzelmük lesz). Ha kikap, és nem nyer az MTK.

Az NB I 33. fordulójának menetrendje:

Honvéd – Videoton

Vasas – Mezőkövesd

Ferencváros – Újpest

Paks – MTK

DVTK – DVSC

Haladás – Gyirmót

Valamennyi mérkőzés 19 órakor kezdődik.