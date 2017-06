Honvéd-Celtic? Fradi-Partizani? Tessék választani!

Megint a sorsolás lesz a legizgalmasabb? A magyar klubcsapatok közül a bajnok Budapest Honvéd a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében kapcsolódik be, az Európa Ligában érdekelt Videoton, Ferencváros, Vasas hármasra már az első fordulóban feladat vár. Megnéztük, kik lehetnek a magyar együttesek ellenfelei Európában. Az elmúlt évek eredményeit figyelembe véve igazán csoda lenne, ha egy csapatunk megérné a szeptembert, azaz csoportkörbe jutna valamelyik kupában.

A Honvédnak három párharcot kell nyernie a BL-főtáblához, de két ellenfél búcsúztatásával már az Európa Liga csoportkörébe be lehet kerülni. A kispestiek az UEFA-koefficiensük alapján nem lesznek kiemeltek a sorsolásnál, így akár olyan csapatokat is kaphatnak, mint például a skót Celtic, az oszták Red Bull Salzburg, az utóbbi időben remeklő bolgár Ludogorec, vagy éppen a magyar pályákat jól ismerő fehérorosz BATE.

Egy fantasztikus Honvéd-emlék a BEK 1991/92-es szezonjából:

A Honvéd zárt kapuk mögött kénytelen lejátszani az első két hazai mérkőzését a BL-selejtezőjében.

Zárt kapuk várják a Honvédot a BL-selejtezőn Évekkel ezelőtti büntetést kell letöltenie a kispestieknek.

A Honvéd lehetséges ellenfelei a BL-ben második selejtezőkörében

Celtic (skót – 42.785 koefficiens szám)

Salzburg (osztrák – 40.570)

FC Köbenhavn (dán – 37.800)

Ludogorec (bolgár – 34.175)

BATE (fehérorosz – 29.475)

APOEL Nicosia (ciprusi – 26.210)

NK Maribor (szlovén – 21.125)

Qarabag (azeri – 18.050)

Malmö (svéd – 16.945)

FK Asztana (kazah – 16.800)

Partizan Beograd (szerb – 16.075)

Rijeka (horvát – 15.550)

Rosenborg (norvég – 12.665)

Hapoel Beer-Seva (izraeli – 10.875)

FH Hafnarfjardar (izlandi – 6.175)

(Még két hely kiadó ezen a listán.)

Negyed évszázad óta tartó kíntorna apró magyar sikerekkel Idén huszonöt éve, hogy a labdarúgó Bajnokok Ligájában a nyári hónapokban selejtezőt kellett játszaniuk a csapatoknak. 1992-ben szűnt meg tehát az, hogy az akkor megszülető Bajnokok Ligája rögtön a főtábla első fordulójával, azaz szeptemberben indult volna. A huszonöt év alatt a magyar csapatoknak rengeteg kínos mérkőzésük akadt a nyári selejtezőkben - a főtáblára csupán a Ferencváros (1995-ben) és a Debrecen (2009-ben) jutott fel.

A Bajnokok Ligája legfontosabb nyári dátumai Június 19: a selejtező 1. és 2. fordulójának sorsolása

Június 27–28.: selejtező, 1. forduló, odavágók

Július 4–5.: selejtező, 1. forduló, visszavágók

Július 11–12.: selejtező, 2. forduló, odavágók

Július 14.: a selejtező 3. fordulójának sorsolása

Július 18–19.: selejtező, 2. forduló, visszavágók

Július 25–26.: selejtező, 3. forduló, odavágók

Augusztus 1–2.: selejtező, 3. forduló, visszavágók

Augusztus 4.: a playoffkör sorsolása

Augusztus 15–16.: playoffkör, odavágók

Augusztus 22–23.: playoffkör, visszavágók

Ami az EL-csapatokat illeti, a Videoton és a Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást az első fordulóban – a Vidi várhatóan a második körben is, ha továbbjut –, míg a Vasas ugyanebben a körben nem lesz kiemelt. Bár még több nyitott kérdés is van, ugyanis a lista nem teljes, mivel vannak bajnokságok, ahol jelenleg is zajlanak a küzdelmek.

A Videoton és a Fradi könnyebb helyzetben van, akár máltai, feröeri vagy éppen luxemburgi ellenfél is jöhet szembe, vagy akár a Ferencváros számára tavalyról jól ismert albán Partizani Tirana. Mondjuk ennek az Üllői úton nem biztos, hogy örülnének. A Vasas viszont szembekerülhet akár az izraeli Maccabi Tel-Aviv vagy a szlovák Slovan Bratislava együttesével, esetleg a svéd AIK Stockholmmal.

A Videoton és a Ferencváros lehetséges ellenfelei az EL-selejtezőben

Fola Esch (luxemburgi – 3.475)

Differdange (luxemburgi – 3.475)

Skendija Tetovo (macedón – 3.375)

Nova Gorica (szlovén – 3.375)

Pjunik (örmény – 3.275)

Mladoszt Lucsani (szerb – 3.075)

Shamrock Rovers (ír – 3.065)

Partizani Tirana (albán – 3.050)

Flora Tallinn (észt – 3.050)

Csihura Szacshere (grúz – 3.025)

Lincoln Red Imps (gibraltári – 3.000)

FK Jelgava (lett – 2.975)

SJK (finn – 2.780)

Cork City (ír – 2.565)

Zeta Golubovci (montenegrói – 2.550)

B36 Tórshavn (feröeri – 2.450)

MFK Ruzomberok (szlovák – 2.350)

Derry City (ír – 2.315)

FK Liepaja (lett – 2.225)

Zaria Balti (moldovai – 2.150)

VPS (finn – 2.030)

Valur Reykjavik (izlandi – 1.925)

Atlantas Klaipeda (litván – 1.825)

Suduva (litván – 1.825)

Gandzasar (örmény – 1.775)

Torpedo Kutaiszi (grúz – 1.775)

FK Trakai (litván – 1.575)

Tre Penne (San-marinói – 1.566)

Bala Town (walesi – 1.525)

Dinamo Batumi (grúz – 1.525)

NSI Runavik (feröeri – 1.450)

Balzan FC (máltai – 1.300)

Connah's Quay (walesi – 1.275)

Bangor City (walesi – 1.275)

UE Santa Coloma (andorrai – 1.233)

Progres Niederkorn (luxemburgi – 1.225)

Peliszter Bitola (macedón – 1.125)

Coleraine (északír – 0.900)

Ballymena United (északír – 0.900)

Folgore (San-marinói – 1.066)

Floriana (máltai – 1.050)

Sant Julià (andorrai – 0.733)

KI Klaksvik (feröeri – 0.700)

St Joseph's FC (gibraltári – 0.500)

(A lista még nem teljes)

A Vasas lehetséges ellenfelei az EL-selejtezőben

Maccabi Tel-Aviv (izraeli – 23.375)

Dinamo Minszk (fehérorosz – 10.965)

HJK Helsinki (finn – 10.530)

AIK Stockholm (svéd – 9.945)

Vojvodina (szerb – 9.075)

AEL Limassol (ciprusi – 8.210)

Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz 7.475)

Slovan Bratislava (szlovák – 7.350)

Crvena zvezda (szerb – 7.325)

Trencín (szlovák – 6.850)

Skënderbeu (albán – 6.800)

St. Johnstone (skót – 6.535)

AEK Larnaca (ciprusi – 6.210)

Inter Baki (azeri – 6.050)

Beitar Jeruzsálem (izraeli – 5.875)

FK Ventspils (lett – 5.725)

Odd Grenland (norvég – 5.665)

Kajrat (kazah – 5.550)

NK Osijek (horvát – 5.550)

FK Sarajevo (bosnyák – 5.300)

KR Reykjavik (izlandi – 5.175)

IFK Norrköping (svéd – 4.945)

Milsami Orhei (moldovai – 4.900)

Kalju Nomme (észt – 4.800)

Zeljeznicar (bosnyák – 4.800)

Botev Plovdiv (bolgár – 4.675)

Olimpija Ljubljana (szlovén – (4.625)

Valletta FC (máltai – 4.550)

FC Vaduz (liechtensteini – 4.450)

Stjarnan (izlandi – 4.175)

Haugesund (norvég – 4.165)

Domzale (szlovén – 4.125)

Ordabaszi (kazah – 4.050)

Levadia Tallinn (észt – 4.050)

Crusaders (északír – 3.900)

Rabotnicski Szkopje (macedón – 3.875)

Rangers FC (skót – 3.785)

Sirak (örmény – 3.775)

Mladoszt Podgorica (montenegrói – 3.550)

Zira FK (azeri – 3.550)

(A lista még nem teljes)

Az Európa Liga főbb nyári dátumai Június 19: a selejtező 1. és 2. fordulójának sorsolása

Június 29.: selejtező, 1. forduló, odavágók

Július 6.: selejtező, 1. forduló, visszavágók

Július 13.: selejtező, 2. forduló, odavágók

Július 14.: a selejtező 3. fordulójának sorsolása

Július 20.: selejtező, 2. forduló, visszavágók

Július 27.: selejtező, 3. forduló, odavágók

Augusztus 3.: selejtező, 3. forduló, visszavágók

Augusztus 4.: a playoffkör sorsolása

Augusztus 17.: playoffkör, odavágók

Augusztus 24.: playoffkör, visszavágók

Az UEFA-koefficienst a klub, illetve a klubot delegáló ország elmúlt öt európai kupaszezonban nyújtott teljesítménye alapján számolják.

A magyar csapatok UEFA-koefficiense Videoton: 8.650

FTC: 3.900

Honvéd: 2.900

Vasas: 1.900

A Videoton ezzel a 175., az FTC a 304., a Honvéd a 344., míg a Vasas a 386. helyen áll. Az angyalföldieket Magyarország pillanatnyi koefficiensének a 20 százalékával rangsorolták, mivel az elmúlt öt évben nem szerepelt az európai kupamezőnyben.

A négy magyar nemzetközi kupainduló – Honvéd, Videoton, Ferencváros, Vasas – legutóbbi szereplése Európában

A Videoton és a Ferencváros tavaly is pályára lépett – előbbi az EL-ben, utóbbi a BL-ben –, a Honvéd utolsó fellépése 2013-ban keresendő, míg a Vasas 2000-ben, azaz 17 éve nem lépett pályára, már ami a két nagy sorozatot illeti. (Az angyalföldiek 2005-ben érdekeltek voltak az Intertotó Kupában).

2016

Videoton

2016.08.04.: FC Midtjylland – Videoton 1-1

2016.07.28.: Videoton – FC Midtjylland 0-1

A Videoton 2-1-es összesítéssel búcsúzott az Európa Liga 3. selejtezőkörében.

Ferencváros

2016.07.20.: Ferencváros – Partizani Tirana 1-1

2016.07.13.: Partizani Tirana – Ferencváros 1-1

A Ferencváros tizenegyesek után (1-3) búcsúzott a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében.

2013

Honvéd

2013.07.25.: Budapest Honvéd – FK Vojvodina 1-3

2013.07.18.: FK Vojvodina – Budapest Honvéd 2-0

A Honvéd 5-1-es összesítéssel búcsúzott az Európa Liga 2. selejtezőkörében.

2000

Vasas

2000.09.28.: AEK Athens FC – Vasas Danubius Hotels 2-0

2000.09.12.: Vasas Danubius Hotels – AEK Athens FC 2-2

A Vasas 4-2-es összesítéssel búcsúzott az UEFA Kupa 1. fordulójában.

(2005 – Intertotó Kupa: Budapesti Vasas SC – FK ZTS Dubnica 0-0, FK ZTS Dubnica – Budapesti Vasas SC 2-0)