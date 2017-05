Elég volt a világbajnok bénázásaiból

Bár a középsúly az egyik legsűrűbb kategória a UFC-nél, Michael Bispingnek az elmúlt időszakban sikerült megúsznia a nagy meccseket. A szervezet most megpróbál rendet rakni, és a világbajnokra hamarosan gyilkos csata vár Yoel Romero vagy Robert Whittaker ellen.

Michael Bisping tavaly júniusban tudott felülni a UFC középsúlyú trónjára, és lett a UFC első brit bajnoka, amikor hatalmas meglepetésre egy nagyon szép balhoroggal már az első menetben földre küldte az akkori bajnok Luke Rockholdot.

Az övét tavaly októberben a 46 éves Dan Henderson ellen védte meg először és máig utoljára, aki már a bunyó előtt bejelentette visszavonulási szándékát. Hendót egyébként 13. kiemeltként rangsorolták a divízióban, nem igazán szokás címmeccsre terjeszteni ilyen szintű bunyósokat, de a két úriembernek volt közös múltja (UFC 100), így a visszavágó is eladhatónak bizonyult.

Mindenki nagyon óvatos

A manchesteri dokkmunkásból MMA-harcossá lett, és közmegegyezés szerint az UFC leggyengébb bajnokának tartott Bisping azóta sem állt ki top kihívóval szemben, pedig a szervezet egyik, ha nem a legmélyebb súlycsoportjáról beszélünk. Az elsőként rangsorolt kihívóval, Yoel Romeróval a közösségi médiában sokáig oltogatták egymást, azonban a harcra nem került sor, mert Bisping térdsérülést szenvedett. Romero értelemszerűen egy bunyót sem vállalt tavaly novemberi győzelme óta, nehogy elveszítse a szinte garantált lehetőséget, hogy övért küzdhessen, azonban a bajnokra azóta is csak várunk.

Olaj volt csak a tűzre, amikor március elsején Dana White bejelentette, Bisping következő ellenfele az egykori váltósúlyú bajnok, a nyugdíjból visszatérő Georges St-Pierre lesz, átugorva Romerót, illetve a középsúlyú kihívók tumultusát.

Nagy bejelentés után nagy semmi:

A szervezet ezt a harcot is elég furcsán kezelte, ugyanis a párosítást bejelentették, sőt még egy sajtótájékoztatót is tartottak, de az időpontot nem jelentették be. Hosszas huzavona után a GSP elleni mérkőzést törölték, közben pedig szereztek Romerónak egy ellenfelet, a UFC 213-as gáláján a feltörekvő fiatal ausztrállal, Robert Whittakerrel csaphat össze.

Nem az a bajnok, akin az öv van?

Az ő bunyójuk az „ideiglenes" középsúlyú övért megy majd, azaz Bispingnek nem hagynak más választást, muszáj lesz ezen meccs győztesével megküzdenie. Kettejük találkozása a lehető legjobb párosítás, amit a UFC most összehozhatott. Luke Rockhold sérüléséből lábadozik, Gegard Mousasi szerződését most kell meghosszabbítani, Jacare Souza pedig vereséget szenvedett a már említett Whittaker ellen.

The next big thing:

Romero és Whittaker is veretlen a UFC-nél középsúlyban, ráadásul mindketten kiütéses győzelmet arattak legutóbb, nem kisebb név ellen, mint a súlycsoport korábbi bajnoka, Chris Weidman, illetve Jacare Souza. Ennek a találkozónak rendkívül nehéz lesz megtippelni a kimenetelét, azonban az kijelenthető, Michael Bispingnek mindkettő hatalmas falat lesz.

Ez a párharc került be a UFC 213-as kártyájára, a kieső harmatsúlyú címmérkőzés helyére, ugyanis a bajnok Cody Garbrandt hátsérülést szenvedett. A gálát július 8-án rendezik meg, és egyértelműen esélyes az év eseménye címre. A főmérkőzés Amanda Nunes és Valentina Sevcsenko találkozója, de itt kerül sor a Lawler-Cerrone, a Werdum-Overeem és a Pettis-Miller találkozóra is.