A Fradi-szívű szerb keretbe zárta a Magyar Kupa-győzelmet

A Ferencváros bírta jobban az idegek harcát, ezért szerda este megnyerte a 2016-2017-es Magyar Kupát, a Vasas együttesét legyőzve a fináléban, amely az 1-1-re végződő rendes játékidő és a hosszabbítás után tizenegyespárbajban dőlt el.

A Fradi ezzel némiképp visszavágott az angyalföldieknek, hiszen a bajnokságban a Vasas taszította le a dobogóról a címvédőt.

Tizenegyesek után zsinórban harmadszor kupagyőztes a Ferencváros A Ferencváros szerzett vezetést, majd a második félidőben gyorsan egalizált a Vasas. A hosszabbításban már a tizenegyesekre készültek a felek, a Fradi játékosai hibátlanul lőtték a büntetőket, ami kupagyőzelmet ért a zöld-fehéreknek. A Groupama Arénában mintegy 15 ezer néző volt kiváncsi arra, hogy a Ferencváros a negyedik vagy a Vasas a bronzérem mellé szerzi-e meg a Magyar Kupát.

Rendkívül fülledt meleg és több mint 14 ezer szurkoló várta a csapatokat a Groupama Arénában. A pályán klasszikus döntőfutball, az első perctől az utolsóig kiélezett taktikai harc folyt, miközben a zöld-fehér és piros-kék tábor valódi kupahangulatot varázsolt a stadionba, különösen az NB I-en nevelkedő szemnek volt üdítő a látvány és hangélmény.

Ami a mérkőzést illeti, a Vasas és a Ferencváros is játszotta a saját játékát, már amennyire az ellenfél enegedte. Mindkét csapat biztos védekezésre alapozott, a Ferencváros egyéniségei megvillanásában, a fiatalokra építő Oenning-csapat pedig a sebességében bízott, ez végül egy-egy gólra volt elég mindkét oldalon: az első félidőben Varga Roland egy harmincméteres szabadrúgásból vette be Nagy Gergely kapuját, Kulcsár Tamás pedig a második játékrész elején villant.

A rendes játékidő végére felpörögtek az események, Varga Roland lábában az egyik oldalon, Murka Benedek lábában pedig a túloldalon maradt benne a meccslabda. A 90. perc környékét egy ijesztő sérülés árnyékolta be, Lovrencsics Gergő szerencsétlenül ütközött Murkával, majd eszméletlenül zuhant a földre.

Több mentős és orvos sietett a válogatott futballista segítségére, akiért a pályán a társak könnyes szemmel, a lelátón pedig döbbent csendben szorítottak a jelenlévők.

Ezek olyan percek voltak, amikor tényleg megfagy a levegő, szerencsére Lovrencsics a hordágyról már tudott integetni, majd nem sokkal később a kórházi ágyból üzent egy képpel.

„Mindannyian nagyon-nagyon féltünk, amikor Lovrencsics a földön feküdt. A tarkójára kapott egy erős ütést, eltörött az orra, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szerencsés kimenetelű volt az eset" – ezt Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője mondta a döntő utáni sajtótájékoztatón.

A hős, aki keretbe zárta a Magyar Kupát

A hosszabbítás percei a túlélésről és a fáradtásgról szóltak, nem tartogattak izgalmakat, nem úgy a tizenegyesprábaj, amelyet 5-4-re nyert meg az egyet sem hibázó Ferencváros. Dibusz Dénes a hanyagul rúgó Kire Ristevski lövését fogta meg, a győztes lövést pedig a Fradi szerb ikonja, Vladan Cukic vállalta magára.

Cukic bevágta, majd rohant ünnepelni a kapu mögött szurkolókhoz, összes csapattársával együtt.

A 36 éves szerb középpályás ezzel keretbe foglalta a szezont, hiszen a Ferencváros első és talán leggyengébb idénybeli kupamérkőzésén, a BKV Előre elleni találkozó egyetlen gólját ő szerezte, majd a sorozat utolsó lövésével a kupa sorsát is eldöntötte.

„Gratulálok a csapatnak, gratulálok a szurkolóknak, a klubnak, mindenkinek. Nem játszottunk jó szezont a bajnokságban, ezért is volt fontos mindenkinek a kupagyőzelem" – mondta a lefújás után Cukic, aki pályafutása negyedik Magyar Kupáját nyerte, egyet a Kecskeméttel és hármat a Ferencvárossal.

Thomas Doll a mérkőzést követő sajtótájékoztatón csapata védekezésért dicsérte, a támadókkal viszont nem volt teljesen megelégedve, illetve kitért az első félidőben meg nem adott hazai gólra is:

"Nem láttam még a felvételeket, de azt gondolom, Radó előbb érte el a labdát, egészen másképp nézett volna ki ez a mérkőzés, ha 2-0-ra vezetünk."

„Ugyanakkor szeretném megdicsérni a játékosokat, hogy ilyen magas tempóban tudtak futballozni ebben a fülledt levegőben" - mondta Doll, aki külön kiemelte az elmúlt másfél hetet szinte teljes egészében kihagyó Gera Zoltánt, aki ennek ellenére most 65 percen keresztül a pályán volt.

Doll a jövőről is beszélt, a következő szezonban nagyobb erőre, és még jobb kvalitású futballistákra van szüksége a klubnak a sikerességhez. A sajtótájékoztatón megjelent Emil Dilaver is, aki elbúcsúzott a szakvezetőtől. Doll hozzátette, nagyon hiányozni fog neki a védő, mint ahogyan Michal Nalepa is.

Megkérdeztük a télen klubot váltó Botka Endrét, hogy milyen érzés a bajnoki aranyból és a kupagyőzelemért járó medálból is kapni egy-egy darabot.

A Szuperkupát majd magammal játszom" – jegyezte meg nevetve a hátvéd, aki ősszel a Budapest Honvédban, tavasszal pedig már a Ferencvárosban futballozott.

„Nagyon jó érzés, ilyenben még nem nagyon volt részem, most egyszerre mindkettőben. A Honvédban 17 mérkőzésen játszottam, a Ferencvárossal a kupában csak négy mérkőzésen, de nagyon boldog vagyok, hogy a bajnokságot és a kupát is megtudtam nyerni."

„Nehéz meccs volt, hiszen egy mérkőzésen dől el minden, ilyenkor nagyon benne van a játékosokban, hogy nem lehet hibázni, mindenki feszültebb. Lovrencsics Gergő sajnálatos sérülése még rátett erre egy lapáttal, nem kímélték egymást a többiek. Murka Benedek a meccs után bejött az öltözőbe és bocsánatot kért, ezért is szép a futball és érdemes játszani."

"Azt láttam, hogy a Vasas a hosszabbításra nagyon elfogyott, onnantól nem is nagyon volt esélyük. Ezzel megmentettük az évet, nem úgy sikerült a bajnokság, ahogy szerettük volna, de van ilyen, a jövőre kell koncentrálni és mindent megnyerni."

„Fantasztikus siker, nagyon keményen dolgozott a csapat, teljesen megérdemeltük a győzelmet. A tizenegyesekénél is nyugodtak maradtunk, berúgtuk mindet, le a kalappal az egész csapat előtt" – ezt már a kezdőként 80 percet játszó Hajnal Tamás mondta a lefújást követően.

Fejben nyerte meg a döntőt a Fradi

A Vasast irányító Michael Oenning azt hangsúlyozta, ahogyan a bajnokságban egyik találkozón sem, ezúttal sem kaptak ki a Ferencvárostól és pontosan úgy játszottak, ahogyan eltervezték.

„120 percig azt csináltuk, amit előzetesen megígértünk. Megpróbáltuk megnyerni a döntőt, előrefelé játszottunk, nem lankadtunk, az utolsó erőnkig küzdöttünk. A második félidőben átvettük a mérkőzés irányítását, nagy nyomást helyeztünk a Ferencvárosra, de a gyors egyenlítés után sajnos a második gólt nem sikerült megszereznünk. A végén apróságok döntenek, a helyzetei alapján mindkét csapat megnyerhette volna a találkozót a rendes játékidőben, a legnagyobb helyzetünk nekünk volt a 88. percben, de ez már történelem."

"Megkérdeztem egy-két játékost, hogy akarnak-e rúgni 11-est, mindenki igent mondott. Megbeszéltük, hogyha valaki elhibázza, nem lesz bűnbak. Nagyon le vannak törve a fiatal játékosaink, ami érthető is. Jövőre szeretnénk újra itt lenni és akkor talán már a győzelem is összejön."

A Vasas – akárcsak a Ferencváros – a következő szezonban az Európa Ligában lesz érdekelt, ezzel kapcsolatban még nem igazán akart nyilatkozni a tréner, azt azonban elmondta, hogy szeretné egyben tartani ezt a fiatal keretet.

Ferenczi István játékosedző szerint a higgadtság segítette győzelemhez a Ferencvárost.

„Nyilván csalódottak vagyunk, de a döntőt valakinek el kell veszíteni, talán a koncentráltabb, a hidegfejű csapat nyert. Hasonló volt, mint a bajnoki mérkőzés, visszajöttünk a meccsbe, megvoltak a helyzeteink, de nem lőttük be. Ezt a mérkőzést nem vesztettük el, döntetlen lett, szép szezonon vagyunk túl, menni kell tovább, a nemzetközi kupában jó lenne megmutatni magunkat" – mondta az Origónak a Ferencvárosban is megforduló támadó.

Az egyszeres magyar válogatott Hangya Szilveszter elárulta, mély csend honolt a Vasas öltözőjében az érmek átadását követően.

„Nagyon el vagyok keseredve, üres a fejem, egész nap csak a győzelemre tudtam gondolni, sajnálom, hogy nem sikerült, egy-két idősebb játékos miatt is fontos lett volna, külön kiemelném Remili Mohamedet, őt nagyon megérintette a vereség, sajnálom, hogy a születésnapján nem tudtuk megnyerni a kupát."

„Nagyon jó szezonunk volt, ez a győzelem a hab lett volna a tortára, de harmadikak lettünk a bajnokságban és döntőt játszottunk a Magyar Kupában, ha valaki azt mondja a szezon elején, hogy eddig eljutunk, valószínűleg aláírja mindenki."

„Nyerhettünk volna, a második félidőre a mi akaratunk teljesült, nyomtuk a Fradit, nem nagyon volt helyzetünk, mi viszont kétszer is eldönthettük volna a mérkőzést. „

"Nagyon sajnálom Gerit, mielőbbi felépülést kívánok neki. A sérülését leszámítva remek hangulatú meccs volt, a magyar focinak még több ilyen mérkőzés kellene és akkor a játék színvonala is emelkedne.

„Az öltözőben csend volt, nem tudtunk mit mondani egymásnak, ezt mindenkinek magában kell lerendeznie. Erről csak akkor tudunk beszélni, ha újra együtt leszünk."

Korcsmár Zsolt szerint csak azért nem minden képzeletet felülmúló a Vasas szezonja, mert a tizenegyespárbajban alulmaradtak.

„Nagyon csalódottak vagyunk, közel voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a kupát, nem volt jobb nálunk a Fradi, szerencsésebb volt. Amikor eljut egy meccs a tizenegyespárbajig, ott már nem a focitudás dönt, hanem a lelki dolgok, a szerencse, a koncentráció, ebben most jobbak voltak, mert ötöt berúgtak, mi csak négyet. Szerintem több esélyünk lett volna a rendes játékidőben eldönteni."

„Természetesen teljesen más a hangulat az öltözőben egy vereséget követően. Nem sikerült átszakítani a célszalagot, de nem volt egymásra mutogatás, vigasztaltuk egymást."

„Taktikus meccs volt, senki nem akart veszíteni, kevés nagy helyzet alakult ki, a meccslabda miénk volt, sajnos kihagytuk a végén, de büszke vagyok arra, hogy idáig eljutottunk, szerintem mindenki az lehet, nyilván sokkal szebb lett volna, ha mi nyerjük meg a finálét."

„Engem személy szerint megfogott Gergő sérülése, ismerem őt személyesen, az ütközésben semmi szándékosság nem volt, sokszor előfordul hasonló, szerencsétlenül alakult. Bízom benne, hogy gyorsan felépül."

A Ferencváros a klub történetében harmadik alkalommal tudta sorozatban háromszor elhódítani a Magyar Kupát, korábban 1942 és 1944, valamint 1993 és 1995 között sikerült a triplázás. A Vasas 2006 után 2017-ben is tizenegyesekkel maradt alul a döntőben, a négyszeres győztes angyalföldi klubnak ez volt a negyedik elveszített fináléja.