Bajnok- és kupagyőztes edző veszi át a Videoton irányítását

Az OTP Bank Liga második helyén végzett Videoton FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a távozó norvég vezetőedző, Henning Berg helyét a Partizan Belgráddal duplázó Marko Nikolic veszi át.

Marko Nikolic egy sérülés miatt fiatalon befejezte játékos-pályafutását, és már a harmincadik születésnapja előtt bemutatkozott vezetőedzőként a szerb élvonalban. Irányította az FK Rad, a Vojvodina, a Partizan Beograd és a szlovén Olimpija Ljubljana együttesét. Az előző idényben a Partizannal bajnokságot és kupát nyert Szerbiában.

„Először is szeretnék köszönteni mindenkit, különösen a Vidi-szurkolókat és köszönöm a lehetőséget, hogy itt dolgozhatok. Régóta követem a magyar bajnokságot, hiszen munkám miatt fontos volt, hogy képben legyek Magyarország labdarúgásával is. Úgy láttam, hogy évről-évre fejlődik a liga, egyre jobb az infrastruktúra, a média és a szurkolók is követik a labdarúgást, de klubszinten hiányoznak a nemzetközi eredmények. Tizenhét éve dolgozom profi edzőként, az elmúlt négy szezonban olyan csapatoknál dolgoztam, ahol nagy célok voltak és trófeákért küzdöttünk. A Vidi is egy ilyen klub, szeretnék vezetőedzőnként mindent megnyerni Székesfehérváron, amit csak lehetséges" – nyilatkozta Marko Nikolic, a Videoton új vezetőedzője.

"Csak ismételni tudom magam, hogy mekkora csalódásként éltük meg az előző szezonban szerzett ezüstérmet. Most már azonban kötelező ezen a csalódáson túllépnünk, hiszen hamarosan kezdődik a felkészülés az új idényre. A Vidi ambíciói semmit nem csökkentek, sőt még tovább nőttek, a céljaink pedig változatlanok maradnak, ennek érdekében egyeztünk meg Marko Nikoliccsal, akit fiatal kora ellenére már most sikeres edzőnek nevezhetünk. Reményeink szerint az ő vezetésével a nagy győztesek útjára léphet a Vidi. Ahogy korábban is, a klub most is minden segítséget megad a célok megvalósításához. Mindenképp ki kell emelnem, hogy nagyon könnyű volt megegyezni Nikoliccsal, az első perctől érződött, hogy szeretne a Vidi edzője lenni" - mondta a Videoton sportigazgatója, Kovács Zoltán.