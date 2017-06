Török sajtóértesülések szerint Arda Turan rátámadt egy újságíróra a török válogatott repülőgépén, miközben a Macedónia elleni 0-0-ra végződő felkészülési mérkőzésről utaztak haza. Az FC Barcelona középpályása később Instagram-oldalán reagált a történtekre.

Arda Turan állítólag azért lett ideges a Milliyet 70 éves újságírójára, Bilal Mesére, mert ő is a csapat repülőgépén utazott, korábban pedig szerinte nem objektív, rágalmazó cikkeket írt róla és a török válogatott egyes játékosairól.

Beszámolók szerint hangosan vitatkoztak, majd Arda Turan az újságíró torkát is megragadta. A válogatott játékosai választották szét a feleket, Fatih Terim szövetségi kapitány állítólag messze ült az esettől.

A futballista az Instagramon reagált a történtekre nem sokkal az incidens után, azt írta, hogy nem védeni szeretné magát, a kritikát is elfogadja, de azt nem, ha hazugságokat írnak róla. Állítása szerint egy ilyen, hazug embert látott a repülőgépen, akinek ráadásul szerinte semmi keresni valója nem volt ott.

„Senki sem támadhatja a családomat és rombolhatja le az értékeimet. Nem volt helyes, amit tettem, de legalább őszintén cselekedtem, nem mások háta mögött írkáltam hazugságokat hónapokon át. És ezt nevezik újságírásnak..." – írta a közösségi oldalon a Barcelona játékosa, egy fiatalkori fotója mellé.

„Nem azért lettem futballista, hogy sztárrá váljak, hanem azért, hogy tisztességes férfi legyen belőlem, aki képes megvédeni a családját" – tette hozzá.

Arda Turan egyébként pocsék szezont zárt, több sérüléssel is bajlódott, a Barcelonában összesen 30 tétmérkőzésen lépett pályára, átlagban 61 percet játszott. A 2016-os Európa-bajnokság után kikerült a török válogatottból, most, hogy visszatért, nem kerülik el a botrányok. A szurkolók szerint a hozzáállásával van a legtöbb probléma, és ennek a pályán, illetve a pályán kívül is egyértelmű jelei vannak.