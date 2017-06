Zidane: Nem én vagyok a világ legjobb edzője

A Real Madrid megtörte a BL-címvédők átkát, a Juventus viszont nem tudta átlépni saját árnyékát, ismét elveszített egy európai kupadöntőt. Szombat este Cardiffban a Real Madrid 4-1-re győzte le az olasz bajnokcsapatot a Bajnokok Ligája döntőjében, ezzel pedig elsőként véghez vitte, ami 1992 óta egyetlen klubnak sem sikerült: egymást követő két évben elhódította a legrangosabb klubtrófeát. Reakciók.

Ellentétes félidők

Az első 45 perc káprázatos futballt és gólokat hozott, mindkét fél részéről. A Real Madrid Ronaldo villanásával vezetést szerzett, a Juventus Mandzukic zseniális találatával egyenlített. A szünet előtt úgy tűnt, minden idők egyik legjobb kupadöntője van alakulóban, a szünetben azonban megváltozott valami és a játék képe teljesen más irányt vett.

Ahogyan ebben a BL-szezonban már annyiszor, a Real Madrid tempót váltott a második félidőre és kíméletlenül bedarálta ellenfelét. A spanyol bajnok négy gólt szerzett az ellen a Juventus ellen, amely a döntőig vezető úton mindössze három gólt kapott, és egyet sem akcióból. Ebben az idényben nem láttuk olyan tanácstalannak és hitehagyottnak Allegri csapatát, mint a második és harmadik bekapott gól után. A sebezhetetlennek hitt védőfalat a meccs végére szétcincálta a madridi szupercsapat.

Történelmi címvédés: a Real Madrid kiütötte a Juventust a BL-döntőben A Real Madrid fantasztikus futballt hozó első és meglepően egyoldalú második félidő után 4-1-re legyőzte a Juventust Bajnokok Ligája 2017-es döntőjében, ezzel Cardiffban megnyerte a klub történetének 12. BEK/BL-trófeáját. A spanyol csapat ezzel olyat vitt véghez, ami a BL-ben (azaz 1992 óta) még egy csapatnak sem sikerült, egymást követő két évben emelhette magasba a legrangosabb klubtrófeát.

Rekordok, rekordok mindenhol

Nézzük a legfontosabb tényeket: a Real Madrid története 12. BEK/BL-trófeáját nyerte Cardiffban, első csapatként duplázott a sorozatban az AC Milan 1989-90-es bravúrja óta és négy éven belül harmadszor nyerte el a BL-serleget.

Ezzel Zidane csapata nemcsak történelmet írt (a BL-érában), de korszakalkotó lett, ahogyan a francia vezetőedző is, aki mindössze másfél éve irányítja a királyi klubot, ezalatt pedig kétszer megnyerte a BL-t és hosszú szünet után a spanyol bajnoki címet is megszerezte.

Legutóbb 1958-ban, tehát 59 évvel ezelőtt fordult elő a Real Madriddal, hogy hazája bajnokságát és a BEK/BL-t is megnyerje.

Elátkozott Juventus

A Juventus viszont a Bajnokok Ligája olasz Atlético Madridja lett, hiszen 2015 óta másodszor jutott be a BL-döntőjébe és másodszor szenvedett vereséget, mindkétszer egy spanyol csapattól.

A torinói klub összességben 9 BEK/BL-döntőjéből hetet elveszített, a legutóbbi ötöt kivétel nélkül elbukta. Alessandro Del Piero már az 1998-ban (szintén a Real Madrid ellen) elveszített BL-döntő után azt mondta, hogy a Juventus el van átkozva ebben a sorozatban.

Ronaldo, a nagy meccsek embere

Cristiano Ronaldo a kieséses szakaszban nyújtott káprázatos teljesítményét a döntőben is folytatta, két góljával főszerepet vállalt a Madrid győzelmében, a lefújás után korábbi edzőjétől, Sir Alex Fergusontól vehette át a mérkőzés legjobbjának járó díjat.

A döntőben szerzett két gólja azt jelentette, hogy éppen megelőzte a 11 gólos Lionel Messit és 12 találattal a Bajnokok Ligája gólkirálya lett. Most kapaszkodjanak meg: sorozatban az ötödik évben szerezte ő a legtöbb gólt a BL-ben.

A karrierje 600. gólját is megszerző portugál emellett már a negyedik BL-trófeáját emelhette a magasba (Manchester United: 1, Real Madrid: 3), ezzel Andrés Iniesta és Clarence Seedorf mellett ő a harmadik futballista, aki négy győztes BL-döntőn is pályára lépett (emellett pedig négy gólt is szerzett ezeken a mérkőzéseken).

„Maximálisan felkészültem erre a döntőre, hiszen a legnagyobb trófeák azon dőlnek el, ki milyen formában van a szezon végén" – nyilatkozta Ronaldo, aki ebben az idényben a korábbiakhoz képest jóval többet pihenhetett a Real Madrid félelmetesen erős keretének mélysége és minősége miatt.

Zidane a félidei szünetben nagyon pozitív beszédet mondott, maximálisan hitt bennünk és a győzelemben. Ez nagy lökést adott nekünk."

„Elképesztő szezont zártunk, első csapatként megvédtük címünket a BL-ben, ráadásul két gólt szereztem a döntőben és gólkirály lehettem. Azok, akik mindig kritizálják Cristianót, most visszatehetik a gitárt a tokjába és csendben maradhatnak" – küldött üzenetet CR.

A csalódott Buffon nem talál magyarázatot

Nem túlzás azt állítani, hogy a fél világ azért szorított a Juventus BL-győzelméért, hogy a 39 éves kapuslegenda, Gianluigi Buffon végre ebben a sorozatban is a csúcsra érjen. Nem jött össze, Buffon 2003 és 2015 után karrierje harmadik BL-döntőjét is elveszítette a Juventusszal.

„Rendkívül csalódott vagyok, mert a csapat és én is úgy éreztük, mindent megtettünk a sikerért a döntőig vezető úton. Aki meg akarja nyerni a Bajnokok Ligáját, erősebbnek kell lennie az ellenfélnél és balszerencsénél is. Nekünk ez ma nem sikerült, de nem találok magyarázatot arra, mi történt velünk a második félidőben" – nyilatkozta a lefújás után Buffon.

„Fantasztikus első félidőt játszottunk, rengeteg problémát okoztunk a Real Madridnak, ezért is volt sokkoló, ami a második félidőben történt. Szomorúak vagyunk."

„Az első 45 percben mindent kiadtunk magunkból, talán túl sokat is, mégsem sikerült előnybe kerülnünk. A másodikban a Real Madrid ereje, a játékosaik minősége és tapasztalata döntő faktor volt. Tudják, hogyan nyerjenek meg egy ekkora mérkőzést és ma este is megérdemelten ünnepelhetnek."

Massimiliano Allegri az elmúlt három évben kétszer is elvezette a Bajnokok Ligája fináléjáig a Juvét, de a pontot ezúttal sem sikerült feltenni az i-re.

„Nagyon büszke vagyok arra, amit a játékosaim véghezvittek ebben a szezonban" – kezdte Allegri.

„Azért jöttünk Cardiffba, hogy megnyerjük a döntőt, ez nem sikerült. Remek első félidőt produkáltunk, de nem kovácsoltunk előnyt a helyzeteinkből, sokkal több energiát égettünk el, mint szabadott volna."

„A szünet után Pjanicnak gondjai akadtak a térdével, a Real Madrid felpörgette a tempót és volt egy nagyon nehéz 15 percünk. Kaptunk egy szerencsétlen gólt egy megpattanó lövésből, azon a ponton mentálisan megrekedtünk. Foggal, körömmel kellett volna tovább küzdenünk, de ez egy olyan lépcsőfok, amit csak a jövőben leszünk képesek meglépni."

„Szerencsére az élet mindig ad egy következő lehetőséget, elemeznünk kell a hibáinkat és a következő szezonban még erősebben kell visszatérnünk, a futball és a mentalitás terén is. Az elveszített döntő csak még több motivációt ad nekünk a jövőre nézve, szeretnénk visszatérni a BL-döntőbe és megnyerni. Ehhez minden megvan a csapatban, a klub pedig tudja, hol és miben kell fejlődnünk" – oszlatta el Allegri az esetleges távozásáról szóló pletykákat.

Zidane: Nem én vagyok a legjobb

„Csodálatos szezont zártunk, gratulálnom kell a játékosaimnak és ennek a fantasztikus klubnak. Egy ilyen csapattal és azzal a kemény munkával, amit beletettünk ebbe az idénybe, tudtuk, hogy képesek lehetünk komoly trófeákat nyerni, akár többet is" – mondta a lefújás után a Real Madridot irányító Zidane, aki a tavalyi BL-siker után még sok kritikát kapott, de ezúttal minden dicséretet megérdemel.

„Boldog vagyok. Lehet, hogy nem látszik rajtam, de belül nagyon elégedettnek érzem magam. Ez a nap is különleges, de a spanyol bajnoki cím megnyerése volt karrierem legszebb pillanata, mert 38 mérkőzésen át küzdöttünk érte és az utolsó mérkőzésen dőlt el" – tette hozzá Zidane, akitől megkérdezték, hogy ő-e a világ legjobb edzője.

Nem, természetesen nem én vagyok a világ legjobb edzője" – hárította el a bókot a francia, majd hozzátette, hogy marad a csapat élén és izgalommal tekint a következő szezon elé.

Randi a történelemmel

„Felfoghatatlanul büszke vagyok a csapatomra. Randevúnk volt a történelemmel, egy olyan címvédést hajtottunk végre, ami még nem sikerült senkinek a Bajnokok Ligájában" – így Sergio Ramos, a Real Madrid csapatkapitánya.

„Vétettünk néhány hibát, de megérdemelten nyertünk. Ez a csapat nem csak azokról szól, akik a legtöbb percet a pályán töltik. A sikerünk kulcsa az összetartás, nincs féltékenység és egoizmus az öltözőben" – tette hozzá a Ramos, aki feleségének, gyermekeinek, szüleinek és minden madridistának ajánlotta pályafutása harmadik BL-trófeáját.

„Nem hittem, hogy képesek lehetünk megvédeni a címünket, hiszen egyszer is pokoli nehéz megnyerni ezt a trófeát, de nekünk négy éven belül háromszor is sikerült. Ez azt mutatja, hogy nemcsak a pályán, de azon kívül is jó csapatot alkotunk, boldog vagyok, hogy részem lehet benne. Mindenki tudja, hogy Cristiano Ronaldo milyen fontos a számunkra. A negyed- és az elődöntőben, illetve a fináléban is jól futballoztunk, de kell valaki, aki a fontos gólokat szerzi. Ronaldo ma sem hagyott minket cserben" – ezt már a német világbajnok, Toni Kroos mondta, aki korábban a Bayern Münchennel is megnyerte a BL-t, de a Real Madriddal már kétszer is.

A döntőben csak perceket kapó Álvaro Morata nem akart a jövőjét firtató kérdésekkel foglalkozni

„Nem rajtam múlik, hogy maradok-e a klubnál, de most csak az ünneplésre szeretnék gondolni" – nyilatkozta Morata, aki többnyire csereember volt a szezonban és nevét több klubbal, köztük az AC Milannal is szóba hozták, de ezt a pletykát egyértelműen cáfolta.

„Nem lehetek boldogtalan, hiszen megnyertük a BL-t. Önző dolog lenne a részemről rosszul érezni magam. Elképesztő érzés, hogy vissza térhettem a Real Madridhoz, bajnok és BL-győztes lettem."