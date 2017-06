Az Arsenal sztárja Barcelonában köthet ki, a BL-ben akar játszani

A Mundo Deportivo értesülése szerint az Arsenal jobbhátvédje, Héctor Bellerín az FC Barcelona egyik legfőbb kiszemeltje a nyári átigazolási időszakban.

A 22 éves játékos 2011-ben került az Arsenal akadémiájára, majd végigjárta a szamárlétrát, és alapember lett Arséne Wenger csapatában. A háromszoros spanyol válogatott Bellerín a Premier League egyik leggyorsabb futballistája, rendre segíti a támadásokat a szélen, így méltó utódja lenne Dani Alvesnek, akinek a pótlását egyelőre nem tudták megoldani a katalán klubnál.

A Barcelonában nevelkedett Bellerín visszatérését elősegítheti, hogy az Arsenal az idei szezonban csak az 5. helyen végzett a bajnokságban, így szeptembertől az Európa Ligában kénytelen futballozni a BL helyett.

Minden játékos a Bajnokok Ligájában szeretne futballozni. Az elmúlt két szezonban én is megtapasztalhattam a légkörét. Kár, hogy jövőre nem lehetünk ott, de ezt a hibát ki kell javítanunk" – mondta Héctor Bellerín, aki lehet már nem segíthet az Arsenalnak, hogy újra kiharcolja a BL-szereplést, ugyanis a Barca új edzője, Ernesto Valverde szeretné hazacsábítani.

Nagyszerű hallani a Barcelona érdeklődéséről, hiszen ott nőttem fel. Jelenleg nem tudok ennél többet mondani. Az Arsenal játékosa vagyok, aztán majd meglátjuk mi lesz. Remekül érzem magam Londonban, eddig a családom is itt élt, de most személyes okok miatt vissza kell térniük Barcelonába, így nekem is nehezebb lesz. A természetem miatt én is nagyban függök tőlük, és nagy kihívás lesz nélkülük élni."

A spanyol válogatott játékos elárulta, hogy egyelőre még nem tárgyalt senkivel, de bármi megtörténhet az átigazolási időszakban.

Bellerín tavaly karácsonykor hatéves szerződést írt alá az Arsenallal, így a Barcának mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha el akarja mozdítani a fiatal jobbhátvédet. Spanyol sajtóértesülés szerint a katalánok 45 millió fontot áldoznának a válogatott játékosért.