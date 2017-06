Hármat gurítottak az oroszok a felforgatott magyar fociválogatottnak

A pénteki, Andorra elleni vilgbajnoki selejtezőre készülő, felforgatott magyar labdarúgó-válogatott edzőmérkőzésen 3-0-s vereséget szenvedett Oroszországtól. Bernd Storck szövetségi kapitány három újoncot is avatott Eppel Márton, Márkvárt Dávid és Kleisz Márk személyében.

Ahogy azt várni lehetett, Bernd Storck szövetségi kapitány az utóbbi időben megszokotthoz képest egy meglehetősen felforgatott kezdőcsapatot küldött a pályára.

Az NB I gólkirálya, a honvédos Eppel Márton és a másodosztályban bajnok Puskás Akadémia játékosa, Márkvárt Dávid is kezdőként debütált a válogatottban, de ott volt a tizenegyben mindössze egyszeres válogatott Hangya Szilveszter is a Groupama Arénában:

Gulácsi – Bese, Lang, Kádár, Hangya – Márkvárt, Nagy Á. – Dzsudzsák, Kalmár, Stieber Z. – Eppel

Ahhoz képest, hogy csak egy barátságos meccsről volt szó, szép számmal látogattak ki az Európa-bajnokság óta a magyar csapat mellett kitartó szurkolók. Már a második percben felhördülhettek, hiszen Dzsudzsák távolról próbálkozott, nem sokkal ment mellé a csapatkapitány lövése.

Hiába játszott mezőnyben viszonylag jól ebben az összeállításban is a magyar válogatott, a gólt az idegenlégiós nélkül felálló vendégek lőtték. Az orosz bajnokság gólkirálya, Szmolov a 20. percben a saját térfeléről indulva előbb elvitte az elcsúszó (vagy rosszul becsúszó) Kádár mellett labdát, majd egy pimasz, elegáns csellel befűzte Márkvártot is, és magabiztosan lőtt Gulácsi kapujába. (0-1)

A középpályán egyre magabiztosabb lett a vendégcsapat, ennek ellenére Dzsudzsák az első félóra végén egyenlíthetett volna, de kapáslövés centikkel elkerülte a kaput.

A félidő hajrájában jött az újabb orosz hidegzuhany, egy szöglet után a rövid oldalon védekezni igyekvő Eppelről a saját kapujába pattant a labda. A Honvéd csatára egész évben rendkívül gólveszélyes volt, most is, csak most rossz kapu előtt. (0-2)

A szünetben Bernd Storck hármat is cserélt, Kádár Tamás, Hangya Szilveszter és Kalmár Zsolt az öltözőben maradt, beállt Vinícius Paulo, Sallai Roland és a mindössze 19 éves Kleisz Márk - a Vasas játékosa is most debütált a válogatottban.

A játék képe nem sokat változott, sokat birtokolta a labdát a magyar csapat, de az oroszok középpályájával nem igazán bírt.

A 77. percben az igyancsak csereként beállt Balogh Norbert szemfülesen lecsapott az ötödik magyar csere, Kleinheisler László labdájára, de a vendégek a gólvonalról menteni tudtak.

A 89. percben a vendégek még elmentek egy kontrával, Poloz lövése meg is pattant Besén, és a kapuban kötött ki, így Oroszország 3-0-ra győzött. Ennek ellenére a közönség a Himnusz eléneklésével ünneplte a magyar csapatot.

Eppel Márton így nyilatkozott a meccset közvetítő M4-nek: "Hazai pályán jó lett volna nyerni. Nem tudom, mennyit lőtt kapura az ellenfél, de abból a kevés lövésből három gólt szerzett, nekünk ebben kell javulni. Nem sikerült annyira helyzetbe kerülnöm, próbáltam szabadrúgásokat kihasználni és megtartani a labdákat. Nem sokat játszottam az itteni játékosokkal, össze kell még szoknunk, ezért jük ezek az edzőtáborok és az ilyen edzőmeccsek."

A magyar válogatott kedden indul Andorrába, ahol pénteken játssza soron következő világbajnoki selejtezőjét.