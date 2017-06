Dibusz nem hiszi el, hogy visszavonul a Fradi kupahőse

Varga Roland bombagólt lőtt, Dibusz Dénes a végén büntetőt hárított a Vasas ellen, ezzel Magyar Kupa-győztes lett a Ferencváros. Lovrencsics Gergő elájult a meccsen, Botka Endre üzent neki, Emir Dilaver elköszönt, Thomas Doll értékelt, Vladan Cukic állítólag visszavonul, de ezt nem mindenki hiszi el neki.

A döntő legdrámaibb pillanata volt Lovrencsics Gergő sérülése, akit kórházba kellett szállítani, mivel egy ütközést követően elvesztette az eszmélet.

"A mérkőzés után derült ki, hogy most már nincsen semmi baja. Ezúton is szeretnék neki jobbulást kívánni. Reméljük, minél hamarabb visszatér" - nyilatkozta a Sport 24 híradónak a DIGI Sporton Botka Endre. A 22 éves hátvéd az egyetlen Magyarországon, aki idén NB I-es és Magyar Kupa-aranyéremnek is örülhetett, lévén, a bajnok Honvédtól télen a Ferencvároshoz igazolt. "Valamilyen szinten tényleg én vagyok a legboldogabb, bár sajnos egyik mérkőzésen sem tudtam játszani. Ez bosszant, de örülök, hogy a többiek meg tudták csinálni, és ma egy nagyon nagy győzelmet arattunk."

"A bajnokságot nem így terveztük, hiszen címvédésre készültünk, de nem tudtunk olyan kiegyensúlyozott játékot mutatni, mint tavaly. De azt gondolom, hogy ezzel a Magyar Kupa-triplázással valamit vissza tudtunk adni a szurkolóinknak" - fogalmazott Radó András.

A 36 éves szerb Vladan Cukic - aki a kupát érő 11-est bevágta - visszavonulásra készül, ám ezt nem mindenki hiszi el neki. "Ő egy nagyszerű figura, óriási karakter, nagy pluszt tud adni a csapatnak. Én nem vagyok benne biztos, hogy visszavonul. Az előző években mindig úgy nézett ki, hogy nem folytatja, aztán mégis úgy alakult, hogy maradt. A teljesítményével és a mentalitásával is bizonyította, hogy igazi fradista" - mondta a kapus Dibusz Dénes, aki büntetőt hárított a végén, így komoly szerepe volt a kupagyőzelemben.