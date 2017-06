Az Eb előtt még egy BL-döntőt is kaphat Azerbajdzsán

Az UEFA közeléből származó információk szerint az azeri főváros, Baku, vagy az Atlético Madrid új stadionja lehet a 2019-es Bajnokok LIgája-döntő helyszíne.

Úgy tűnik, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) egyre keletebbre viszi a Bajnokok Ligája döntőjének helyszínét. Míg idén a walesi Cardiff volt a házigazda, addig jövőre az ukrán főváros, Kijev ad otthont a BL utolsó meccsének.

Egy évvel később még keletebbre költözhet a döntő, ugyanis a rendezésre érkezett két pályázat közül az egyik, az azeri fővárosé, Bakué, amelyik a 70 ezres Nemzeti Stadionnal indul harcba. Ellenfele az Atlético Madrid új, idén nyáron debütáló otthona, a 68 ezer férőhelyes Wanda Metropolitano lesz.

Az azeriek biztosra mennek, a két év múlva esedékes Európa Liga-döntőt is megpályázták, és egyáltalán nem tűnnek esélytelennek. Baku elfogadhatóan vizsgázott a 2015-ös Európa Játékokon, amelyiknek egyik központi helyszíne volt a Nemzeti Stadion, és már biztos, hogy társrendezői lesznek (mások mellett Budapesttel együtt) a 2020-as Európa-bajnokságnak, ahol három csoportmérkőzést és egy negyeddöntőt rendezhetnek.

Azerbajdzsán az elmúlt évtizedben rendezett már birkózó, ökölvívó, ritmikus gimnasztika világesemény mellett női U17-es labdarúgó világbajnokságot is, Baku pedig beadta jelentkezését a 2016-os és a 2020-as olimpiára is, de egyik alkalommal sem került be a rendezésr esélyes jelöltek közé.