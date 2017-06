Történelmi címvédés: a Real Madrid kiütötte a Juventust a BL-döntőben

A Real Madrid fantasztikus futballt hozó első és meglepően egyoldalú második félidő után 4-1-re legyőzte a Juventust Bajnokok Ligája 2017-es döntőjében, ezzel Cardiffban megnyerte a klub történetének 12. BEK/BL-trófeáját. A spanyol csapat ezzel olyat vitt véghez, ami a BL-ben (azaz 1992 óta) még egy csapatnak sem sikerült, egymást követő két évben emelhette magasba a legrangosabb klubtrófeát.

Bajnokok Ligája, döntő

Cardiff, Millenium Stadion, 75 ezer néző

Juventus-Real Madrid 1-4 (1-1)

Juventus: Buffon - Barzagili (Cuadrado 66.), Bonucci, Chiellini - Alex Sandro, Pjanic (Marchisio 71.), Khedira, Dani Alves - Mandzukic, Dybala (Lemina 78.) - Higuaín. Cserék: Neto (K), Benatia, Asamoah, Lichtsteiner. Vezetőedző: Massimiliano Allegri.

Real Madrid: K. Navas - Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos (Morata 90.), Isco (Asensio 82.) - C. Ronaldo, Benzema (Bale 77.). Cserék: Casilla (K), Nacho, Kovacic, Danilo. Vezetőedző: Zinedine Zidane.

Gól: Mandzukic (27.), ill. C. Ronaldo (20., 64.), Casemiro (61.), Asensio (90.)

Piros lap: Cuadrado (84.)

A finálé látványos nyitóünnepséggel vette kezdetét, a Black Eyed Peas adott elő egy lendületes programot, Will.i.am és társai négy dallal fokozták a cardiffi Millenium Stadion 75 ezres közönségének hangulatát.

Aki szeretné, itt megtekintheti a felvezető show-t:

Kezdőcsapatok

Már a minikoncert előtt választ kaptunk az elmúlt napok legfontosabb kérdéseire. A Real Madrid kezdőcsapatában a jóslatoknak megfelelően az elmúlt hetekben pazarul játszó Isco kapott helyet, azaz Zinedine Zidane a 4-4-2-es felállás és a gyémánt alakzatú középpálya mellett döntött, a hazatérő Gareth Bale csak a kispadon kapott helyet.

James Rodríguez még ott sem, ezzel szinte biztossá vált, hogy a kolumbiai támadó a nyáron elhagyja a spanyol fővárost.

Maximiliano Allegri együttesében Sturarót kivéve mindenki egészséges volt, az olasz mester három középső védő mellett döntött, a széleken pedig a Dani Alves, Alex Sandro páros vette fel a harcot a hasonlóan gyors és veszélyes Marcelo, Carvajal duóval.

Pompás futball, pazar gólok

Aki arra számított, hogy a BL-döntőig vezető úton mindössze három gólt kapó Juventus a saját tizenhatosán fog letáborozni, gyorsan és nagyot csalódott.

Egyértelműen az olaszok érkeztek meg élesebben a meccsbe, az első tíz percben Higuaín kétszer is gólhelyzetben találta magát, de az argentin nem tudott betalálni volt csapata ellen. Eközben a Real Madrid csak kereste önmagát.

A spanyol drukkerek már a 6. percben a szívükhöz kaphattak, Pjanic kőkemény löketét földöntúli reakcióval védte Keylor Navas.

Cristiano Ronaldo például labdához is alig ért, de a nagy meccsek nagy embereiről tudjuk, hogy egyszer is elég. Így is lett.

A 20. percben egy villámgyors támadás végén CR és Dani Carvajal kényszerítőzött tűpontosan, Ronaldo nem szórakozott, kapásból a hosszú alsóba vágta a visszakapott labdát, igaz, lövése megpattant Bonucci lábán, ezzel esélytelen volt Buffon. 0-1.

A Juventus nem esett össze (miért is esett volna?), sőt, az időt sem vesztegette. A 27. percben Alex Sandro, majd Higuaín volt a labda útja, az argentin Mario Manduzkichoz tálalt, a horvát pedig gondolt egy merészet és a kapunak háttal állva a jobb felső sarokba húzta a labdát.

Ha a Real Madrid pazar akcióval szerzett vezetést, a Juventus zseniális találattal egyenlített. 1-1.

Mandzukic ezzel a harmadik olyan futballista lett, aki két különböző csapatban (Bayern München, Juventus) is gólt szerzett egy BL-döntőben (Velibor Vasovic és C. Ronaldo után).

Néhány perccel később a túloldalon Cristiano Ronaldo is megpróbálkozott egy ollózással, de a portugál nem járt sikerrel. Az első félidő összességében nagyszerű futballt, óriási tempót és magas színvonalat hozott, nem lehetett kétségünk, hogy a szezon két legjobb csapata egy fantasztikus BL-döntőt varázsol a képernyőre.

A szünetben valami megváltozott

A második félidőt a Real Madrid kezdte energikusabb letámadással, ezúttal egy másik délszláv, Luka Modric nagy lövését jegyezhettük fel az első momentumok között, majd Isco is távolról próbálkozott, de a spanyol a kaput sem találta el.

Miközben a walesi kedvenc Gareth Bale nagyban melegített, nem úgy tűnt, hogy szükség lesz rá: a spanyolok egyre erősebben és egyre többet támadtak, a Juve nem igazán tudta birtokolni a labdát.

Aztán amikor a Real-nyomás szerencsével is párosult, újra előnybe kerültek a spanyolok: a 61. percben nem tudott felszabadítani a Juventus, Casemiro 25 méterről büntetett, a brazil lövése Khedirán pattant meg olyan furcsán, hogy Buffonnak ezúttal sem volt sansza a védésre. 1-2.

A Real Madrid egy pillanatra sem lassított, három perccel később pedig Cristiano Ronaldo duplázott Modric beadása után, ezzel pedig nagyon közel került a címvédéshez. 1-3.

A Juventus 63 perc alatt annyi gólt kapott a Real Madridtól (3), mint a BL-döntőig vezető úton összesen.

Cristiano Ronaldo második gólja egyben karrierje 600. találata is volt, ebben a klubjaiban és válogatottban szerzett góljai is beletartoznak.

A harmadik madridi gól szemmel láthatóan megfogta a Juventust, Allegri gyorsan cserélt kettőt (Barzagli-Cuadrado és Pjanic-Marchisio), de a meccsben nem volt benne a fordulat, egy újabb spanyol találat viszont igen.

A 77. percében Wales is ünnepelhetett, pályára lépett Gareth Bale, aki Karim Benzemát váltotta.

A mérkőzés hátralévő percei kevés izgalmat tartogattak, a Juventus elvesztette a hitét, majd egyik csereemberét is: Cuadrado Sergio Ramosszal akadt össze egy bedobásnál, a kolumbiait második sárga lappal kiállították.

A hajrára Zidane Álvaro Moratát és Marco Asensiót is pályára küldte, a vége pedig kiütés lett: a hosszabbítás perceiben Asensio is mattolta Buffont, ezzel pedig kialakult a 4-1-es végeredmény.

A Real Madrid egy rendkívül szoros első és egy ellenállhatatlan második félidő után kiütötte a Juventust és megnyerte a Bajnokok Ligája 2016-2017-es szezonját, a klub történetének 12. BEK/BL-trófeáját. A sorozat gólkirálya a fináléban duplázó Cristiano Ronaldo lett 12 találattal.

Ezzel megtört a Bajnokok Ligája-éra 1992 óta íródó történetének egyik legnagyobb átka, hiszen a Real Madrid Zinedine Zidane-nal a kispadon egymást követő két évben, címvédőként nyerte meg a sorozatot, ez korábban egyetlen klubnak sem sikerült.

A spanyol uralom pedig folytatódik az európai klubfutball elitsorozatában, legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy nem spanyol klub nyerte a BL-t.