Nagy Ádám: Rossz meccs volt, de mondhatnék csúnyábbakat is

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai úgy látják, gyorsulniuk kell az oroszok elleni meccshez képest, ha hozni akarják az andorrai vb-selejtezőt. Négy újoncot avatott a meccsen Bernd Storck kapitány, ám ennek inkább hosszabb távon lehetnek előnyei, a csapat jelenleg még tanuló fázisban van. Nyilatkozatok az oroszok elleni barátságos meccs után.

"Minden elveszített meccs fájdalmas, ez most különösen bosszantó, hiszen figyelmetlenségekből, a semmiből kaptuk a gólokat" – kesergett Bernd Storck szövetségi kapitány az Oroszország elleni 3-0-s vereség után.

A német szakember csapata próbált előre játszatni, tartani a labdát és helyzeteket kialakítani, de az említett figyelmetlenségek miatt már a szünetre kétgólos hátrányba került.

Storck négy újoncot is pályára küldött, Eppel Márton és Márkvárt Dávid kezdett, míg Kleisz Márkot a szünetben, Balogh Norbertet pedig a 70. percben cserélte be. Storck már a találkozó előtt jelezte, hogy hosszabb távra szóló céljai vannak a kísérletezéssel, a lefújás pedig úgy fogalmazott: "Most a legfontosabb az volt, hogy a fiatal játékosaink egy kis rutint szerezzenek az Andorra elleni találkozó előtt."

Külön kiemelte a másodosztályú Puskás Akadémiától érkező Márkvárt Dávidot, aki egy ilyen erős ellenféllel szemben is remekül helytállt.

A kapitány hozzátette, hogy a hibákból "mindannyiunknak tanulnia kell". Ilyen volt a meccs végi is, amikor "túlságosan is kinyíltunk, ennek lett a harmadik gól az eredménye".

Nemzetközi szint

Agilisen mozgott a szintén újonc Eppel is, aki a Honvéddal bajnok lett, és NB I-es gólkirály. "Kaptam rendesen a belső védőktől, az egyikük olyan volt, mint egy orosz medve. Kapott egy sárgát, de kaphatott volna kettőt is – fogalmazott a 26 éves csatár. - Az elején volt bennem egy eufória, amikor hallottam a himnuszt, de sokkal boldogabb lettem volna, ha nyer a csapat."

Egy magyar bajnokihoz képest ez a meccs "gyors volt, nem sok időm volt dédelgetni a labdát, mindig ott valaki a seggemben, ez tehát a nemzetközi szint, ahonnan megvan az első tapasztalatom."

A második gólnál egy szöglet után Eppel fejéről pattant a labda a kapunkba: "Azt hittem, hogy ki fogják fejelni a labdát, nem számítottam rá, hogy eljut hozzám. Szerencsétlen szituáció volt, nem tudtam mit csinálni."

"Pozitívum, hogy bedobtunk új játékosokat a válogatottba, ez hosszú távon jót tesz a csapatnak" - jegyezte meg. A következő ellenfél, Andorra "nagyon alattomosan játszott legutóbb, de nem kell ezzel foglalkozni. Az ember egyszerűen kizárja ezt a dolgot, és ott van a bíró, hogy büntessen".

Gyorsulni kell

Eppel a vereség okát elsősorban az egyéni hibákban látja, mert egyébként nem érezte úgy, hogy annyival jobban játszanának az oroszok. De a támadójátékunk sem volt sziporkázó, mert "az oroszok öt védővel játszottak, nagyon stabilak voltak belül, talán a szélen jobban kellett volna megbontanunk őket."

A friss gólkirály úgy látja, még tanuló fázisban van az új csapat, amelynek az egyik első leckéje, hogy gyorsítsa majd a játékát. Ez utóbbit emelte ki Nagy Ádám is.

"Rossz meccs volt, de fogalmazhatnék csúnyábban is - kezdte az értékelést. - Próbáltuk azt a focit játszani, amire a jövőben építeni szeretnénk, ugyanakkor az első és a harmadik gólt is elkerülhető butaságból kaptuk. Az elsőnél az ellenfél 16-osánál veszítettünk labdát, aztán lekontráztak bennünket, ráadásul úgy, hogy létszámban megvoltunk hátul. A hasonlókat mind vissza kell néznünk, és átbeszélnünk."

A Bologna légiósa szerint "még gyorsabban kell járatnunk a labdát, veszélyesebbnek kell lennünk a kapura. Andorra durva focijának is az az ellenszere, ha egy másodpercnél tovább nincs senkinél a labda, hanem azonnal forgatják tovább, gyorsan, kevés labdaérintéssel. Így lehet elkerülni azt is, hogy hátulról odarúgjanak a játékosainknak."

"Nem szabad hagyni magunkat - kardoskodott Nagy Ádám -, ha az elöl lévők egyikét megrúgják, akkor igenis a mi védőinknek, akár a középpályásainknak is egy kicsit törleszteniük kell. Nyilván nem úgy, hogy lapot kapjanak érte, de érezze csak az ellenfél, hogy nem kellene ebbe belemenni, ha pedig belemennek, vállalják is a következményeket."

Lang Ádám ehhez még annyit fűzött hozzá, hogy "a labdavesztésekre figyelnünk kell, mert bár nem olyan nagy játékerőt képviselő csapat, de ők is fociznak, és tudnak veszélyesek lenni, ha meglódulnak."

Sallai Roland úgy fogalmazott, "hellyel-közzel sikerült" élni a kapott lehetőséggel, de "jobban kell majd koncentrálnom az elkövetkező időszakban". Balogh Norbertnek elsősorban "lelkileg adott nagy erőt", hogy számolnak vele. Bár kicsit bosszantja, hogy nem tudott góllal debütálni, mert közel állt ehhez, ám összességében úgy érzi, tudott bizonyítani.

Az oroszokat 1978 óta nem tudtuk legyőzni, Nagy Ádám úgy érzi, "erre a 0-3-ra nem mondhatjuk, hogy az eredmény nem fontos, mert igenis az."