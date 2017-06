Mourinhónak gólvágó kell, de csak pofonokat nyel

Gőzerővel keresi a jövő csatárát a Manchester United, de egyelőre kevés siker kíséri José Mourinhóék tárgyalásait az átigazolási piacon.

Zlatan Ibrahimovic súlyos térdsérülésével biztossá vált, hogy új csatárra van szüksége az Európa Liga győztesének, a svéd gólvágó kiesésével 28-30 gól tűnik el a keretből, ezt a mennyiséget pedig csak topjátékossal lehet pótolni.

Első körben Paul Pogba honfitársát, Antoine Griezmannt nézte ki a manchesteri vezetőség, úgy tűnt, össze is jöhet az üzlet, de a váltásra hajló francia támadó a napokban elkötelezte magát az Atlético Madridhoz.

Az Evertonban 26 gólos szezont záró, még mindig csak 24 éves Romelu Lukaku volt a második név a listán, de a belga csatár nem kér a manchesteri lehetőségből, inkább korábbi klubja, az angol bajnok Chelsea felé húz.

Friss hírek szerint Mourinhóék Madrid felé is kacsingatnak, ahol Zidane egyik szupercseréjére, Álvaro Moratára fáj a foguk. Be is nyújtottak egy 60 millió eurós ajánlatot, de ezt a Real Madrid elegánsan visszautasította, majd közölte, hogy 90 millió euró az epizódszereplőként is 15 gólt szerző spanyol csatár vételára, aki akár helyet is cserélhet David De Geával, a manchesteriek kapusával.

Eközben Torinóban is érdeklődött José Mourinho, méghozzá a Serie A gólkirályi címéről kevéssel lemaradó Andrea Belotti iránt. Alkudozni azonban a Torino sem hajlandó, a 23 éves csatár kivásárlási ára 100 millió euró.

Szerdai pletykák szerint a dortmundi Pierre-Emerick Aubameyang is képben van a Unitednél, a Bunesliga gaboni gólkirályáért 70 millió eurót kellene fizetni, illetve megküzdeni a 27 éves játékosért nagy erőket mozgósító PSG-vel.

Jelöltek tehát bőséggel vannak, a konkrétum viszont kevés. Egy biztos, a 2017-2018-as szezon előtt a manchesteri szurkolók egy igazi sztárcsatárt üdvözölhetnek az Old Traffordon, a kérdés csupán annyi, hogy hívják és mennyibe fog kerülni.