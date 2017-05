A pokol tornácán is ők a legnagyobb királyok

Noha a kiesés szélén táncolt egész évben, a hazai meccsét pedig jó ideje a mezőkövesdi stadionban játssza, a diósgyőri szurkolók készek lennének tűzbe menni a Bódog Tamás vezette DVTK-ért. Elmentünk, megnéztük, kiderült: ilyen összetartó tábor nincs még egy - talán a régióban sem, nemhogy itthon. Amikor bemondták, hogy a Paks vezet az MTK ellen, népünnepély kezdődött a lelátón. Kicsik, nagyok, öregek táncoltak, éljeneztek, ölelkeztek. Pedig a csapat 0-3-ra állt éppen.

Amikor a fővárosban éppen bajnoki döntőt játszik a Budapest Honvéd és a Videoton; vagy amikor az éppen soros Fradi-Újpestet rendezik, akkor Mezőkövesden kiesési rangadót vív egymással két, óriási hagyományokkal és múlttal rendelkező vidéki fellegvár, a DVTK és a DVSC. A helyi stadion dugig megtelik fehér-piros és piros-fehér mezbe öltözött szurkolókkal, fanatikusokkal. Fanatikusokkal, nem túlzás.

A meccs előtt két órával már a leghangosabb miskolci – és debreceni - szimpatizánsok is megérkeznek. Jó a kedvük, esznek, isznak, énekelnek. És ott van még mindenki kedvence, Lululu bácsi.

Május végén az ember még nem vár olyan forróságot és szárazságot, mint amilyen szombaton a Diósgyőr-Debrecen előtt érezhető. A legidősebbek és a legfiatalabbak azonnal az árnyékos helyre húzódnak, csak egy embert nem lehet megállítani, a perzselő napon edződő Lululu bácsit, a híres miskolci perecest/mindenest. Lululu bácsi két hosszú, forró órán keresztül üvölti az éterbe körülbelül 25 másodperces hézagokkal, hogy

Megjött Lululu bácsi, forró a magom, pörkölt a magom, tessék, tessék!" Nagyon úgy tűnik, mindenki ismeri és szereti őt, mert ahogy beindul a bolt, már kígyózó sorok állnak előtte. Perecet, szotyolát és egyéb ropogtatni valót kínál a meccs előtt, úgy tűnik, sikerrel.

A miskolci Dárdai Pál

A hazai centrumtól, Lululutól pár méterre a diósgyőri szimpatizánsok éppen Bódog Tamásról és az ő, magyar viszonylatban szokatlanul kemény, őszinte és eredményes stílusáról beszélnek – odamegyünk mi is.

„Bódog az abszolút numero uno – mondja egy miskolci szimpatizáns az Origónak. Körülbelül 30 éve járok DVTK-meccsre, de ilyen jó edzőnk még soha nem volt." Erre a társaságból valamennyien heves bólogatással fejezik ki, mennyire egyetértenek az elhangzottakkal.

„Én 1977 óta járok meccsre, ha kiesük, akkor sem megyünk kötélnek – így egy másik. - A csapattal tartunk az NB II-be mi is. Követjük őket tűzön, vízen át, ha kell. Egy jó dolog még akár adódna is a másodosztályban: a nyíregyházi túrák!" – teszi hozzá széles mosollyal. A beszélgetés eljut odáig, hogy egyesek párhuzamot vonnak a magyar válogatottnak lelket és tartást adó, a Hertha Berlinnel két éve folyamatosan erőn felül teljesítő Dárdai Pál és a DVTK-val március óta csodát tevő Bódog Tamás között.

„Bódog Tomi a miskolci Dárdai Pali – mondja egy sokat látott miskolci.- Ugyanazzal a lelkesedéssel és mentalitással űzi a mi játékosainkat, mint Dárdai teszi azt a Bundesligában. Hát nézzük meg, a Hertha azzal a kerettel sehova nem juthatna el. A Pali hozza ki belőlük a maximumot. No, ez van most nálunk is hál' istennek!"

Tehát, ha kiesik a Diósgyőr, nosza, akkor sem szakad le az ég, maximum jövőre visszajutnak. Szokatlannak hat ez a hozzáállás itt, Magyarországon, nem igaz?

Debrecenben kicsit más a képlet: az Origónak több szurkoló is elmondta, bele sem gondoltak abba, hogy kieshetnek a szombati meccs után.

„Nem gondolkozunk ezen, úgy jöttünk ide, hogy bent maradunk. Vagy nyerünk, vagy döntetlent játszunk – kezdi a társaság szószólója. Nehéz ezt megemészteni, mert az elmúlt 10 évben nagyon elkapattak minket a bajnoki címekkel és a nemzetközi főtáblákkal. Szerintem ikszelünk most az utolsó fordulóban, és mindenki bennmarad, csak az MTK esik ki" – teszi hozzá egy kis éllel.

Herczeg Andrásnak kultusza van Debrecenben, és ez a szurkolókkal való beszélgetés közben pontosan látszik. A csapattal bajnoki címeket nyerő, és Bajnokok Ligája-főtáblát megjárt edzőről mindenki csak a legmélyebb tisztelettel beszél.

„Herczeg András a csapat történetének legjobb edzője – mondja egy Szakály-mezt viselő debreceni – Nagyon nagy kár, hogy valószínűleg többet nem fog vállalni, csak erre az egy meccsre ugrik be. Nem is tudom, ki lehetne a jó választás helyette."

Az előző társaságból – az akkor még csak bajnoki éllovas Honvéd-edző – Marco Rossi neve kerül fel a táblára, de senki más nem mer nagyon tippelni, miután a Herczeg-éra óta minden edző – Kondás Elemért leszámítva - megbukott Debrecenben.

Fociünnep 4000 miskolcival és a lelkes debreceniekkel

Már a kezdőrúgás előtt megtelik a stadion, 4000, mindenre elszánt DVTK- és néhány száz DVSC-fanatikussal. Balgaság lenne azt hinni, hogy csak a kapu mögött vannak ultrák, mert a sajtópáholy alatti szektorból legalább annyira elszánt szurkolók hajszolják Novothny Somáékat.

Igazi fociünnep, ahol pörgős, jó iramú, feszült meccset láthatunk. Helyenként be-becsúszik egy hiba a gépezetbe, de az oldalvonalnál az egész meccsen önkívületi állapotban lévő Bódog Tamás és a higgadtabb, de láthatóan ideges Herczeg András megállás nélkül hajszolja az övéit. A nézőtéren pedig megy a folyamatos skandálás, a kimaradhatatlan anyázás és szotyolázás. Így megy ez, egy-egy jobb beszólás után egyszerre nevet fel mindenki.

A DVTK 0-1 után átveszi a kezdeményezést, és zsinórban három ziccert lőnek ki az M3-as autópályára 16 méterről. Bódog Tamás a 20. percben nagyjából az ötödik félliteres ásványvizét vágja a földhöz dühében.

A félidő vége előtt még egyszer betalál a Loki, a második félidő már kissé lassabban, nehezebben telik. Akkor remeg meg a föld, amikor Erdős játékvezető egy jogosnak gondolt tizenegyestől fosztja meg a hazaiakat. Bódog Tamás olyan elemi erővel reklamál és járkál fel-alá az oldalvonalnál, mintha csak Diego Simeonét látnánk élőben. Ezt valaki meg is jegyzi egy sorral feljebb. Bódog habitusa magával ragadja az amúgyis brutálisan élénk és hangos „hazai" közönséget, és ez azt eredményezi, hogy a harmadik bekapott gól után is ugyanazzal az elánnal éltetik Bódogot és a játékosokat, mint 0-0-nál.

A slusszpoén még hátravan, mert a Paks megszerzi a vezetést az MTK ellen. Libabőr kerülgeti az embert, amikor 4000 ember egyszerre táncol és üvöltözik 0-3-nál, Mezőkövesden. Aki nem volt még DVTK-meccsen, nagyon gyorsan pótolja, mert ezt látni, hallani, érezni kell. Megkockáztathatjuk, hogy soha, senki nem örült még – közben szépített a DVTK – 3-1-es vereségnek ennyire, mint a Diósgyőr. Megszólal a meccs végén az induló, a nézők pedig aláírásért állnak sorban az éppenhogy (!) bent maradó játékosoktól.

Megmenekült tehát a Loki mellett a Diósgyőr is. Szombaton kiderült, hogy a pokol tornácán is a diósgyőriek a legnagyobb királyok.