Wenger dobna mentőövet a Leicester sztárjának

Rijad Mahrez a tavalyi aranyérmes Leicester vezére volt, 17 gólt szerzett, őt választották meg a Premier League legjobb játékosának, de most elérkezettnek látta az időt a távozásának.

A támadó mindössze hat gólig jutott, miközben mindkét fronton nagyon messze került a címvédéstől, Arsene Wenger ennek ellenére továbbra is nagy csodálója az algériai játékának.

Nem tettünk ajánlatot, de személyesen nagyon kedvelem a játékost. Hatalmas szerepe volt a bajnoki címben, és ugyan ez a szezon nem volt tökéletes, a képességei mit sem változtak. Ajánlat még nincs. Még. De lehet, hogy lesz, majd meglátjuk.

Wenger arról is beszélt, hogy a tény, miszerint nem szerepelnek majd a Bajnokok Ligájában, nem csökkenti csapata esélyeit arra, hogy sikerüljön megtartani Alexis Sánchezt és Mesut Özilt.

„Nem hiszem, hogy ennek lenne szerepe, hiszen ők is abban a csapatban voltak, amely nem tudott kvalifikálni. Szeretik a klubot, remekül beilleszkedtek. A szerződésük nem most jár le, mindenképp maradnak és remélem, a következő szezon során majd meg tudunk egyezni a folytatásról is" – mondta a francia menedzser.