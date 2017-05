Ügynöke szerint ha Ibrán múlik, marad Manchesterben

Megkezdődött az üzengetés, Mino Raiola szerint elsősorban José Mourinhóékon múlik, marad-e Ibrahimovic Manchesterben.

Zlatan Ibrahimovic szeretne maradni az Old Traffordon, legalábbis ügynöke, Mino Raiola így nyilatkozott. A 35 éves klasszis szerződése lejár a nyáron, de a manchesterieknek opciós joga van még egy évre hosszabbítani a svéd támadóval.

Az Európa Liga döntőjéről térdsérülése miatt lemaradó Ibra minden bizonnyal csak az őszi szezon vége felé léphet majd újra pályára, ennek ellenére Raiola szerint szeretne maradni Manchesterben.

Szeretne Angliában maradni és a csúcson teljesíteni továbbra is, így amennyiben ez a Manchester Unitednek is belefér, miért ne maradna? Hasznára lehet más topcsapatnak is, de értelemszerűen a United vezetőivel fogunk egyeztetni, és ha mindenkinek megfelel, akkor maradni fog. Természetesen sok az ajánlat, de remekül érezte magát Manchesterben. A legfontosabb most, hogy jól menjen a felépülése – mondta Raiola.

Ibrahimovic összesen 28 gólt szerzett a legutóbbi idényben, amivel a United házi gólkirálya lett. Áprilisban, az Anderlecht elleni Európa Liga-meccsen dőlt ki, azóta sikeres térdműtéten esett át az Egyesült Államokban, és már a rehabilitációt is megkezdte.