Ma biztosan nem lesz csapágyas a tévé

Piros betűs ünnep van, a legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy nem ülünk otthon a tévét bámulva. Úgysem lesz benne semmi. Hacsak nem nagy rajongója a korosztályos focinak, mert akkor az U20-as vb mellett a Puskás Suzuki Kupa helyosztóin is jól fog szórakozni. Lesz tenisz és kerékpár is, sőt magyar amerikaifoci is. 20.30-ra viszont már okvetlen legyen otthon!