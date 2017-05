A Juve 17 éves csatára a 95. percben döntött Nagy Ádámék ellen

A bajnok Juventus a mindössze 17 éves Moise Kean hosszabbításban szerzett góljával 2-1-re győzött a Bologna otthonában az olasz labdarúgó bajnokság 38., utolsó fordulójának szombati játéknapján.

A jövő szombati Bajnokok Ligája döntőre készülő, a bajnoki cím mellett másfél hete az Olasz Kupát is elhódító torinóiak több kulcsjátékosukat is pihentették. A Bologna magyar válogatott középpályása, Nagy Ádám a 85. percben állt be.

A Juve győztes gólja a futball történelmét is átírta: Moise Kean az első 2000 után született futballista, aki az öt európai topliga valamelyikében gólt tudott szerezni.

Serie A, 38. (utolsó) forduló:

Atalanta-Chievo 1-0 (0-0)

Bologna-Juventus 1-2 (0-0)

vasárnap játsszák:

Cagliari-AC Milan 15.00

AS Roma-Genoa 18.00

Sampdoria-Napoli 18.00

Crotone-Lazio 20.45

Fiorentina-Pescara 20.45

Internazionale-Udinese 20.45

Palermo-Empoli 20.45

Torino-Sassuolo 20.45