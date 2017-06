A Real rátalált a Juve sebezhető pontjaira

Sergio Ramos lehet a Real Madrid csalija a Juventus elleni Bajnokok Ligája-döntőben. A spanyolok kivesézték az olaszok játékát, és még a rettegett Barzagli, Bonucci, Chiellini védősorban is találtak hibát.

Javában készül a BL-döntőre a Real Madrid, és ez nem csak edzésekből, és variációk begyakorlásából áll. A csapat egyik elemzője, Luis Llopis hosszasan tanulmányozta a Juventus játékát, végül hat gyenge pontot talált az olaszok játékában.

1.) A Juventus Barzagli, Bonucci, Chiellini védőhármasát áthatolhatatlannak tartják, de a Realnál úgy gondolják, szétzilálható a lánc, ha mindhármukat egyszerre letámadják. Ezen kívül relatíve lassúnak is tartják őket, azaz gyors ritmusváltásokkal és kontrákkal zavarba hozhatóak.

Leparkolja vajon a buszt a Juve?

2.) A fenti trión belül is gyenge láncszemnek látják a 36 éves Barzaglit, ezért Isco, Cristiano Ronaldo és Marcelo is megpróbálja majd egy az egy ellen lecselezni. Ha Dani Alvest visszavonja a Juve, hogy segítse Barzaglit, akkor Toni Kroos használhatja ki az üresen maradt területeket.

3.) Bonuccit tartják a három védő közül a legjobbnak, akit úgy a legegyszerűbb átjátszani, ha háromszögeléssel "megkerülik", ezért zavarni kell, de felesleges egy az egyben őrlődni ellene.

4.) Chiellinit szintén igyekeznek nyomás alá helyezni, Carvajal, Benzema és Modric is megpróbálja majd hibázásra kényszeríteni.

Djokovic és a Juve ásza:

5.) A Real azt várja, hogy a Juventus majd beáll védekezni, megpróbálja frusztrálttá tenni a Realt, és feltérképezni, majd kihasználni a hibáit. Éppen ezért Zidane játékosainak nem szabad csüggedniük, és lankadni hagyni a figyelmüket. Nyugodtan, türelmesen kell focizniuk.

6.) Bár a Juventus fejjátékában nincs sok hiba, ebben Ramos is kifejezetten erős, amit többféleképpen is megpróbálhat kihasználni a Real. Várhatóan ketten őrzik majd a szögleteknél előre húzódó védőt, azaz a többiek előtt terület nyílhat, esetleg Ramos szimplán elvihet magával védőket kulcsfontosságú területekről. Persze simán fel is ívelhetik rá a labdákat, hogy káoszt okozzanak a Juve védelmében.