A Fradi után az oroszoknak is gólt lőne a Groupamában

A Palermo magyar légiósa, Sallai Roland 2014-ben - még a Puskás Akadémia játékosaként - a Ferencváros ellen szerezte meg első NB I-es gólját, és most arra készül, hogy betalál az oroszok elleni, hétfői felkészülési mérkőzésen is. A 20 éves támadó - a bolognai Nagy Ádám társaságában - a Sport 24 híradónak nyilatkozott a DIGI Sporton.

"Nagyon régen játszottam már Magyarországon, de a Groupama Arénáról van egy nagyon jó emlékem, hiszen itt szereztem az első NB I-es gólomat - mondta el Sallai Roland a Sport 24 híradónak a DIGI Sporton. - Remélem, hogy most is be fogok találni. Ha helyzetbe kerülök, megpróbálok gólt szerezni, gólpasszt adni. Bele fogok adni mindent, és remélem, hogy az Andorra elleni mérkőzésen is ott lehetek majd" - tette hozzá a légiós, aki a Serie A-ból kiesett Palermóban 21 bajnokin jutott szóhoz, 11-szer kezdő volt, és egy bajnoki gólig jutott.

A Bolognával 15. helyen végzett Nagy Ádám is nagyon várja a hétfői mérkőzést, és – egykori Fradi-játékosként - számára még ismerősebb lesz a helyszín. "Nagyon örülök, hogy újra a Groupama Arénában játszhatok. Sajnos, azt nem mondhatom, hogy hazatérek, mert az otthon számomra most már a Bologna-stadion, de nagyon örülök, hogy a hazai öltözőben a saját kis megszokott szekrényemet használhatom majd a mérkőzés előtt" - mondta a 21 éves futballista, aki 22-szer volt kezdő a Serie A legutóbbi idényében.

"Igaz, hogy ez az orosz válogatott nem a legszebb napjait éli, de ettől függetlenül egy nagyon jó társaságról van szó. Egy nagyon jó iramú, jó ritmusú mérkőzést fogunk játszani, és ez mindenféleképpen a mi felkészülésünket fogja szolgálni az andorrai vb-selejtező előtt" - fűzte hozzá Nagy Ádám.

A Nagy Ádámmal és Sallai Rolanddal készült hosszabb beszélgetést a Serie A-magazinban nézhetik meg június 9-én 18.30-tól a DIGI Sport1-en.